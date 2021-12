EQS-News: SunMirror AG: Generalversammlung stimmt allen Traktanden einstimmig zu

EQS-News: SunMirror AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

SunMirror AG: Generalversammlung stimmt allen Traktanden einstimmig zu



21.12.2021 / 18:18

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



SunMirror AG: Generalversammlung stimmt allen Traktanden einstimmig zu Zug, Schweiz: 21. Dezember 2021 - Die Aktionäre der SunMirror AG ("SunMirror", Wiener Börse (Amtlicher Handel): ROR1; Freiverkehr Frankfurt, Düsseldorf & Berlin: ROR; tradegate & Xetra; ISIN CH0396131929) haben auf der ordentlichen Generalversammlung vom 17. Dezember 2021 sämtlichen Tagesordnungspunkten einstimmig zugestimmt. Rund 23 % des Aktienkapitals, aufgrund der Covid-19-Pandemie vertreten durch einen unabhängigen Stimmrechtsvertreter, waren an der Generalversammlung anwesend. Die Generalversammlung hat unter anderem Frau Flavia Sennhauser als neues Mitglied in den Verwaltungsrat gewählt und Herrn Heinz Kubli als Verwaltungsratspräsident bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse der Generalversammlung stehen auf der Website von SunMirror www.sunmirror.com zur Verfügung. Über die SunMirror AG Die SunMirror-Gruppe investiert in Explorationsprojekte mit einem Schwerpunkt auf Batteriemetalle sowie Eisenerz- und Goldvorkommen in entwickelten Märkten zum Zwecke der Bewertung und Exploration. Ziel ist es, zu einem späteren Zeitpunkt entweder Metalle selbst abzubauen oder diese Projekte zu veräußern. Die Aktien des Unternehmens (ISIN CH0396131929) sind an der Wiener Börse (Amtlicher Handel, Ticker: ROR1) sowie im Freiverkehr an der Börse Frankfurt, Düsseldorf & Berlin (Ticker: ROR) notiert, sowie auf tradegate & Xetra gehandelt. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sunmirror.com.

Pressekontakt edicto GmbH

Doron Kaufmann/Ralf Droz

Telefon: +49 69 905505-53

sunmirror@edicto.de

Eschersheimer Landstraße 42 - 44

60322 Frankfurt/Main

21.12.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com