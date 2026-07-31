EQS-News: SURTECO GROUP SE: Umsatz und Ergebnis im Zielkorridor; Anstieg bei EBITDA adjusted und reported; Prognose bestätigt

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SURTECO GROUP SE: Umsatz und Ergebnis im Zielkorridor; Anstieg bei EBITDA adjusted und reported; Prognose bestätigt



31.07.2026 / 07:30 CET/CEST

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Pressemitteilung

SURTECO GROUP SE: Umsatz und Ergebnis im Zielkorridor; Anstieg bei EBITDA adjusted und reported; Prognose bestätigt

Umsatz bei 420,8 Mio. € (1. HJ 2025: 436,3 Mio. €)

EBITDA adjusted steigt um 5 % auf 53,2 Mio. € nach 50,6 Mio. € im Vorjahr

Buttenwiesen, 31. Juli 2026 – Im ersten Halbjahr 2026 lagen die Umsätze des SURTECO Konzerns im Wesentlichen aufgrund der Einstellung des Geschäfts mit Imprägnaten und negativer Währungskurseffekte mit 420,8 Mio. € um -4 % unter dem Vorjahreswert von 436,3 Mio. €. Bereinigt um diese Effekte lag die organische Umsatzentwicklung bei +2 %. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Steuern (EBITDA adjusted) stieg um 5 % auf 53,2 Mio. € (Vorjahr: 50,6 Mio. €). Mit Ausnahme von North America konnten dabei alle anderen Segmente ihr Ergebnis steigern. Die Marge (EBITDA adjusted / Umsatz) stieg auf Konzernebene von 11,6 % im Vorjahr auf 12,6 % in den ersten sechs Monaten 2026. Das EBITDA reported – ohne die Bereinigung um außerordentliche Erträge, Transaktions- und Integrationskosten, Beratungskosten, Abschreibungen für Materialbestände aus der Geschäftsaufgabe der Imprägnate und Rückstellungen für Personalmaßnahmen – stieg um 9 % auf 47,3 Mio. € nach 43,3 Mio. € im Vorjahr. Die Abschreibungen stiegen im Wesentlichen wegen eines Einmaleffekts aus der Ausbuchung einer Kaufoption von geleasten Gebäuden auf -37,8 Mio. € nach -29,4 Mio. € im Vorjahr, während sich das Finanzergebnis auf -7,7 Mio. € (Vorjahr: -14,1 Mio. €) verbesserte. Dies ist im Wesentlichen auf negative Währungskurseffekte aus Intercompanydarlehen im Vorjahr zurückzuführen. So betrug der Konzernfehlbetrag im ersten Halbjahr 2026 -3,0 Mio. € nach -5,5 Mio. € im Vorjahr.

Im zweiten Quartal 2026 wurden die wesentlichen Finanzierungen des Konzerns erfolgreich refinanziert. Der Konsortialkredit mit einem Nominalbetrag von 209,0 Mio. €, davon 30,0 Mio. € Betriebsmittelkreditlinie wurde bis zum 28. Dezember 2029 verlängert. Für die bestehenden Schuldscheindarlehen mit einem Nominalwert von insgesamt 184,5 Mio. € wurde ebenfalls eine einheitliche Fälligkeit zum 28. Dezember 2029 vereinbart. Gleichzeitig wurden die Zinskonditionen der Finanzierungen angepasst, bestehende Finanzkennzahlen (Covenants) überarbeitet sowie eine zusätzliche Finanzkennzahl hinsichtlich einer vertraglich festgelegten Mindestliquidität vereinbart. So ist im Halbjahresabschluss das Konsortialdarlehen wieder unter den langfristigen Finanzschulden ausgewiesen.

Für das Geschäftsjahr 2026 wird weiterhin keine nennenswerte Belebung der Nachfrage in den Absatzmärkten von SURTECO erwartet. Dennoch zeigen eingeleitete Gegenmaßnahmen – auch für das zunehmende Risiko steigender Rohstoffpreise im Zuge des Iran-Kriegs – Erfolge, die sich in den EBITDA-Margen bereits widerspiegeln. Insofern bestätigt die Gesellschaft die Prognose von einem Konzernumsatz im Bereich von 780 Mio. € bis 830 Mio. € und einem EBITDA adjusted im Bereich zwischen 70 Mio. € und 90 Mio. €.

„Mit der erfolgreichen Verlängerung unserer Finanzierung gewinnen wir zusätzlichen Handlungsspielraum für die Weiterentwicklung des Konzerns. Die aktuelle Ergebnisentwicklung bestätigt uns in unserem eingeschlagenen Weg.“, so Wolfgang Moyses, der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE.

Den Halbjahresbericht 2026 sowie weitere Informationen über die SURTECO GROUP SE finden Sie im Internet unter www.surteco.com.

Kontakt:

SURTECO GROUP SE

Martin Miller

Investor Relations

T: +49 8274 9988-508

www.surteco.com

ir@surteco.com



Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.500 Mitarbeiter-/innen an weltweit 24 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 821 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau.

Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com

Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

Vorbehalt bei Zukunftsaussagen

Soweit in dieser Pressemitteilung Prognosen oder Erwartungen geäußert oder die Zukunft betreffende Aussagen enthalten sind, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden sein. Dadurch besteht keine Garantie für die geäußerten Aussagen und Erwartungen. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können wesentlich abweichen. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die Zukunftsaussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Wichtige Kennzahlen SURTECO GROUP SE (in Mio. €)

1 HJ-2025 1 HJ-2026 Veränderung Konzernumsatz 436,3 420,8 -4 - davon Surfaces* 142,0 130,8 -8 - davon Edgebands* 89,6 92,8 +4 - davon Profiles 69,6 69,6 - - davon North America 135,1 127,7 -6 EBITDA adjusted1)2) 50,6 53,2 +5 - davon Surfaces* 11,8 12,7 +8 - davon Edgebands* 14,3 18,4 +28 - davon Profiles 9,1 10,2 +12 - davon North America 18,0 15,3 -15 EBT -0,2 1,8 +1.000 Konzerngewinn / -fehlbetrag -5,5 -3,0 +45 Ergebnis je Aktie in € 3) -0,35 -0,19 +45

*Pro-Forma = Umsatz und Ergebnis des Segments 2025 inklusive der Umsätze und Ergebnisse aus den zugeordneten Tochtergesellschaften des aufgelösten Segments Asia / Pacific.