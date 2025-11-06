SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
|
06.11.2025 07:30:04
EQS-News: SUSS erwartet deutliche Belebung beim Auftragseingang im vierten Quartal
|
EQS-News: SUSS MicroTec SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
Garching, 6. November 2025 – Die SUSS MicroTec SE, ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, bestätigt heute mit der Veröffentlichung der Zwischenmitteilung zum dritten Quartal 2025 die bereits in der Ad-hoc-Mitteilung am 27. Oktober 2025 veröffentlichten Zahlen für den Zeitraum von Juli bis September.
Burkhardt Frick, CEO von SUSS, spricht von einem „insgesamt nicht zufriedenstellenden dritten Quartal“ und verweist auf einen Auftragseingang, der mit 70,0 Mio. € (Vorjahr: 84,0 Mio. €) noch „unter dem Niveau der Vorquartale“ lag. Das Segment Advanced Backend Solutions trug mit soliden 62,4 Mio. € erneut den überwiegenden Teil zum Auftragseingang bei – vor allem mit zahlreichen Bestellungen für Coater sowie mit Folgeaufträgen für temporäre Bonder und Debonder und UV-Projektionsscanner, die in der Herstellung von Hochleistungsspeicherchips und KI-Chipmodulen eingesetzt werden. Im Segment Photomask Solutions belief sich der Auftragseingang zwischen Juli und September 2025 lediglich auf 7,6 Mio. € (Vorjahr: 16,3 Mio. €). In Summe nahm SUSS in den ersten neun Monaten Aufträge im Wert von 236,8 Mio. € entgegen (Vorjahr: 276,2 Mio. €). „Im vierten Quartal rechnen wir auf Basis konkreter Kundenanfragen nun aber mit einer sehr deutlichen Belebung“, so Frick.
Der Umsatz erreichte im dritten Quartal 118,0 Mio. € und lag damit 15,1 % über dem Vorjahreswert von 102,5 Mio. €. Gegenüber den Vorquartalen nahm das Umsatzvolumen in Folge des vergleichsweise niedrigen Auftragsvolumens im ersten Halbjahr 2025 erwartungsgemäß ab. Nach neun Monaten legte der Umsatz insgesamt um 30,2 % auf 384,4 Mio. € zu (Vorjahr: 295,3 Mio. €). Mit Wachstumsraten von 25,9 % (Advanced Backend Solutions) und 40,5 % (Segment Photomask Solutions) trugen beide Segmente zum bisherigen Wachstum bei.
Das Bruttoergebnis vom Umsatz stieg im bisherigen Jahresverlauf infolge des höheren Umsatzvolumens auf 137,9 Mio. € (Vorjahr: 116,8 Mio. €). Damit erzielte SUSS in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2025 eine Bruttomarge von 35,9 % (Vorjahr: 39,6 %). Im dritten Quartal erreichte die Bruttomarge mit 33,1 % (Vorjahr: 39,0 %) den bislang niedrigsten Wert des laufenden Geschäftsjahres. Die wesentlichen Gründe für die niedrige Marge waren ein Zusatzaufwand bei der Montage von Anlagen und die temporär erhöhte Ramp-up-Unterstützung bei Kunden für bereits installierte Tools, ein ungünstiger Produkt- und Kundenmix und eine im Vergleich zu den Vorquartalen geringere Gesamtleistung. Diese Faktoren führten zu geringeren Beiträgen zur Fixkostendeckung. Hinzu kamen Aufwendungen im Zusammenhang mit dem neuen Produktionsstandort in Zhubei. Die EBIT-Marge betrug im dritten Quartal 10,5 % (Vorjahr: 16,9 %) und nach neun Monaten insgesamt 14,1 % (Vorjahr: 16,1 %).
Auch im weltweiten Produktionsnetzwerk von SUSS wurden bereits kurzfristige Maßnahmen zur Kostensenkung umgesetzt. „Wir haben im Sommer mit der Reduzierung flexibler Produktionskapazitäten begonnen, indem wir den Einsatz temporärer Arbeitskräfte verringert haben“, erläutert Dr. Thomas Rohe, COO von SUSS.
Ausblick
Die Quartalsmitteilung ist in deutscher und englischer Sprache unter www.suss.com/de/investor-relations verfügbar.
Legal Disclaimer
06.11.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 32007-151
|Fax:
|+49 (0)89 4444 33420
|E-Mail:
|sven.koepsel@suss.com
|Internet:
|www.suss.com
|ISIN:
|DE000A1K0235
|WKN:
|A1K023
|Indizes:
|SDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2224666
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2224666 06.11.2025 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Nachrichten
|
09:29
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX beginnt Freitagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen SDAX zum Handelsstart steigen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: TecDAX präsentiert sich letztendlich schwächer (finanzen.at)
|
06.11.25
|SUSS-Aktie steigt zweistellig: Auftragsboom für das letzte Quartal in Aussicht (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Börse Frankfurt: Das macht der TecDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel SDAX sackt am Donnerstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX mittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)mehr Analysen
|09:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:29
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:29
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|09:17
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|08:29
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|SUSS MicroTec Buy
|Warburg Research
|28.10.25
|SUSS MicroTec Verkaufen
|DZ BANK
|08.05.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|21.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|17.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|07.01.25
|SUSS MicroTec Sell
|UBS AG
|30.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Deutsche Bank AG
|28.10.25
|SUSS MicroTec Neutral
|UBS AG
|27.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec)
|31,56
|2,53%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
|02.11.25