SUSS MicroTec Aktie
WKN DE: A1K023 / ISIN: DE000A1K0235
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05.11.2026 07:30:04
EQS-News: SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität
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EQS-News: SUSS MicroTec SE
/ Schlagwort(e): 9-Monatszahlen/Quartals-/Zwischenmitteilung
SUSS veröffentlicht Zahlen der ersten neun Monate 2026; Rekordauftragsbestand in Höhe von 601 Mio. € schafft hohe Visibilität
Garching, 5. November 2026 – SUSS (MDAX/TecDAX: SMHN), ein führender Hersteller von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie, hat heute in seiner Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 erneut starke Zahlen für den Auftragseingang und einen neuen Rekord beim Auftragsbestand präsentiert.
Kurzfristige Lieferengpässe beeinflussen Umsatz im dritten Quartal; Bruttomarge bleibt unverändert hoch
Free Cashflow deutlich positiv, Visibilität für 2027 steigt
Die vollständige Quartalsmitteilung zum 30. September 2026 finden Sie auf der SUSS-Website unter Finanzberichte | SUSS.
Der Vorstand von SUSS wird am 5. November 2026 um 14:00 Uhr (MEZ) eine Telefonkonferenz (in englischer Sprache) für Analysten und Investoren durchführen. Die während der Telefonkonferenz gezeigte Präsentation steht nach Abschluss auf der Unternehmenswebsite zum Download zur Verfügung. Das Transkript wird auf der Webseite unter dem Link Finanzkalender und weitere Veranstaltungen | SUSS abrufbar sein.
* Die Vorjahreszahlen wurden aufgrund von im Rahmen der Konzernabschlusserstellung 2025 vorgenommenen Bilanzierungsänderungen entsprechend angepasst. Die Änderungen sind im Geschäftsbericht 2025 im Konzernanhang erläutert.
Hinweis zu alternativen Leistungskennzahlen (APM): Die Definitionen zu in dieser Meldung verwendeten alternativen Leistungskennzahlen sind auf der Internetseite https://www.suss.com/de/investor-relations/apm veröffentlicht.
Pressekontakt:
SUSS ist ein weltweit führender Anbieter von Anlagen und Prozesslösungen für die Halbleiterindustrie. Mit einem klaren Fokus auf Spitzentechnologie und Präzision machen wir die Herstellung von Mikrochips und Halbleitern der nächsten Generation möglich und treiben die Digitalisierung kontinuierlich voran. Unsere Lösungen entstehen in enger Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten und Industriepartnern. Wir leisten einen wesentlichen Beitrag zur Weiterentwicklung von Hochleistungsrechnern und künstlicher Intelligenz und prägen die Zukunft intelligenter Geräte und Anwendungen.
Unser Hauptsitz befindet sich in Garching bei München. SUSS beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeiter und hat zuletzt einen Umsatz von rund 500 Millionen Euro erwirtschaftet. Wir betreiben Produktionsstandorte in Deutschland und Taiwan sowie Forschungszentren in Europa, Asien und den USA. Hinzu kommt ein starkes Netzwerk aus kundennahen Vertriebs- und Serviceniederlassungen. Die SUSS MicroTec SE ist an der Deutschen Börse in Frankfurt im Prime Standard notiert (FWB: SMHN; ISIN DE000A1K0235) und gehört den Aktienindizes TecDax und MDAX an. Weitere Informationen finden Sie unter www.suss.com.
Einige der in dieser Mitteilung gemachten Aussagen haben den Charakter von Prognosen bzw. können als solche interpretiert werden. Alle Angaben und Bewertungen erfolgen auf der Basis äußerst gewissenhafter Recherchen. Die Veröffentlichung erfolgt jedoch ohne Gewähr. Jegliche Haftung wird ausgeschlossen. Die obigen Ausführungen stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Alle Rechte vorbehalten.
05.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|SUSS MicroTec SE
|Schleissheimer Strasse 90
|85748 Garching
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 32007-306
|Fax:
|+49 (0)89 4444 33420
|E-Mail:
|florian.mangold@suss.com
|Internet:
|www.suss.com
|ISIN:
|DE000A1K0235
|WKN:
|A1K023
|Indizes:
|MDAX, TecDax
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|LEI Code:
|529900C3KRUTSYDK7N87
|EQS News ID:
|2428672
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2428672 05.11.2026 CET/CEST
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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