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11.05.2026 10:00:04

EQS-News: swissnet Group gewinnt Anschlussprojekt für WLAN-Infrastruktur für eine globale Hotelkette in Abu Dhabi

EQS-News: swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group gewinnt Anschlussprojekt für WLAN-Infrastruktur für eine globale Hotelkette in Abu Dhabi

11.05.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

swissnet Group gewinnt Anschlussprojekt für WLAN-Infrastruktur für eine globale Hotelkette in Abu Dhabi

Berg, Schweiz – 11. Mai 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT- und digitalen Infrastrukturlösungen, hat die zweite Phase eines WLAN-Infrastrukturprojekts für ein führendes Hospitality-Objekt in Abu Dhabi gewonnen, mit einem Projektvolumen von knapp unter AED 1 Million.

Der Folgeauftrag umfasst die Erweiterung und Optimierung des drahtlosen Netzwerks der Liegenschaft, um die Konnektivität und Abdeckung zu verbessern und ein stabiles digitales Gästeerlebnis auf hohem Niveau zu gewährleisten. Die Fortsetzung in eine zweite Phase unterstreicht die Fähigkeit der swissnet Group, eine konsistente Umsetzung zu liefern und technische Standards in komplexen Hospitality-Umgebungen aufrechtzuerhalten, während gleichzeitig eine langfristige Infrastrukturentwicklung unterstützt wird.

„Die Beauftragung mit einer zweiten Projektphase spiegelt die operative Beständigkeit und die Lieferstandards wider, die wir unseren Kunden bieten. Im Hospitality-Bereich ist Konnektivität eine grundlegende Infrastrukturschicht, und Kunden verlassen sich zunehmend auf Partner, die diese Umgebungen über die Zeit skalieren und optimieren können", sagt Roger Tabbal, Group Co-CEO International der swissnet Group.

 

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

 

Kontakt Unternehmen
swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, Co-CEO
Roger Tabbal, Co-CEO
jonathansauppe@swissnet.ag
r.tabbal@swissnet.ag
Phone: +41 78 307 45 06		 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

 


11.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet: http://www.swissnet.ag/
ISIN: CH0451123589
WKN: A2QN5W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2324940

 
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