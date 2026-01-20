swissnet Aktie

20.01.2026 10:32:13

EQS-News: swissnet Group gewinnt bedeutendes Hospitality-Technologieprojekt auf Yas Island, Abu Dhabi

EQS-News: swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group gewinnt bedeutendes Hospitality-Technologieprojekt auf Yas Island, Abu Dhabi

20.01.2026 / 10:32 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

swissnet Group gewinnt bedeutendes Hospitality-Technologieprojekt auf Yas Island, Abu Dhabi

Berg, Schweiz – 20 Januar 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT- und digitalen Infrastrukturlösungen, gab heute die Umsetzung eines bedeutenden neuen Hospitality-Technologieprojekts mit dem größten Hospitality-Entwickler in Abu Dhabi bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird swissnet ein Guest Room Management System (GRMS) in fünf Hotels auf Yas Island, Abu Dhabi, einem der wichtigsten Freizeit- und Tourismusziele der Vereinigten Arabischen Emirate, implementieren. Das Projekt, mit einem Wert von etwa 5 Millionen AED, wird in Zusammenarbeit mit einem globalen Hersteller von Gebäudemanagement- und Gästezimmerautomationssystemen durchgeführt.

Die GRMS-Implementierung modernisiert die digitale Infrastruktur der Hotels durch die Integration intelligenter Raumsteuerungen, Energieoptimierung und zentraler Managementsysteme. Diese Maßnahmen verbessern den Gästekomfort, steigern die operative Effizienz und fördern die Nachhaltigkeit über alle Hotelimmobilien hinweg. Der Projektabschluss ist innerhalb der nächsten fünf Monate vorgesehen.

Roger Tabbal, Group Co-CEO International der swissnet Group, erklärte: „Der Gewinn dieses Projekts mit dem größten Hospitality-Entwickler in Abu Dhabi stellt einen bedeutenden Fortschritt in unserer regionalen Wachstumsstrategie dar. Er unterstreicht die Fähigkeit der swissnet Group, hochentwickelte, unternehmensweite Lösungen bereitzustellen, die das Gästeerlebnis verbessern und gleichzeitig die operative Resilienz stärken. Durch die Kombination unserer Umsetzungsexpertise mit der erstklassigen GRMS-Technologie ermöglichen wir einem der bedeutendsten Hotelportfolios der VAE den nächsten Schritt in Richtung intelligenter, vernetzter Hospitality-Konzepte.“

Dieses Projekt stärkt die Position der swissnet Group im Hospitality-Sektor des Nahen Ostens weiter und erweitert ihre Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung, digitale Transformation und unternehmenskritische Gebäudetechnologien.

 

Über swissnet Group

 

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

 

Kontakt Unternehmen
swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, Co-CEO
Andre Jochem, Head of IR
jonathansauppe@swissnet.ag
andrejochem@swissnet.ag
Phone: +41 78 307 45 06		 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

 


20.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet: http://www.swissnet.ag/
ISIN: CH0451123589
WKN: A2QN5W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2262880

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2262880  20.01.2026 CET/CEST

