EQS-News: swissnet Group gewinnt bedeutendes Hospitality-Technologieprojekt in Abu Dhabi

swissnet Group gewinnt bedeutendes Hospitality-Technologieprojekt in Abu Dhabi



20.01.2026 / 15:30 CET/CEST

Berg, Schweiz – 20 Januar 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589 – Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT- und digitalen Infrastrukturlösungen, gab heute die Umsetzung eines bedeutenden neuen Hospitality-Technologieprojekts mit einem Hospitality-Entwickler in Abu Dhabi bekannt.

Im Rahmen der Vereinbarung wird swissnet ein Guest Room Management System (GRMS) in mehreren Hotels in Abu Dhabi – der Hauptstadt der VAE und der stabilsten sowie vielversprechendsten Stadt der Region – implementieren. Das Projekt mit einem Wert von rund 5 Millionen AED wird in Zusammenarbeit mit einem globalen Hersteller von Gebäudemanagement- und Gästezimmerautomationssystemen realisiert.

Die GRMS-Implementierung modernisiert die digitale Infrastruktur der Hotels durch die Integration intelligenter Raumsteuerungen, Energieoptimierung und zentraler Managementsysteme. Diese Verbesserungen unterstützen gesteigerten Gästekomfort, operative Effizienz und Nachhaltigkeit in allen Immobilien. Der Projektabschluss ist innerhalb der nächsten fünf Monate geplant.

Roger Tabbal, Group Co-CEO International der swissnet Group, erklärte: „Die Sicherung dieses Projekts mit dem Hospitality-Entwickler Abu Dhabis stellt einen bedeutenden Schritt in unserer regionalen Wachstumsstrategie dar. Sie unterstreicht die Fähigkeit der swissnet Group, fortschrittliche, unternehmensweite Lösungen bereitzustellen, die das Gästeerlebnis verbessern und gleichzeitig die operative Resilienz stärken. Durch die Kombination unserer Umsetzungsexpertise mit erstklassiger GRMS-Technologie ermöglichen wir einem der bemerkenswertesten Hotelportfolios der VAE den nächsten Schritt in die Zukunft der intelligenten, vernetzten Hospitality.“

Diese Zusammenarbeit stärkt die Position der swissnet Group im Hospitality-Sektor des Nahen Ostens weiter und erweitert ihre Kompetenzen in den Bereichen Automatisierung, digitale Transformation und unternehmenskritische Gebäudetechnologien.

Über swissnet Group

Die swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag