WKN DE: A2QN5W / ISIN: CH0451123589

12.03.2026 09:31:33

EQS-News: swissnet Group setzt ganzheitliches Hotellerie-Projekt in der Urlaubsregion Bodensee um

EQS-News: swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group setzt ganzheitliches Hotellerie-Projekt in der Urlaubsregion Bodensee um

12.03.2026 / 09:31 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

swissnet Group setzt ganzheitliches Hotellerie-Projekt in der Urlaubsregion Bodensee um

Berg, Schweiz – 12. März 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589– Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, hat einen weiteren Großauftrag im Bereich Hospitality gewonnen. Die swissnet Group setzt bei einem traditionsreichen Hotel am Bodensee ein ganzheitliches Digitalisierungs- und Infrastrukturprojekt um. Erstmalig werden dabei in einem Kundenprojekt alle sieben Kernlösungen der swissnet Group eingesetzt. Dieses Projekt demonstriert die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells von swissnet sowie die Fähigkeit, komplexe Kundenanforderungen aus einer Hand zu bedienen. Das Projekt soll noch im März 2026 abgeschlossen werden.

Mit den Lösungen von swissnet erhält das Hotel ein vollumfängliches, hochmodernes Lösungsportfolio aus einer Hand. Die Integration der swissnet-Lösungen markiert einen bedeutenden Schritt in der Weiterentwicklung der digitalen Customer Journey bei dem Hotel. Der Kunde stellt seine technische Infrastruktur neu auf und wird künftig ganzheitlich betreut. Die eingesetzten Systeme sind perfekt aufeinander abgestimmt und schaffen eine moderne, sichere und zukunftsfähige Gesamtlösung.

Im Zentrum stehen ein leistungsstarkes Gäste-WLAN mit integrierten Marketingfunktionen sowie WLAN-Telefone in allen Zimmern, die interne Abläufe optimieren und die Erreichbarkeit verbessern. Ergänzt wird das System durch eine moderne Firewall-Lösung, die höchsten Sicherheitsstandards entspricht, sowie eine smarte Türschließanlage, die Komfort und Sicherheit gleichermaßen erhöht.

Eine besondere Herausforderung stellte der schwache Breitbandausbau in der Region dar. Diese wird durch den Einsatz von Internet via Satelliten zuverlässig gelöst. Mit dieser umfassenden Modernisierung erhöht der Kunde die Effizienz und sichert höchste Servicequalität – zum Vorteil von Gästen, Mitarbeitern und dem gesamten Betriebsablauf. Das Projektvolumen beläuft sich für swissnet auf einen sechsstelligen Euro-Betrag. Für die swissnet Group ergeben sich in der Bodenseeregion weitere Wachstumspotenziale über die Anbindung des Hotels an eine große regionale Hotelkooperation, in der rund 3.300 Hotels und Unterkünfte in der Bodenseeregion organisiert sind.

Jonathan Sauppe, Group Co-CEO DACH der swissnet Group, kommentierte: „Wir freuen uns sehr, das renommierte Hotel bei der weiteren Digitalisierung zu unterstützen. Dieses Projekt belegt unsere Expertise bei ganzheitlichen Digitalisierungskonzepten für die Hotellerie und ist gleichzeitig Beleg für die erfolgreiche Transformation der swissnet Group hin zu einem End-to-End-Partner für die Hotellerie und viele weitere Branchen.“

 

Über Swissnet Group

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

Kontakt Unternehmen
Swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, Co-CEO
Andre Jochem, Head of IR
jonathansauppe@swissnet.ag
andrejochem@swissnet.ag
Phone: +41 78 307 45 06		 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

 


12.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet: http://www.swissnet.ag/
ISIN: CH0451123589
WKN: A2QN5W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2290242

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2290242  12.03.2026 CET/CEST

