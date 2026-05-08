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08.05.2026 10:00:04

EQS-News: swissnet Group unterzeichnet Rahmenvertrag für intelligente Videolösungen im Smart-Environment-Bereich

EQS-News: swissnet AG / Schlagwort(e): Sonstiges
swissnet Group unterzeichnet Rahmenvertrag für intelligente Videolösungen im Smart-Environment-Bereich

08.05.2026 / 10:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

swissnet Group unterzeichnet Rahmenvertrag für intelligente Videolösungen im Smart-Environment-Bereich

Berg, Schweiz – 8. Mai 2026 – Die swissnet Group (ISIN: CH0451123589– Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von ICT-Lösungen und cloudbasierten Netzwerkinfrastrukturen, hat einen langfristigen Rahmenvertrag mit einem führenden deutschen Hersteller hochwertiger Beleuchtungstechnik abgeschlossen.

Im Rahmen der Partnerschaft liefert swissnet moderne Video- und Sicherheitslösungen für internationale Smart-Environment- und Smart-Pole-Projekte. Die Umsetzung erfolgt gemeinsam mit einem weltweit führenden Hersteller für Videoüberwachungssysteme.

Der Vertrag umfasst die Bereitstellung integrierter Kamera- und PTZ-Systeme für moderne Smart-City- und Videotechnologie-Projekte. In der ersten Ausbaustufe sind rund 50 intelligente Smart-Pole-Systeme mit moderner Video- und Analyse-Technologie geplant. Das Projekt hat bereits begonnen und die ersten On-Demand-Rollouts befinden sich in Umsetzung. Für das Jahr 2026 wird bereits ein Projektvolumen von knapp 0,3 Mio. Euro erwartet.

Die Lösungen ermöglichen skalierbare und zukunftssichere Videoüberwachungs- und Analysefunktionen für den urbanen und industriellen Einsatz. Neben klassischen Sicherheitsanwendungen stehen insbesondere intelligente Analysefunktionen und moderne Smart-Environment-Konzepte im Fokus.

„Mit diesem Rahmenvertrag bauen wir unsere Position als Technologiepartner für intelligente Video- und Smart-Environment-Lösungen weiter aus. Gemeinsam schaffen wir leistungsfähige und zukunftssichere Plattformen für moderne urbane Anwendungen“, sagt Felix Leuppert, VP Sales bei der swissnet Group.

Über Swissnet Group

Die Swissnet Group ist ein führender Anbieter von standortbasierten Marketing-Softwarelösungen (LBM), Wi-Fi-Infrastruktursystemen und Wi-Fi-Gäste-Hotspots. Die Gruppe bedient Kunden unter anderem in den Bereichen Einzelhandel, Gastgewerbe, Gesundheitswesen und öffentlicher Sektor. Mit ihren Tochtergesellschaften verfügt die Swissnet Group zudem über herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation und Software as a Service. Mit intelligenten und vollständig cloudbasierten Technologien unterstützt die Swissnet Group Unternehmen bei ihren Omnichannel-Strategien und bietet so greifbaren Mehrwert und Erfolg.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.swissnet.ag

 

Kontakt Unternehmen
Swissnet Group, Berg (Schweiz)
Jonathan Sauppe, Co-CEO
jonathansauppe@swissnet.ag
Phone: +41 78 307 45 06		 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse
edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)
Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann
swissnet@edicto.de
Tel.: +49 69 905 505-53

 


08.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Swissnet AG
Andhauserstrasse 62
8572 Berg
Schweiz
Internet: http://www.swissnet.ag/
ISIN: CH0451123589
WKN: A2QN5W
Börsen: Freiverkehr in Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2323496

 
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