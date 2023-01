EQS-News: Symrise AG erweitert Vorstand

EQS-News: Symrise AG / Schlagwort(e): Personalie

Symrise erweitert Vorstand



Dr. Stephanie Coßmann übernimmt neu geschaffenes Ressort Personal und Recht

Dr. Jörn Andreas übernimmt Leitung des Segments Scent & Care

Neue Aufteilung der Verantwortlichkeiten im Vorstand ab 1. Februar 2023



Die Symrise AG erweitert ihren Vorstand und hat die erfahrene Managerin Dr. Stephanie Coßmann zum Vorstand für das neu geschaffene Ressort Personal und Recht berufen. Gleichzeitig übernimmt Dr. Jörn Andreas das Segment Scent & Care, das bislang kommissarisch vom Vorstandsvorsitzenden Dr. Heinz-Jürgen Bertram geführt wurde.



Die promovierte Juristin Coßmann (49) war zuletzt als Mitglied des Vorstands und Arbeitsdirektorin bei der Lanxess AG tätig. Dort verantwortete sie die Konzernfunktionen Human Resources und Legal and Compliance sowie die Business Unit Leather.



Jörn Andreas (42) leitete bislang den Geschäftsbereich Cosmetic Ingredients bei Symrise. Zuvor trug der promovierte Wirtschaftswissenschaftler in einer Reihe von Führungspositionen Verantwortung für zahlreiche M&A Projekte und strategische Initiativen.



Michael König, Aufsichtsratsvorsitzender der Symrise AG: Mit der Erweiterung des Vorstands setzen wir ein wichtiges Signal für den weiteren Wachstumskurs von Symrise. Wir freuen uns sehr, mit Stephanie Coßmann eine so erfahrene Managerin für uns gewonnen zu haben. Ihre umfangreiche Führungserfahrung und ihr strategischer Weitblick werden für die künftige Entwicklung des Konzerns außerordentlich wertvoll sein. Ebenso erfreut sind wir, mit Jörn Andreas eine international erfahrene Führungskraft aus den eigenen Reihen für die Leitung des Segments Scent & Care ernennen zu können.



Mit der Berufung der beiden neuen Vorstandsmitglieder zum 1. Februar 2023 ergeben sich folgende Zuständigkeiten innerhalb des Vorstandes der Symrise AG, der sich künftig aus fünf Mitgliedern zusammensetzt:



Heinz-Jürgen Bertram, CEO, gibt die Leitung des Segments Scent & Care nach anderthalb Jahren kommissarischer Führung an Jörn Andreas ab.



Olaf Klinger, CFO, verantwortet neben dem Ressort Finanzen und Investor Relations, die globale IT des Unternehmens.



Stephanie Coßmann leitet das neue Ressort Personal. Sie übernimmt zudem die Funktion der Arbeitsdirektorin von CEO Heinz-Jürgen Bertram sowie die bisherige Corporate Center-Funktion Recht.



Jörn Andreas verantwortet künftig das Segment Scent & Care, das die Geschäftsbereiche Aroma Molecules, Cosmetic Ingredients und Fragrances beinhaltet.



Jean-Yves Parisot verantwortet unverändert das Segment Taste, Nutrition und Health mit den Geschäftsbereichen Food & Beverage, Pet Food und der Business Incubation Group.



Über Symrise:

Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,6 Mrd. im Geschäftsjahr 2022 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, den USA sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise always inspiring more

www.symrise.com



