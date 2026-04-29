Symrise Aktie
WKN DE: SYM999 / ISIN: DE000SYM9999
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29.04.2026 07:30:03
EQS-News: Symrise berichtet solide Umsatzergebnisse für das erste Quartal 2026 und bestätigt Ausblick
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EQS-News: Symrise AG
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
Pressemitteilung
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Holzminden, 29. April 2026
Die Symrise AG, ein führender globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen, ist stärker als erwartet in das Jahr 2026 gestartet. In den Bereichen Food & Beverage, Pet Food und Fragrance entwickelte sich das Geschäft weiter positiv. Das reflektiert die beschleunigte Umsetzung der ONE SYM-Transformation sowie die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einem dynamischen Marktumfeld erfolgreich zu behaupten und zugleich den Fokus auf die strategischen Prioritäten zu wahren.
Im ersten Quartal 2026 verzeichnete Symrise einen organischen Umsatzrückgang von 0,4 % bei einem Umsatz von rund 1.249 Mio. € im Vergleich zu 1.317 Mio. € im Vorjahreszeitraum. Diese Entwicklung wurde von gezielten Preismaßnahmen, verbesserter operativer Umsetzung sowie zunehmender organisatorischer Effektivität unterstützt. Darüber hinaus setzte Symrise seine Wachstumsagenda mit Investitionen und kundenorientierten Innovationen einschließlich wichtiger Produkteinführungen fort. Aus regionaler Sicht verzeichneten Asien-Pazifik, Nordamerika und Lateinamerika ein positives organisches Umsatzwachstum, was sich auf stabile Nachfrage und gute Projektdynamik zurückführen lässt. In Europa, Afrika und dem Nahen Osten war gegenüber der starken Vorjahresbasis ein Rückgang zu verzeichnen, was den Erwartungen entsprach.
Dr. Jean-Yves Parisot, Vorstandsvorsitzender der Symrise AG, kommentierte: „Wir treiben unsere ONE SYM-Transformation mit dem klaren Ziel voran, unsere Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und durch Reinvestitionen unser Umsatzwachstum zu finanzieren, um damit die nächste Phase der Entwicklung von Symrise einzuleiten. Während wir den Fokus entschlossen vom Aufbau der Grundlagen auf die Aktivierung des Wachstums verlagern, werden die Auswirkungen unserer Transformation im gesamten Unternehmen immer deutlicher sichtbar. Das Jahr 2026 markiert ein entscheidendes Jahr in dem unser konsequentes Handeln unsere zunehmende Alleinstellung vorantreibt und unsere Position für die Zukunft weiter stärkt. Mit unserer überzeugenden ONE Symrise-Strategie und einem hochqualifizierten Team von Symrisern sind wir zuversichtlich, das volle Potenzial von Symrise ausschöpfen und langfristiges, profitables Wachstum erzielen zu können.“
Segmententwicklung im ersten Quartal 2026
Das Segment Taste, Nutrition & Health
Das Segment Taste Nutrition & Health erzielte ein organisches Umsatzwachstum von 1,7 % bei einem Umsatz von 749 Mio. € gegenüber 779 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
Das Segment Scent & Care
Das Segment Scent & Care berichtete einen organischen Umsatzrückgang von 3,4 %. Der Umsatz lag bei 500 Mio. € gegenüber 538 Mio. € im Vorjahreszeitraum.
Fortschritte bei der Umsetzung der ONE SYM-Transformation
Symrise hat sein ONE SYM-Transformationsprogramm im Jahr 2026 weiter vorangetrieben und beschleunigt. Auf dieser Basis tritt das Unternehmen nun in die nächste Phase ein, in der der Fokus verstärkt auf Innovation, kommerzieller Exzellenz, Realisierung von Skaleneffekten und Digitalisierung liegt. Das Programm sorgt für klarere Prioritäten im Portfolio, beschleunigte Umsetzung und verbesserte organisatorische Ausrichtung. Diese Maßnahmen stärken die Fähigkeit des Unternehmens, sich in einem Marktumfeld im Wandel erfolgreich zu behaupten und unterstützen zugleich nachhaltiges, profitables Wachstum auf lange Sicht.
Symrise bekräftigt seinen Ausblick für das Gesamtjahr 2026, der von einer schrittweisen Verbesserung des organischen Wachstums im Laufe des Jahres ausgeht. Diese Annahme wird durch kontinuierliche operative Fortschritte, starke Kundenbindung und die Widerstandsfähigkeit der wichtigsten Endmärkte gestützt.
Für das Gesamtjahr erwartet das Unternehmen:
Über Symrise:
Symrise ist ein globaler Anbieter von Duft- und Geschmackstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung. Mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. € im Geschäftsjahr 2025 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien, Nord- sowie in Lateinamerika vertreten. Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more…
29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Symrise AG
|Mühlenfeldstraße 1
|37603 Holzminden
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)5531 90 0
|E-Mail:
|ir@symrise.com
|Internet:
|www.symrise.com
|ISIN:
|DE000SYM9999, DE000SYM7787, DE000SYM7704
|WKN:
|SYM999
|Indizes:
|DAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2317118
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2317118 29.04.2026 CET/CEST
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