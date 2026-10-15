EQS-News: Symrise stärkt globale Basis für nachhaltige Moschusriechstoffe

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Symrise stärkt globale Basis für nachhaltige Moschusriechstoffe



15.10.2026 / 12:00 CET/CEST

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Pressemitteilung

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Holzminden, 15. Oktober 2026

Symrise stärkt globale Basis für nachhaltige Moschusriechstoffe Investition in World-Scale Produktionskapazitäten für Globalide ® stärkt Lieferfähigkeit

stärkt Lieferfähigkeit Nachhaltige makrozyklische Moschusriechstoffe unterstützen Kunden bei zukunftsfähigen Duftformulierungen

Globalide® stärkt das Portfolio differenzierter Spezialitäten und unterstützt die ONE Symrise Strategie

Symrise investiert in zusätzliche globale Produktionskapazität für Globalide® in Indien. Damit stärkt das Unternehmen die Lieferfähigkeit für einen nachhaltigen makrozyklischen Moschusriechstoff und rückt näher an wachstumsstarke Kundenmärkte. Zugleich baut Symrise sein Aroma-Molecules-Geschäft in einem attraktiven Produktsegment aus und leistet einen Beitrag zur ONE Symrise-Strategie: gezielter Kapitaleinsatz, resiliente Wertschöpfung und profitables Wachstum mit differenzierten Inhaltsstoffen.

„Indem wir unsere Produktionskapazitäten für Globalide® ausbauen, unterstreichen wir unseren Anspruch, strategische Produktbereiche zu stärken, die einen konkreten Mehrwert für unsere Kunden schaffen. Damit entwickeln wir unser Scent-&-Care-Portfolio gezielt weiter und verleihen dem Wachstum von Symrise im Einklang mit unserer ONE-Symrise-Strategie zusätzliche Dynamik“, sagt Michael Friede, Vorstand Scent & Care bei Symrise.

Globalide® stärkt nachhaltige Duftkonzepte

Am international dynamischen Duftmarkt überzeugen vor allem olfaktorische starke Inhaltsstoffe mit breiten Einsatzmöglichkeiten und zeitgemäßen Duftprofilen. Symrise investiert daher gezielt in zusätzliche World-Scale Produktionskapazitäten für Globalide® in Indien. Der bioabbaubare makrozyklische Moschusriechstoff verleiht Düften langanhaltende, elegante Noten und unterstützt Kunden bei nachhaltigen Formulierungskonzepten.

„Mit der zusätzlichen Produktionskapazität in Indien rücken wir näher an die dynamisch wachsenden Märkte in Asien und schaffen ein zusätzliches Standbein für unsere langfristige Lieferfähigkeit“, sagt Dr. Keke Hiller, Global President Aroma Molecules bei Symrise. „Globalide® verbindet hohe Duftqualität mit einem modernen Profil. Mit unserer Produkt- und Technologiekompetenz unterstützen wir unsere Kunden dabei, attraktive und zukunftsfähige Produkte für Verbraucherinnen und Verbraucher zu entwickeln.“

Gezielte Investition für globale Lieferfähigkeit

Mit der erweiterten Produktionsbasis stärkt Symrise seine Position im Markt für Spezialduftstoffe. Die zusätzliche Kapazität erhöht die Flexibilität der globalen Lieferstruktur und schafft die Grundlage, die wachsende Nachfrage nach Globalide® langfristig zu bedienen. Kunden erhalten verlässlichen Zugang zu einem Inhaltsstoff, der hochwertige Duftprofile mit vielseitigen Einsatzmöglichkeiten verbindet.

Über Symrise

Symrise ist ein globaler Anbieter von Geschmack- und Duftstoffen, kosmetischen Grund- und Wirkstoffen sowie funktionalen Inhaltsstoffen. Zu den Kunden gehören Parfum-, Kosmetik-, Lebensmittel- und Getränkehersteller, die pharmazeutische Industrie sowie Produzenten von Nahrungsergänzungsmitteln und Heimtiernahrung.

Mit einem Umsatz von rund 4,9 Mrd. € im Geschäftsjahr 2025 gehört das Unternehmen zu den global führenden Anbietern. Der Konzern mit Sitz in Holzminden ist mit mehr als 100 Niederlassungen in Europa, Afrika und dem Nahen sowie Mittleren Osten, in Asien sowie in Nord- und in Lateinamerika vertreten.

Gemeinsam mit seinen Kunden entwickelt Symrise neue Ideen und marktfähige Konzepte für Produkte, die aus dem täglichen Leben nicht mehr wegzudenken sind. Wirtschaftlicher Erfolg und unternehmerische Verantwortung sind dabei untrennbar miteinander verbunden. Symrise – always inspiring more… www.symrise.com

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Christina Witter

Telefon +49 5531 90 2182

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