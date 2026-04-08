EQS-News: SYNBIOTIC startet mit operativem Fortschritt, neuen regulatorischen Impulsen und starker Branchenpräsenz ins Frühjahr 2026

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SYNBIOTIC startet mit operativem Fortschritt, neuen regulatorischen Impulsen und starker Branchenpräsenz ins Frühjahr 2026



08.04.2026 / 11:07 CET/CEST

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SYNBIOTIC startet mit operativem Fortschritt, neuen regulator-ischen Impulsen und starker Branchenpräsenz ins Frühjahr 2026

Düsseldorf, 08.04.2026 – Die SYNBIOTIC SE setzt ihre strategische Entwicklung in den Geschäftsfeldern Medizinalcannabis und Industriehanf konsequent fort. Während die Beteiligung GOC Nexus mit der im Februar erfolgten GMP-Zulassung den operativen Start vollzogen hat, liefern aktuelle regulatorische und politische Entwicklungen neue Impulse für den deutschen Cannabis- und Hanfmarkt.

GOC erhält BfArM-Zulassung und startet operative Tätigkeit

Die GOC NEXUS OPERATIONS GmbH (GOC) mit Sitz in Gräfelfing hat einen entscheidenden Meilenstein in ihrer Unternehmensentwicklung erreicht: Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat dem Unternehmen die erforderliche GMP-Zulassung erteilt. Damit ist GOC nun offiziell berechtigt, ihre operative Tätigkeit im Bereich des Imports und der Verarbeitung von Medizinalcannabis aufzunehmen.

SYNBIOTIC ist aktuell mit 15,1 % an GOC beteiligt, mit der Option, die Beteiligung perspektivisch auszubauen. Der erfolgreiche Abschluss des Zulassungsverfahrens markiert für GOC den Übergang von der Aufbau- in die operative Phase und schafft die regulatorische Grundlage für eine industrielle, qualitätsgesicherte Wertschöpfung.

Das Unternehmen fokussiert sich auf den Import und die Weiterverarbeitung von Medizinalcannabis unter Einsatz eines Verfahrens mittels Kaltplasma. Diese Technologie ermöglicht die pharmazeutische Trocknung unter EU-GMP. Zusätzlich wird die Technologie im Moment noch validiert, um zukünftig auch die mikrobiologische Dekontamination zu ermöglichen. Diese zukünftige Einsatzerweiterung erlaubt es die Integrität und den therapeutischen Wert der Pflanze zu erhalten und gleichzeitig eine optimale pharmazeutische Reinheit bei höchster Produktsicherheit zu ermöglichen. Ziel ist es, einen Beitrag zur sicheren, reproduzierbaren und industriefähigen Cannabisversorgung zu leisten und damit neue Maßstäbe in der medizinischen Cannabisverarbeitung zu setzen.

EKOCAN – Zweiter Zwischenbericht veröffentlicht

Mit dem Anfang April veröffentlichten zweiten Zwischenbericht zur Evaluation des Konsumcannabisgesetzes (EKOCAN) liegt ein neuer, wissenschaftlich fundierter Referenzpunkt für die Einordnung der Marktentwicklung in Deutschland vor. Der Bericht kommt zu dem vorläufigen Ergebnis, dass legale Bezugswege seit der Reform stark an Bedeutung gewonnen haben und Medizinalcannabis inzwischen eine zentrale Rolle in der deutschen Cannabisversorgung spielt.

Für 2025 beziffert der Bericht die in Deutschland verfügbare Menge an Medizinal-cannabis – inklusive Importen und inländischer Produktionskapazität – auf knapp 200 Tonnen. Damit hat sich in Deutschland der größte kommerzielle Cannabismarkt Europas herausgebildet und damit den Schwarzmarkt und die Deliktzahl deutlich reduziert.

BIOFACH und Bundestag bestätigt Potenzial des Industriehanfsegments

Auf der diesjährigen BIOFACH in Nürnberg war die Unternehmensgruppe durch ihre Tochtergesellschaft Hempro International GmbH vertreten und nutzte die internationale Leitmesse für intensive Gespräche mit Partnern, Kunden und Interessenten. Im Mittelpunkt standen insbesondere Anwendungsfelder und Marktchancen rund um Hanfprotein sowie andere pflanzliche Proteine. Die vielen positiven Gespräche auf der Messe haben aus Sicht der Unternehmensgruppe gezeigt, dass der Bedarf an nachhaltigen, pflanzenbasierten Rohstoffen grundsätzlich weiter wächst.

Auch die politische Entwicklung bleibt in Bewegung. Der Bundestag hat einen Entwurf zur Nutzhanfliberalisierung (21/2116) am 19. März 2026 zur weiteren Beratung an die zuständigen Ausschüsse überwiesen. Federführend ist der Ausschuss für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat; mitberatend sind unter anderem die Ausschüsse für Gesundheit sowie Recht und Verbraucherschutz.

Für SYNBIOTIC ist dies ein wichtiges Signal. Die weitere Differenzierung der regulatorischen Rahmenbedingungen für Nutzhanf ist aus Sicht der Unternehmensgruppe ein zentraler Hebel, um Wertschöpfung, Innovation und Nachhaltigkeit in diesem Segment zu stärken. Damit ergänzt die politische Entwicklung im Bereich Nutzhanf die Dynamik im Medizinalcannabis-Markt und unterstreicht die Relevanz eines breit aufgestellten Geschäftsmodells.

Anstehende Branchenevents: Talman House und ICBC Berlin

Von 13. bis 15. April 2026 richtet sich der Blick der Unternehmensgruppe auf Berlin. Dort nimmt SYNBIOTIC sowohl am Talman House als auch an der ICBC Berlin aktiv teil. Beide Formate zählen zu den wichtigsten Treffpunkten für internationale Investoren, Entscheider und Marktteilnehmer der Cannabisindustrie und bieten eine zentrale Plattform für den Austausch über Marktstrukturen, Regulierung, Kapitalmarkt und künftige Wachstumsfelder.

Auf der ICBC Berlin wird SYNBIOTIC gemeinsam mit ihren Beteiligungen WEECO Pharma GmbH und GOC Nexus präsent sein. Darüber hinaus wird Daniel Kruse, Geschäftsführender Direktor der SYNBIOTIC SE, an einem hochkarätig besetzten Panel zum Thema „Surviving And Thriving In Germany’s Cannabis Industry“ teilnehmen und dort gemeinsam mit weiteren führenden Branchenvertretern über Marktbedingungen, Wettbewerbsfähigkeit und Perspektiven des deutschen Cannabisstandorts diskutieren.



Herausgeber

SYNBIOTIC SE

Daniel Kruse

Geschäftsführender Direktor

Münsterstraße 336

40470 Düsseldorf

Deutschland

www.synbiotic.com

Medienkontakt

Patrick Hirschauer

SYNBIOTIC Public Relations Manager

E-Mail patrick.hirschauer@synbiotic.com

Über SYNBIOTIC

SYNBIOTIC ist eine börsengelistete Unternehmensgruppe im Medizinalcannabis- und Industriehanf-Sektor mit einer auf Europa fokussierten Buy-and-Build-Investmentstrategie. Die Gruppe umfasst die gesamte Wertschöpfungskette vom Anbau über die Produktion bis zum Handel – vom Feld bis ins Regal. Kerngeschäfte der Tochterunternehmen sind die Forschung und Entwicklung, die Produktion sowie die Vermarktung von Medizinalcannabis, Industriehanf und CBD-Produkten.

SYNBIOTIC verfolgt die klare paneuropäische Strategie mit ihren Geschäftsbereichen weiter zu expandieren, um so die relevanten Wachstumsmärkte abzudecken und gleichzeitig durch Diversifikation Risiken zu minimieren und die Chancen für Investoren zu erhöhen.