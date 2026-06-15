EQS-News: TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende

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TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende



15.06.2026 / 18:45 CET/CEST

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TAG Immobilien AG: 25,6% der Aktionäre entscheiden sich für die Aktiendividende

Gesamtzahl der TAG-Aktien erhöht sich um 0,7%

EUR 16,9 Mio. verbleiben zur zusätzlichen Unterstützung des weiteren Wachstums im Unternehmen

Hamburg, 15. Juni 2026

Wie bereits im Vorjahr hatte die TAG Immobilien AG ihren Aktionären eine Aktiendividende angeboten. Die Hauptversammlung beschloss am 20. Mai 2026 mit 99,99% der Stimmen eine Dividende von EUR 0,40 je Aktie sowie die Wahlmöglichkeit zwischen Bar- und Aktiendividende. Die Bezugsfrist lief vom 21. Mai bis zum 8. Juni 2026.



Insgesamt entschieden sich Aktionäre mit einem Anteil von 25,6% der dividendenberechtigten Aktien dafür, ihre Dividende in Form von neuen TAG-Aktien zu erhalten und damit die Wachstumspläne der TAG zusätzlich zu unterstützen. Auf Basis dieser Annahmequote werden 1.293.399 neue Aktien ausgegeben, sodass die Gesamtzahl der TAG-Aktien um 0,7% von bisher 189.034.941 auf 190.328.340 Aktien steigt.



Die neuen Aktien werden voraussichtlich am 24. Juni 2026 in die Notierung der bestehenden Aktien der TAG im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen. Die Zahlung der Bardividende und etwaiger Spitzenbeträge wird ebenfalls voraussichtlich am 24. Juni 2026 erfolgen.



Kontakt

TAG Immobilien AG

Marlon Holzberger

Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 145

ir@tag-ag.com