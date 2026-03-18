EQS-News: TAG Immobilien AG übertrifft Prognosen für das Geschäftsjahr 2025

EQS-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

TAG Immobilien AG übertrifft Prognosen für das Geschäftsjahr 2025



18.03.2026 / 06:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





PRESSEMITTEILUNG

TAG Immobilien AG übertrifft Prognosen für das Geschäftsjahr 2025

FFO I mit EUR 181,0 Mio. über der bereits angehobenen Prognose von EUR 174-179 Mio. (+3% Y-o-Y); EBITDA aus dem Vermietungsgeschäft steigt +4% Y-o-Y

Verkaufsergebnis Polen bei EUR 68,0 Mio. (Prognose EUR 61-67 Mio.;

+3% Y-o-Y)

FFO II mit EUR 248,2 Mio. ebenfalls über der bereits angehobenen Prognose von EUR 235-246 Mio. (+4% Y-o-Y)

Akquisitionen des Geschäftsjahres stärken das zukünftige Wachstum: Verträge zum Erwerb von ca. 5.300 Einheiten in Polen und von ca. 1.200 Wohnungen in Deutschland in 2025 unterzeichnet

Positives Bewertungsergebnis auch im 2. Halbjahr 2025: Wertsteigerung im deutschen Immobilienportfolio von +3,1% für das Gesamtjahr 2025

EPRA NTA je Aktie steigt in 2025 um 10% auf EUR 20,98

LTV sinkt auf 41,0% zum 31. Dezember 2025; pro forma LTV nach Vollzug der Akquisition in Polen erfüllt mit ca. 45,3% bereits LTV-Zielniveau

Erster wesentlicher Meilenstein in der Dekarbonisierungsstrategie erreicht

Hamburg, 18. März 2026

Für die TAG Immobilien AG (TAG) verlief das Geschäftsjahr 2025 in Deutschland und Polen äußerst erfolgreich. In der Folge wurden die im November 2025 bereits angehobenen Prognosen für den FFO I und den FFO II nochmals übertroffen. Der EPRA NTA je Aktie wies ein starkes Wachstum auf. Zugleich wurden durch wesentliche Akquisitionen die Grundlagen für weiteres Wachstum in Deutschland und in Polen geschaffen, während der Verschuldungsgrad (LTV) sich deutlich reduzierte. Wertzuwächse im Portfolio und messbare Fortschritte bei der Dekarbonisierung runden das starke Jahresergebnis ab. Für das Jahr 2026 erwartet die Gesellschaft weiteres wesentliches Ergebnis- und Dividendenwachstum.

Übersicht zum Vermietungsgeschäft – FFO I über der im November 2025 angehobenen Prognose

In Deutschland reduzierte sich der Leerstand der rund 83.500 Wohnungen von 3,6% zu Beginn des Jahres auf nur noch 3,2% im Dezember 2025. Auf Basis eines vergleichbaren Portfolios (like-for-like) wurde in Deutschland analog zum Vorjahr ein Mietwachstum von 3,0% p.a. erzielt.

In Polen wuchs das Vermietungsportfolio weiter an und umfasste zum Stichtag ca. 3.500 Wohnungen. Das Mietwachstum für Einheiten, die länger als ein Jahr in der Vermietung sind, belief sich im Jahr 2025 auf 3,4% nach 3,2% p.a. im Vorjahr. Der Leerstand dieser Wohnungen betrug zum Jahresende lediglich 1,3% (Vorjahr: 1,5%).

Die starke operative Entwicklung des deutschen und des polnischen Mietportfolios führte zu einem Anstieg des bereinigten EBITDA aus der Vermietung auf EUR 247,6 Mio. (2024: EUR 238,5 Mio.; +4%). Das gesamte Ergebnis aus der Vermietung (FFO I) stieg auf EUR 181,0 Mio. nach EUR 175,1 Mio. im Vorjahr (+ 3%) und übertraf damit die erst im November 2025 auf EUR 174-179 Mio. angehobene Prognose (ursprüngliche Prognose: EUR 172-176 Mio.).

Im Berichtszeitraum konnte die TAG zudem weitere externe Wachstumspotenziale in ihren beiden Vermietungsmärkten Deutschland und Polen nutzen. So wurde in Polen im August 2025 ein Vertrag zum Erwerb von ca. 5.300 neu gebauten Mieteinheiten unterzeichnet. Der vereinbarte Kaufpreis von ca. EUR 565 Mio. entspricht einer impliziten Bruttoanfangsverzinsung von ca. 7,5%. Der Vollzug steht noch unter der Bedingung der kartellrechtlichen Genehmigung, die nun im zweiten Quartal 2026 erwartet wird. Aber auch in Deutschland befindet sich die TAG auf Wachstumskurs. So wurden im dritten und vierten Quartal 2025 Verträge zum Erwerb von ca. 1.200 Wohnungen zu einem Gesamtkaufpreis von EUR 34 Mio. und einer implizierten Bruttoanfangsverzinsung von ca. 10% beurkundet. Der Fokus lag dabei auf bestehenden TAG-Standorten in Ostdeutschland. Der Vollzug dieser Wohnungserwerbe ist zum Teil schon erfolgt bzw. wird ebenfalls für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Übersicht zum Verkaufsgeschäft in Polen – Prognosen auch hier übertroffen

Das Verkaufsergebnis lag in Polen mit EUR 68,0 Mio. (Vorjahr: EUR 66,2 Mio.) über der prognostizieren Spanne von EUR 61-67 Mio. Dies lag vor allem an gestiegenen Verkaufspreisen und in der Folge verbesserten Rohgewinnmargen für die 2.077 im Geschäftsjahr 2025 an Kunden übergebenen Wohnungen (Vorjahr: 2.666). Das bereinigte EBITDA aus dem Verkaufsgeschäft in Polen belief sich auf EUR 85,5 Mio. (Vorjahr: EUR 76,6 Mio.).

Aufgrund des starken Anstiegs des FFO I und des besser als erwartet ausgefallenen Verkaufsergebnisses in Polen übertraf auch der FFO II, die Summe aus diesen beiden Kennzahlen, mit EUR 248,2 Mio. (Vorjahr: EUR 239,4 Mio.; +4% Y-o-Y) die prognostizierte und im November 2025 bereits angehobene Prognose von EUR 235-246 Mio. (ursprüngliche Prognose: EUR 233-243 Mio.).

Im Verlauf des Geschäftsjahres 2025 veräußerte die TAG in Polen insgesamt 2.823 Wohnungen und lag damit 46% über dem Vorjahr mit 1.936 Wohnungen. Das Verkaufsvolumen übertraf mit EUR 467 Mio. ebenfalls deutlich das Vorjahresniveau von EUR 358 Mio. (+30%).

Um die Chancen des polnischen Wohnungsmarktes weiter zu nutzen und das Wachstum zu beschleunigen, prüft die polnische Tochtergesellschaft ROBYG derzeit gemeinsam mit der TAG mögliche strategische Alternativen, darunter auch Kapitalmarkttransaktionen wie ein öffentliches Angebot und eine Notierung der Aktien von ROBYG am regulierten Markt der Warschauer Börse. Die TAG wird dabei jedoch weiterhin Mehrheitsaktionärin von ROBYG bleiben.

Positiver Bewertungstrend in Deutschland setzt sich auch im zweiten Halbjahr 2025 fort; Anstieg des EPRA NTA je Aktie um 10%; LTV sinkt deutlich

Nachdem im ersten Halbjahr 2025 bereits eine Wertsteigerung von 1,4% im deutschen Portfolio zu verzeichnen war, setzte sich dieser Trend im zweiten Halbjahr fort und führte zu einem Wertanstieg von insgesamt 3,1% für das Gesamtjahr 2025. Das deutsche Portfolio wird aufgrund gestiegener Mieteinnahmen bei einer gegenüber dem Vorjahr unveränderten Bruttoanfangsverzinsung von 6,6% nunmehr mit einem durchschnittlichen Wert von ca. EUR 1.070 (Vorjahr: ca. EUR 1.040) je m² bewertet.

Für das Portfolio in Polen ergab sich im Gesamtjahr 2025 ein Bewertungsgewinn von EUR 96,1 Mio. (Vorjahr: EUR 19,3 Mio.). Die Bruttoanfangsverzinsung des polnischen Vermietungsportfolios beläuft sich zum Stichtag auf 5,1% (Vorjahr: 5,8%), der durchschnittliche Wert beträgt ca. EUR 3.300 (Vorjahr ca. EUR 2.700) je m².

Trotz der im ersten Halbjahr 2025 gezahlten Dividende von EUR 0,40 je Aktie und einer im August 2025 erfolgten Kapitalerhöhung zur Refinanzierung des Portfolioerwerbs in Polen, führten die sehr guten operativen Ergebnisse und die Bewertungsgewinne im Jahresverlauf zu einem starken Anstieg des EPRA NTA je Aktie um 10% auf EUR 20,98 (31. Dezember 2024: EUR 19,15).

Der LTV reduzierte sich im Vergleich zum Jahresende 2024 (46,9%) deutlich um 5,9%-Punkte auf 41,0%. Der pro-forma-LTV nach Vollzug der Akquisition in Polen liegt bei ca. 45,3%, d. h. bereits im Zielbereich von ca. 45%.

Martin Thiel, CFO und Co-CEO der TAG, kommentiert dies wie folgt: „Mit liquiden Mitteln von zum Stichtag über EUR 1,3 Mrd. haben wir nicht nur die in 2025 unterzeichneten Akquisitionen und die in 2026 fälligen Kapitalmarktverbindlichkeiten bereits refinanziert, sondern verfügen auch über eine sehr gute Basis für das weitere Wachstum. Vor diesem Hintergrund wollen wir sowohl in Deutschland als auch in Polen weiter investieren und unsere Ergebnisse kontinuierlich steigern.“

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt, weiter wachsende Ergebnisse und Dividenden erwartet

Alle Prognosen für das Geschäftsjahr 2026, die im November 2025 veröffentlicht wurden, werden bestätigt und stellen sich unverändert wie folgt dar:

FFO I: EUR 187-197 Mio. (ca. +6%)

Verkaufsergebnis Polen: EUR 92-98 Mio. (ca. +40%)

FFO II: EUR 279-295 Mio. (ca. +16%)

Dividende für 2026: 50% des FFO I (ca. +28%)

Vorstand und Aufsichtsrat der TAG planen, der nächsten ordentlichen Hauptversammlung im Mai 2026 eine Dividende von EUR 0,40 je Aktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. Diese beruht auf einer Ausschüttungsquote von 40% des FFO I. Den Aktionären soll wieder die Wahl zwischen einer Barausschüttung (Bardividende) und neuen TAG-Aktien (Aktiendividende) eingeräumt werden. Für das Geschäftsjahr 2026 ist dann eine Erhöhung der Ausschüttungsquote auf 50% des FFO I geplant.

Erster Meilenstein der Dekarbonisierungsstrategie der TAG erreicht

Nachhaltigkeit ist weiterhin ein wesentlicher Aspekt unternehmerischer Entscheidungen und somit integraler Bestandteil der Unternehmensstrategie der TAG. Der Fokus liegt dabei darauf, wirtschaftliche, ökologische und soziale Interessen in Einklang zu bringen und eine nachhaltige Unternehmensentwicklung zu fördern.

Ein zentraler Schwerpunkt der zum Ende des Jahres 2021 verabschiedeten Dekarbonisierungsstrategie der TAG ist die Verringerung der CO2-Emissionen in den Beständen. Für das deutsche Portfolio galt das Ziel, bis zum Ende des Jahres 2025 die CO2-Emissionsintensität im Vergleich zum Basisjahr 2019 (Jahr der Erstbilanzierung) um rund 12% auf etwa 28 kg CO2/m² pro Jahr zu senken. Im Jahr 2025 lagen die tatsächlichen spezifischen CO2-Emissionen (Scope 1 und 2) bei 27,1 kg CO2/m². Gegenüber dem Basisjahr 2019 mit 31,9 kg CO2/m² ergibt dies eine Reduktion um ca. 15%. Damit hat die TAG das für 2025 definierte Ziel nicht nur erreicht, sondern übertroffen.

Bis 2030 wird eine weitere Senkung der CO2-Emissionsintensität auf ca. 22 kg CO2/m² p.a. angestrebt. Langfristiges Ziel ist bis 2045 eine Reduzierung auf unter 7 kg CO2/m² pro Jahr und damit eine weitgehende Klimaneutralität des Portfolios.

Claudia Hoyer, COO und Co-CEO der TAG: „Ich freue mich sehr, dass wir im Geschäftsjahr 2025 nicht nur unsere finanziellen und operativen Ziele übertroffen haben, sondern zugleich zeigen konnten, dass wirtschaftlicher Erfolg und soziale wie ökologische Verantwortung hervorragend zusammenpassen. Mit dem erfolgreichen Ankauf und unserer weiteren Projektpipeline in Polen sowie zusätzlichen Ankäufen in Deutschland setzen wir unseren ertragreichen Wachstumskurs konsequent fort.“

Weitere Einzelheiten zum Geschäftsjahr 2025 finden Sie in dem heute veröffentlichten Geschäftsbericht und in einer zugehörigen Präsentation unter Präsentationen | TAG Immobilien AG.

Überblick über die wichtigsten Finanzkennzahlen

Kennzahlen der Gewinn- und Verlustrechnung (in EUR Mio.) 01.01.2025- 31.12.2025 01.01.2024- 31.12.2024 Netto-Ist-Miete Gesamt 371,1 360,2 EBITDA (bereinigt) Vermietung Deutschland und Polen 247,6 238,5 EBITDA (bereinigt) Verkauf Polen 85,5 76,6 EBITDA (bereinigt) Gesamt 333,1 315,1 Bereinigtes Verkaufsergebnis Polen 68,0 66,2 Konzernergebnis 90,3 122,1 FFO I je Aktie in EUR 1,00 1,00 FFO I 181,0 175,1 FFO II je Aktie in EUR 1,38 1,36 FFO II 248,2 239,4 Kennzahlen der Konzernbilanz (in EUR Mio.) 31.12.2025 31.12.2024 Bilanzsumme 8.951,2 7.750,3 Eigenkapital 3.322,0 3.099,9 EPRA NTA je Aktie 20,98 19,15 LTV in % 41,0 46,9 Portfoliodaten 31.12.2025 31.12.2024 Einheiten Deutschland 83.504 83.618 Einheiten Polen (fertiggestellte Mietwohnungen) 3.526 3.219 Verkaufte Wohnungen Polen 2.823 1.936 Übergebene Wohnungen Polen 2.077 2.666 Immobilienvolumen Gesamt (in EUR Mio.) 6.971,5 6.505,9 Immobilienvolumen Deutschland (in EUR Mio.) 5.425,2 5.286,1 Immobilienvolumen Polen (in EUR Mio.) 1.546,3 1.219,8 Leerstand in % Deutschland (gesamt) 3,5 3,9 Leerstand in % Deutschland (Wohneinheiten) 3,2 3,6 Leerstand in % Polen (gesamt) 4,8 4,9 Leerstand in % Polen (Wohnungen > 1 Jahr in der Vermietung) 1,3 1,5 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland 2,6 2,5 l-f-l Mietwachstum in % Deutschland (inkl. Leerstandsabbau) 3,0 3,0 l-f-l Mietwachstum in % Polen 3,4 3,2 Mitarbeiter*innen 31.12.2025 31.12.2024 Anzahl der Mitarbeiter*innen 1.922 1.856 Kapitalmarktdaten Marktkapitalisierung zum 31.12.2025 in EUR Mrd. 2,5 Grundkapital zum 31.12.2025 in EUR 189.034.941,00 WKN/ISIN 830350/ DE0008303504 Anzahl der Aktien zum 31.12.2025 (ausgegeben) 189.034.941 Anzahl der Aktien zum 31.12.2025 (ausstehend, ohne eigene Aktien) 188.976.252 Free Float in % (ohne eigene Aktien) 100 Index MDAX/EPRA

Presseanfragen

TAG Immobilien AG

Dominique Mann

Head of Investor & Public Relations

Telefon +49 (0) 40 380 32 305

ir@tag-ag.com