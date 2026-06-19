EQS-News: Tagesordnungspunkte finden in der Hauptversammlung breite Zustimmung; Jan Oberbeck erneut in den Aufsichtsrat gewählt

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Tagesordnungspunkte finden in der Hauptversammlung breite Zustimmung; Jan Oberbeck erneut in den Aufsichtsrat gewählt



19.06.2026 / 13:54 CET/CEST

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SURTECO GROUP SE: Tagesordnungspunkte finden in der Hauptversammlung breite Zustimmung; Jan Oberbeck erneut in den Aufsichtsrat gewählt

München, 19. Juni 2026 – Im Rahmen der ordentlichen Hauptversammlung gab der Vorstandsvorsitzende der SURTECO GROUP SE, Wolfgang Moyses, einen Überblick über die Entwicklungen im Jahr 2025 und die aktuelle Geschäftssituation. Vor dem Hintergrund anhaltend herausfordernder Rahmenbedingungen und einer weiterhin schwachen Nachfrage erwirtschaftete die SURTECO Gruppe im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz in Höhe von 821,2 Mio. € nach 856,6 Mio. € im Vorjahr. Bereinigt um Sondereffekte, wie die fehlenden Umsatzerlöse aus dem im vergangenen Jahr aufgegebenen Imprägnat-Geschäft sowie negative Wechselkurseinflüsse, lag der organische Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr bei -2 %. Das bereinigte Ergebnis vor Abschreibungen, Finanzergebnis und Ertragssteuern (EBITDA adjusted) lag bei 80,2 Mio. € nach 95,3 Mio. € im Vorjahr.

Mit einem Umsatz von 208,4 Mio. € (Vorjahr: 222,3 Mio. €) und einem EBITDA adjusted von 26,7 (Vorjahr: 26,7 Mio. €) startete SURTECO gut in das Geschäftsjahr 2026. Im ersten Quartal 2026 erzielte der Konzern einen Gewinn von 1,3 Mio. €, nachdem im Vergleichszeitraum des Vorjahres noch ein Verlust von -5,1 Mio. € angefallen war. Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern mit einem Umsatz zwischen 780 und 830 Mio. € und mit einem EBITDA adjusted zwischen 70 und 90 Mio. €.

Die Tagesordnungspunkte der Hauptversammlung fanden große Zustimmung. So wurde Herr Jan Oberbeck als Aufsichtsrat wiedergewählt. Der Jahresfehlbetrag der SURTECO GROUP SE wurde durch Entnahme aus Gewinnrücklagen ausgeglichen. Insofern wurde der Hauptversammlung kein Dividendenvorschlag unterbreitet.

Weitere Informationen zur SURTECO GROUP SE und zur Hauptversammlung des Unternehmens inklusive der Abstimmungsergebnisse finden Sie im Internet unter https://ir.surteco.com/de/hauptversammlung.

Kontakt:

SURTECO GROUP SE

Martin Miller

Investor Relations

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www.surteco.com

ir@surteco.com





Über SURTECO

Die SURTECO GROUP SE mit Sitz in Buttenwiesen ist ein mittelständisches, international tätiges börsennotiertes Unternehmen. Das Unternehmen vereint führende nationale und internationale Marken der Oberflächentechnologie unter einem Dach. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst neben bedruckten Dekorpapieren, Trennpapieren, dekorativen Flächenfolien und Kantenbändern auf Basis von technischen Spezialpapieren und Kunststoffen auch Sockelleisten aus Kunststoff, technische Profile für die Industrie und Rolladensysteme. Der Konzern erwirtschaftete mit über 3.500 Mitarbeiter-/innen an weltweit 24 Produktionsstandorten einen Jahresumsatz von rund 821 Mio. €. Die Kunden der SURTECO Gruppe stammen überwiegend aus der Holzwerkstoff-, Fußboden- und Möbelindustrie sowie aus dem Innenausbau. Mehr Informationen zum Unternehmen unter: www.surteco.com

Die Aktien der SURTECO GROUP SE sind im amtlichen Markt (Prime Standard) der Frankfurter und Münchner Börse unter dem Kürzel SUR und der ISIN DE0005176903 notiert und werden auch an den Börsen in Berlin, Düsseldorf und Stuttgart gehandelt.

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