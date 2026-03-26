TAKKT Aktie
WKN: 744600 / ISIN: DE0007446007
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26.03.2026 08:00:03
EQS-News: TAKKT AG: Erhebliche operative Fortschritte in schwachem Marktumfeld
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EQS-News: TAKKT AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Prognose
Erhebliche operative Fortschritte in schwachem Marktumfeld
Stuttgart, 26. März 2026. TAKKT blickt auf ein Geschäftsjahr 2025 zurück, das von einer anhaltend schwachen industriellen Nachfrage in Europa und einem volatilen Marktumfeld in den USA geprägt war. Trotz dieser Herausforderungen hat die Gruppe wichtige strukturelle Fortschritte erzielt und die Umsetzung der TAKKT Forward-Strategie vorangetrieben. CEO Andreas Weishaar betont: „Wir haben uns konsequent auf die Erfüllung der Bedürfnisse unserer Kunden fokussiert und Maßnahmen für zusätzliches Wachstum umgesetzt. Mit der Einführung des neuen Operating Models, dem Aufbau des TAKKT Competence Centers, sowie Fortschritten bei Automatisierung und IT haben wir zudem zentrale Voraussetzungen für eine höhere Effizienz und Skalierbarkeit geschaffen.“
Der Geschäftsbericht 2025 steht ab heute auf www.takkt.de zur Verfügung.
Analystenkonferenz: 26. März 2026 um 14:00 Uhr (MEZ)
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Finanzkalender
Finanzkennzahlen der TAKKT-Gruppe 2025
Kurzprofil der TAKKT AG
Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und Foodservices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.
Ansprechpartner
Tel. +49 711 3465-8223
26.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TAKKT AG
|Presselstr. 12
|70191 Stuttgart
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)711 3465 80
|Fax:
|+49 (0)711 3465 8104
|E-Mail:
|investor@takkt.de
|Internet:
|www.takkt.de
|ISIN:
|DE0007446007
|WKN:
|744600
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Stuttgart; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2298088
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2298088 26.03.2026 CET/CEST
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