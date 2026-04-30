EQS-News: TAKKT AG: Jahresauftakt bei TAKKT den Erwartungen entsprechend

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TAKKT AG: Jahresauftakt bei TAKKT den Erwartungen entsprechend



30.04.2026 / 07:30 CET/CEST

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Jahresauftakt bei TAKKT den Erwartungen entsprechend

Organische Umsatzentwicklung im ersten Quartal bei minus 6,7 Prozent; bereinigt um Einstellung des FS Projektgeschäfts leichte Stabilisierung der Wachstumsrate

Bereinigte EBITDA-Marge durch rückläufige Umsatzentwicklung beeinflusst bei 2,4 (4,9) Prozent

Spürbarer Einfluss von Wechselkurseffekten auf Umsatz

Stuttgart, 30. April 2026. TAKKT erzielte im ersten Quartal des neuen Jahres Umsätze in Höhe von 225,7 (251,5) Millionen Euro. Der Rückgang um 10,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr war zu gut einem Drittel auf Wechselkurseffekte aus dem schwächeren US-Dollar zurückzuführen. Die organische Umsatzentwicklung lag bei minus 6,7 Prozent und damit auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr. Bereinigt um die Einstellung des Projektgeschäfts in der Foodservices (FS) Division, das die organische Wachstumsrate in Höhe von 1,3 Prozentpunkten belastete, stabilisierte sich die Entwicklung leicht. „Angesichts der sehr hohen geopolitischen und konjunkturellen Unsicherheit bleiben viele unserer Kunden abwartend und halten sich mit größeren Projektinvestitionen zurück,“ so CEO Andreas Weishaar. Die Entwicklung des europäischen Kerngeschäfts in der Industrial & Packaging (I&P) Division war mit einem organischen Minus von 5,8 Prozent sehr ähnlich zum Vorjahr. In den USA verbesserte sich die Entwicklung der Office Furniture & Display (OF&D) Division spürbar. Die Vertriebsmarke National Business Furniture konnte ihren Absatz mit Geschäftskunden gegenüber dem Vorjahr deutlich steigern und kompensierte damit eine geringere Nachfrage staatlicher Kunden sowie eine leichte Abschwächung des Display-Geschäfts. Die organische Wachstumsrate der Division war mit minus 2,1 Prozent nur noch leicht negativ. Die Entwicklung der FS Division blieb mit einem währungsbereinigten Minus von 13,9 Prozent herausfordernd und war neben der Einstellung des Projektgeschäfts weiter durch ein geringes Bestellvolumen über das Callcenter geprägt.

Die Rohertragsmarge lag im ersten Quartal bei 39,5 (39,8) Prozent. Während I&P und OF&D ihre Margen stabil halten konnten oder leicht verbesserten, war der leichte Rückgang auf Gruppenebene durch eine geringere Marge in der FS-Division beeinflusst. Durch die im vergangenen Jahr implementierten Maßnahmen zur Verschlankung der Kostenstrukturen und den schwächeren US-Dollar konnte TAKKT die Aufwendungen für Marketing und Personal um insgesamt mehr als drei Millionen Euro reduzieren und damit den negativen Ergebniseffekt aus dem geringeren Umsatz- und Rohertragsniveau zu einem gewissen Teil kompensieren. Das EBITDA erreichte 4,4 (11,2) Millionen Euro und war, wie im Vorjahr, durch einmalige Aufwendungen in Höhe von etwas über einer Million Euro belastet. Die bereinigte EBITDA-Marge lag bei 2,4 (4,9) Prozent. Der Free Cashflow war im ersten Quartal negativ und betrug minus 9,8 (minus 5,0) Millionen Euro.

Die Rahmenbedingungen werden im Rest des Jahres herausfordernd bleiben. „Der weiterhin andauernde Konflikt im Iran wird sich vor allem in Europa auf die wirtschaftliche Entwicklung und damit auch auf die Nachfrage unserer Kunden auswirken,“ so Weishaar. „Wir haben bereits zu Jahresbeginn mit einem schwierigen Umfeld gerechnet und unsere Planungen entsprechend ausgerichtet.“ Steigende Produkt- und Transportpreise in Folge der höheren Energiekosten beabsichtigt TAKKT größtenteils an die Kunden weiterzureichen.

Gleichzeitig beschleunigt die Gruppe die Umsetzung der TAKKT-Forward Strategie. Dazu gehört die Überprüfung von kleineren und wenig profitablen Geschäftsaktivitäten sowie eine Intensivierung der Vertriebsaktivitäten durch einen Ausbau von Kundenbesuchen, eine höhere Visibilität der Vertriebsmarken und eine bessere Performance der Webshops. Zudem arbeitet TAKKT an zusätzlichen Maßnahmen zur Verringerung der Kostenbasis, etwa durch eine Standardisierung, Automatisierung und Verlagerung von transaktionalen Prozessen. Diese Aktivitäten werden sich im Jahresverlauf zunehmend positiv auf die Ergebnisentwicklung auswirken. „Das erste Quartal lag im Rahmen unserer Erwartungen. Trotz des gestiegenen konjunkturellen Risikos halten wir an unserer Prognose fest und wollen unsere organische Wachstumsrate, die Profitabilität und den Free Cashflow in den kommenden Quartalen schrittweise verbessern,“ so CFO Timo Krutoff. TAKKT erwartet für 2026 weiterhin eine organische Umsatzentwicklung zwischen minus 7 und plus 3 Prozent, eine bereinigte EBITDA-Marge zwischen 2 und 5 Prozent und einen positiven Free Cashflow. Falls die bereinigte EBITDA-Marge im unteren Bereich der oben genannten Spanne liegt, kann der Free Cashflow auch leicht negativ ausfallen.

Earnings Call: 30. April 2026 um 14:00 Uhr (MESZ)

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Finanzkalender

Die Veröffentlichung des Halbjahresfinanzberichts 2026 findet am 30. Juli 2026 statt.

IFRS-Zahlen der TAKKT-Gruppe zum ersten Quartal 2026

(in Mio. Euro)

Q1/2025 Q1/2026 in % Umsatz der TAKKT-Gruppe 251,5 225,7 -10,3 organisches Wachstum -6,7 Industrial & Packaging 146,6 138,3 -5,6 organisches Wachstum -5,8 Office Furniture & Displays 52,8 46,5 -12,0 organisches Wachstum -2,1 Foodservices 52,1 40,8 -21,5 organisches Wachstum -13,9 Rohertragsmarge (%) 39,8 39,5 EBITDA 11,2 4,4 -60,7 EBITDA-Marge (%) 4,4 1,9 Bereinigte EBITDA-Marge (%) 4,9 2,4 EBIT 3,6 -2,7 < -100 EBIT-Marge (%) 1,4 -1,2 Ergebnis je Aktie in Euro 0,02 -0,08 < -100 Free Cashflow -5,0 -9,8

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und Foodservices in mehr als 20 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 400.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel. Das Unternehmen ist im Prime Standard der Deutschen Börse vertreten.

Ansprechpartner

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Tel. +49 711 3465-8223

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