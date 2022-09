EQS-News: TAKKT AG: Lars Bolscho wird neuer Finanzvorstand

EQS-News: TAKKT AG / Schlagwort(e): Personalie

TAKKT AG: Lars Bolscho wird neuer Finanzvorstand



21.09.2022 / 08:16 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Lars Bolscho wird neuer Finanzvorstand



Stuttgart, 21. September 2022. Der Aufsichtsrat der TAKKT AG hat Lars Bolscho, der aktuell die kaufmännische Führung der Industrial & Packaging Division der Gruppe verantwortet, zum neuen Finanzvorstand (CFO) des Unternehmens ernannt. Er übernimmt die Position zum 01. Januar 2023 und folgt damit auf Claude Tomaszewski, der zum Jahresende auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand ausscheidet.



Lars Bolscho ist 2009 in die TAKKT Gruppe eingetreten. Nach Leitungspositionen in der Unternehmensentwicklung und im Controlling der TAKKT AG, war er seit 2018 kaufmännischer Geschäftsführer von KAISER+KRAFT, der mit Abstand umsatz- und ergebnisstärksten Einheit der Gruppe. Seit Jahresbeginn 2022 ist er für die kaufmännische Führung der Industrial & Packaging Division verantwortlich, die mehr als die Hälfte zum Konzernumsatz beisteuert. In beiden Funktionen hat er die laufende Transformation und Integration der Division maßgeblich mitgestaltet und damit die Grundlage für ein künftig noch stärkeres Umsatz- und Ergebniswachstum geschaffen.



Ich freue mich sehr, dass wir mit Lars Bolscho eine sehr erfolgreiche und mit dem Unternehmen tief verbundene Führungskraft für die Leitung des Finanz-Ressorts gewonnen haben. Im Namen des gesamten Aufsichtsrats wünsche ich ihm für seine neue Aufgabe alles Gute und viel Erfolg, so Thomas Schmidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der TAKKT. TAKKT-CEO Maria Zesch begrüßt die Entscheidung des Aufsichtsrats für eine interne Nachfolge. Die Berufung von Lars Bolscho ist ein klarer Beweis dafür, wie gut wir personell aufgestellt sind. Ich freue mich sehr auf die künftige Zusammenarbeit und bin sicher, dass Lars in der neuen Position an seine bisherigen Erfolge anknüpfen wird.



TAKKT-CFO Claude Tomaszewski hatte bereits zuvor angekündigt, seinen laufenden Vertrag nicht mehr verlängern zu wollen, um einen Führungswechsel einzuleiten und so den umfangreichen Transformationsprozess des Unternehmens zu unterstützen. Da nun die Nachfolge geregelt ist, bat er um Auflösung seines Vertrages mit Ablauf des Monats Dezember. Der Aufsichtsrat hat diesem Wunsch entsprochen.



Ich bedanke mich bei Claude Tomaszewski für das sehr große Engagement in den letzten zwölf Monaten. Er hat mir den Start in der neuen Rolle als CEO durch seine Unterstützung sehr einfach gemacht und die Entwicklung unserer neuen Strategie wesentlich beeinflusst so Maria Zesch. Auch Thomas Schmidt dankte Claude Tomaszewski für seinen langjährigen Beitrag und die exzellente Zusammenarbeit: Claude Tomaszewski hat in seiner 11-jährigen Tätigkeit für TAKKT mit großem Erfolg die strategischen und finanzwirtschaftlichen Entwicklungen des Unternehmens entscheidend geprägt. Dafür spreche ich ihm im Namen des Aufsichtsrats meinen großen Dank und unsere Anerkennung aus. Er hat den heutigen Aufbau der Gruppe mit wesentlichen Aktivitäten in Europa und den USA maßgeblich mitentwickelt und die Transformation des Unternehmens von einem Katalogversender zu einem erfolgreichen E-Commerce-Anbieter mit vorangetrieben. Für seine Zukunft wünschen wir Claude Tomaszewski alles erdenklich Gute und hoffen, dass er dem Unternehmen verbunden bleibt."

Kurzprofil der TAKKT AG

Die TAKKT AG ist in Europa und Nordamerika der führende Omnichannel-Händler für Geschäftsausstattung. Die Gruppe ist mit den Divisions Industrial & Packaging, Office Furniture & Displays und FoodService in mehr als 25 Ländern vertreten. Das Sortiment der Tochtergesellschaften umfasst über 600.000 Produkte aus den Bereichen Betriebs- und Lagereinrichtung, Büromöbel, Transportverpackungen, Displayartikel, Ausrüstungsgegenstände für den Gastronomie- und Hotelmarkt sowie den Einzelhandel.



Ansprechpartner:

Michael Loch Tel. +49 711 3465-8222

Simon Pfizenmayer Tel. +49 711 3465-8277

E-Mail: investor@takkt.de