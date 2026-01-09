TeamViewer Aktie
WKN DE: A2YN90 / ISIN: DE000A2YN900
|
09.01.2026 07:00:03
EQS-News: TeamViewer erfüllt pro-forma Topline-Prognose für Geschäftsjahr 2025
|
EQS-News: TeamViewer SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
TeamViewer erfüllt pro-forma Topline-Prognose für Geschäftsjahr 2025
* Pro-forma
Göppingen, 9. Januar 2026 – TeamViewer hat heute ein Trading-Update für das am 31. Dezember 2025 abgeschlossene Geschäftsjahr veröffentlicht.
Den vorläufigen Analysen zufolge belief sich der Pro-forma-Umsatz im Geschäftsjahr 2025 auf ca. 767 Mio. EUR, was rund +5% währungsbereinigtem Wachstum ggü. VJ entspricht, und liegt damit im Rahmen der Prognose. 1,2 Der IFRS-Umsatz für das Geschäftsjahr 2025 lag bei rund 747 Mio. EUR.
Der Pro-forma-ARR belief sich auf ca. 760 Mio. EUR, was rund +2% währungsbereinigtem Wachstum ggü. VJ entspricht, und ebenfalls im Einklang mit der Prognose ist. Wechselkursbewegungen, insbesondere der EUR/USD-Kurs, wirkten sich negativ auf den ausgewiesenen ARR aus.
Ohne Wechselkurseffekte lag das Ergebnis um ca. 2 Mio. EUR über dem unteren Ende der Prognose. 1,2 Gegenüber Q3 2025 verzeichnete TeamViewer im vierten Quartal einen ARR-Zuwachs von rund 11 Mio. EUR, verglichen mit rund 7 Mio. EUR zwischen Q1 und Q3 2025. Das Enterprise-Geschäft von TeamViewer allein verzeichnete ein sehr starkes Quartal. Für 1E war das vierte Quartal 2025 erstmalig positiv mit einem sequenziellen ARR-Wachstum. Dieses Momentum wird durch zwei wichtige Vertragsabschlüsse mit einem Gesamtwert (TCV) von rund 10 Mio. EUR (ARR rund 3 Mio. EUR) unterstrichen. Das SMB-Geschäft entwickelte sich im Rahmen der internen Erwartungen.
Die Pro-forma-Prognose für die bereinigte EBITDA-Marge von „rund 44%“ bleibt unverändert.
Am 10. Februar 2026 veröffentlicht TeamViewer die vollständigen vorläufigen und ungeprüften Ergebnisse für Q4 und das GJ 2025. Hinweise zu alternativen Leistungskennzahlen (Alternative Perfomance Measures - APMs) finden sich in der regulären Finanzberichterstattung des Unternehmens.
1 Prognose für das Geschäftsjahr 2025 basierend auf Annahmen zu den wichtigsten Wechselkursen zum 3. Quartal 2025: EUR/USD 1,14; EUR/CAD 1,58; EUR/JPY 167,2; EUR/AUD 1,76, siehe Folie 23 der Ergebnispräsentation zum 3. Quartal 2025
2 Basierend auf Annahmen zu den wichtigsten prognostizierten Wechselkursen zum 4. Quartal 2024, die zu Beginn des Jahres 2025 mitgeteilt wurden (EUR/USD 1,05; EUR/CAD 1,49; EUR/JPY 161,0; EUR/AUD 1,65):
Kontakt
Anhang: Inkrementelle ARR-Zuwächse im Geschäftsjahr 2025
Anhang: Topline-Ist-Zahlen im Vergleich zur Prognose für das Geschäftsjahr 2025
09.01.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|TeamViewer SE
|Bahnhofsplatz 2
|73033 Göppingen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 7161 60692 50
|Fax:
|+49 7161 60692 335
|E-Mail:
|ir@teamviewer.com
|Internet:
|ir.teamviewer.com
|ISIN:
|DE000A2YN900
|WKN:
|A2YN90
|Indizes:
|MDAX, TecDAX
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
|EQS News ID:
|2257568
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2257568 09.01.2026 CET/CEST
