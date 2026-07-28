EQS-News: TeamViewer Q2 2026: Trendwende im DEX-Geschäft, TeamViewer-ONE-Plattform mit gutem Momentum, Prognose für Gesamtjahr bestätigt

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TeamViewer Q2 2026: Trendwende im DEX-Geschäft, TeamViewer-ONE-Plattform mit gutem Momentum, Prognose für Gesamtjahr bestätigt



28.07.2026 / 07:00 CET/CEST

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Q2 2026 Presse- und Quartalsmitteilung GÖPPINGEN, 28. Juli 2026 TeamViewer Q2 2026: Trendwende im DEX-Geschäft, TeamViewer-ONE-Plattform mit gutem Momentum, Prognose für Gesamtjahr bestätigt Umsatz bei 182,7 Mio. EUR (-1,4 % cc ggü. VJ[1]), ARR währungsbereinigt auf Vorjahresniveau: Die bereits kommunizierten Einflussfaktoren im DEX- und SMB-Geschäft klingen wie erwartet und angekündigt ab Weiterhin erstklassige Profitabilität: Bereinigtes EBITDA von 78,9 Mio. EUR im zweiten Quartal 2026 bei einer Marge von 43,2 % Prognose für das Gesamtjahr 2026 bestätigt: Alle wesentlichen Frühindikatoren haben sich im Quartal positiv entwickelt – dies wiederum stützt die Erwartung des Managements, dass sich das Wachstum im zweiten Halbjahr 2026 beschleunigt Positive Wachstumsdynamik im Enterprise-Geschäft, stark steigende KI-Nutzung und Stabilisierung der Kundenentwicklung im SMB-Segment Enterprise-ARR-Wachstum von +8,3 % cc ggü. VJ , getragen von der Trendwende im DEX-Geschäft und der schnellen Skalierung von TeamViewer ONE Trendwende im DEX-Geschäft treibt das Wachstum : Großkunden bekräftigten ihre langfristige Bindung an die Plattform durch langfristigere Vertragsverlängerungen und -erweiterungen. Zudem zeigte sich eine beschleunigte Upselling-Dynamik. Gleichzeitig reduzieren Kunden die Zahl der Anbieter und setzen vermehrt auf eine einheitliche Plattform für Fernzugriff und DEX. Davon profitiert TeamViewer mit der integrierten Plattform für Autonomous Endpoint Management Die Nachfrage nach TeamViewer ONE steigt deutlich : Stärkeres Cross-Selling und Upselling bei DEX und Tensor beschleunigten die Skalierung von TeamViewer ONE. Mehrere strategische DEX-Kunden führten TeamViewer ONE ein, was zu einem deutlichen ARR-Uplift führte Die Kundenabwanderung im SMB-Segment beginnt sich wie erwartet zu stabilisieren : Gezielte Maßnahmen zur Kundenbindung sowie eine verbesserte Vertriebssteuerung zeigen Wirkung. Die Bremsfaktoren im SMB-Geschäft dürften sich im Verlauf der zweiten Jahreshälfte 2026 noch weiter abschwächen KI-Nutzung wächst stark, auf dem Weg zu Autonomous Endpoint Management (AEM) : Die Zahl der KI-Kunden erreichte 49 Tausend. Gleichzeitig stieg die Anzahl der automatisierten Session Insights auf 2,8 Millionen (Stand: 25. Juli 2026). Treiber dieser Entwicklung war die erfolgreiche Integration von KI-Funktionen in die zentralen Produkte. Die starke Nutzung der KI bestätigt TeamViewers KI-First-Strategie, schafft echten Kundenmehrwert und legt die Grundlage für weitere Innovationen sowie die Verbreitung von TeamViewer ONE

Die strategische Position von TeamViewer im Zentrum der Entwicklung hin zu autonomen IT-Prozessen wird durch die wegweisende Partnerschaft mit ServiceNow, Auszeichnungen und Anerkennungen führender Branchenanalysten sowie das Erreichen des FedRAMP-Status „In Process“ bestätigt. Dies unterstreicht die langfristigen Wachstumsmöglichkeiten des Unternehmens Oliver Steil, TeamViewer CEO „Unser Geschäft hat einen Wendepunkt erreicht: Wir sehen wie erwartet eine Trendwende im DEX-Geschäft und eine Stabilisierung im SMB-Segment“, sagte Oliver Steil. „Unsere Maßnahmen greifen und unsere langfristige Strategie fängt an Früchte zu tragen. Die Kundenabwanderung im DEX-Geschäft liegt jetzt auf dem niedrigsten Niveau seit der Akquisition von 1E, und große Enterprise-Kunden haben sich mit mehrjährigen Vertragsverlängerungen erneut für unsere DEX-Plattform entschieden. Mehrere strategisch wichtige Kunden sind auf TeamViewer ONE umgestiegen – ein starkes Zeichen für die Attraktivität unserer Plattform. Dazu kommen auch die jüngsten Auszeichnungen und Anerkennungen führender Branchenanalysten, sowie unsere strategische Partnerschaft mit ServiceNow. Diese langfristige Kooperation ist auf Investitionen und Wachstum ausgerichtet. Gemeinsam werden wir die Entwicklung zu immer autonomeren IT-Prozessen aktiv vorantreiben und mitgestalten. Mit diesem Rückenwind sind wir auf gutem Weg, im zweiten Halbjahr eine Wachstumsbeschleunigung zu erreichen, und bestätigen unsere Prognose für das Gesamtjahr.“ Mark Banfield, TeamViewer CRO „Das zweite Quartal liefert klare Belege dafür, dass unsere Plattformstrategie zunehmend an Dynamik gewinnt“, sagte Mark Banfield. „Die Nutzung von TeamViewer ONE nimmt weiterhin stark zu und das Produkt entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber. Das Wachstum wurde vor allem durch den Ausbau bestehender Kundenbeziehungen getrieben, aber auch durch Upselling auf unsere integrierte Plattform, da Kunden die Zahl der Anbieter reduzieren und unsere Vision von Autonomous Endpoint Management teilen. Die Trendwende im DEX-Geschäft und die starke Nachfrage nach TeamViewer ONE führten in unserem obersten Enterprise-Segment zu einem währungsbereinigten ARR-Wachstum von 11 % gegenüber dem Vorjahr. Gleichzeitig hat sich die Kundenabwanderung im SMB-Segment im Juni wie erwartet stabilisiert, und die temporären Auswirkungen unserer strategischen Kurskorrekturmaßnahmen nehmen weiter ab. Genau diesen Fortschritt im operativen Geschäft haben wir angekündigt und liefern ihn nun konsequent.“ Michael Wilkens, TeamViewer CFO „Mehrere wichtige Frühindikatoren für künftiges Wachstum haben sich im zweiten Quartal sehr erfreulich entwickelt“, sagte Michael Wilkens. „Während das Umsatzwachstum im zweiten Quartal noch von den bereits angekündigten Faktoren beeinflusst wurde, zeigen operativ wichtige Kennziffern allesamt in die richtige Richtung. Hierzu zählen das Enterprise-ARR-Wachstum, die Enterprise Net Retention Rate (NRR), die Verbreitung von TeamViewer ONE sowie die Kundenentwicklung im SMB-Segment. Die Entwicklung dieser Frühindikatoren bestärkt uns in der Erwartung, dass sich das Wachstum in der zweiten Jahreshälfte beschleunigt. Wir bestätigen daher unsere Prognose für das Gesamtjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum von 0 % bis 3 % auf Basis konstanter Währungen sowie einer bereinigten EBITDA-Marge von rund 43 %. Gleichzeitig haben wir unsere Finanzierungssituation noch weiter gestärkt. Im Laufe des Quartals haben wir die Laufzeit unserer revolvierenden Kreditfazilität in Höhe von 75 Mio. € erfolgreich bis 2031 verlängert, eine neue bilaterale Kreditvereinbarung über 40 Mio. € gesichert und die Platzierung eines neuen Schuldscheindarlehens initiiert. Dadurch erhöhen wir unsere Flexibilität weiter und schaffen eine solide Grundlage, um künftiges Wachstum zu finanzieren und so die Verschuldung weiter zurückzufahren.“ Q2 2026 Ergebnisse auf einen Blick (Konzern, ungeprüft) in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q2 2026 Q2 2025 ? in % ? in % cc Annual Recurring Revenue (ARR) 736,8 759,1 -2,9 % -0,1 % Umsatz1 182,7 190,7 -4,1 % -1,4 % Bruttoergebnis vom Umsatz1,2 167,6 175,2 -4 % Bruttomarge1,2 92 % 92 % 0 pp Bereinigtes EBITDA1 78,9 84,0 -6 % Bereinigte EBITDA-Marge1 43 % 44 % -1 pp EBITDA 70,6 77,9 -9 % EBIT 57,3 63,9 -10 % Konzernergebnis 30,1 22,6 +33 % Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien (in Mio.) 157,8 157,0 +1 % Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,19 0,14 +32 % Bereinigtes Konzernergebnis1 42,5 44,3 -4 % Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR)1 0,27 0,28 -5 % Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit 57,6 72,2 -20 % Free Cash Flow (FCFE)3 40,8 59,6 -31 % Netto-Finanzverbindlichkeiten 832,8 991,7 -16 % Die Vergleichszahlen für Q2 2025 sind pro forma. Die Wachstumsrate bezieht sich auf die pro forma Vergleichszahlen für Q2 2025. Das in dieser Tabelle ausgewiesene Bruttoergebnis vom Umsatz basiert auf wiederkehrenden Kosten und weicht daher vom in der GuV ausgewiesenen Bruttoergebnis vom Umsatz ab. Bereinigt um Effekte aus der 1E-Akquisition. Unternehmensentwicklung Plan wird umgesetzt, Dynamik nimmt zu Das zweite Quartal lieferte die Fortschritte, die das Management zu Jahresbeginn angekündigt hatte. Das DEX-Geschäft hat die Trendwende vollzogen, TeamViewer ONE setzte seine dynamische Entwicklung fort, das Wachstum im Enterprise-Geschäft nahm weiter zu und die Kundenabwanderung im SMB-Segment stabilisierte sich zum Quartalsende wie erwartet. Der Umsatz als nachlaufender Indikator spiegelt zwar weiterhin die bekannten Bremsfaktoren wider, gleichzeitig haben sich die zentralen Wachstumstreiber für die zweite Jahreshälfte über das Quartal hinweg positiv entwickelt. Die strategische Partnerschaft mit ServiceNow sowie eine Reihe von Auszeichnungen und Anerkennungen führender Branchenanalysten stärken TeamViewers strategische Position und schaffen die Voraussetzungen für die erwartete Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte 2026. Erfolgreiche Trendwende bei DEX Das DEX-Geschäft hat die Trendwende vollzogen. Die Kundenabwanderung erreichte den niedrigsten Stand seit der Akquisition von 1E, während bedeutende Enterprise-Kunden ihre langfristige Bindung an die Plattform durch mehrjährige Vertragsverlängerungen und -erweiterungen bekräftigten. Dazu zählen unter anderem zwei führende internationale Finanzdienstleister, eine große US-Krankenhauskette sowie eine der weltweit größten Fluggesellschaften. Mehrere TeamViewer-Kunden entschieden sich darüber hinaus für den Umstieg auf TeamViewer ONE. Damit zeigt sich die strategische Logik hinter der 1E-Akquisition zunehmend auch in konkreten Vertragsabschlüssen: Unternehmen setzen verstärkt auf TeamViewers integrierte Plattform für Autonomous Endpoint Management (AEM). TeamViewer ONE verzeichnet starkes Wachstum TeamViewer ONE entwickelt sich weiterhin sehr dynamisch und wächst schneller als jede zuvor eingeführte TeamViewer-Lösung. Die Plattform ist der zentrale Treiber des zweistelligen Wachstums im obersten Enterprise-ARR-Segment. Maßgeblich dazu beigetragen haben bedeutende Neukundengewinne, darunter ein führendes internationales Unternehmen für Luftfahrttechnologie, sowie eine zunehmende Upselling-Dynamik sowohl im Enterprise- als auch im SMB-Geschäft. Kunden über alle Segmente hinweg konsolidieren zunehmend isolierte Einzellösungen auf einer einheitlichen, KI-gestützten Plattform für automatisierte Fehlerbehebung. Dies bestätigt das Marktpotenzial, für das TeamViewer ONE entwickelt wurde. KI gewinnt weiter an Dynamik Zum Stichtag 25. Juli 2026 haben bereits rund 49 Tausend Kunden mindestens eine der KI-Funktionen von TeamViewer genutzt – nahezu doppelt so viele wie die 26 Tausend Kunden zum Ende des ersten Quartals. Allein im Juni wurden mit Unterstützung von KI mehr als 516 Tausend Remote-Support-Sitzungen zusammengefasst, wodurch die Gesamtzahl auf über 2,8 Millionen anstieg. Jede dieser Sessions erweitert TeamViewers proprietäre Wissensbasis und stärkt damit einen strukturellen Datenvorteil für die Entwicklung innovativer Lösungen im Bereich automatisierter Fehlerbehebung. TeamViewer ONE kann inzwischen KI-gestützte Skripte zur automatisierten Fehlerbehebung generieren, sodass bereits bekannte Probleme unmittelbar nach ihrer Erkennung automatisch behoben werden können. Gleichzeitig treiben die Forschungs- und Entwicklungsteams von TeamViewer die Umsetzung ihrer Agentic-AI-Roadmap mit hoher Geschwindigkeit voran, um Kunden eine führende Plattform für autonome IT-Prozesse zu bieten. Wegweisende Partnerschaft mit ServiceNow Die strategische Partnerschaft mit ServiceNow markiert einen wichtigen Meilenstein für TeamViewer. Im Rahmen der mehrjährigen Vereinbarung werden die marktführenden Lösungen von TeamViewer für Digital Employee Experience (DEX) und Remote Connectivity in die ServiceNow AI Platform integriert und weltweit als Erweiterung für ServiceNow-Kunden angeboten, unterstützt durch Implementierungs- und Vertriebspartner. Durch gemeinsame Investitionen in Entwicklung und Vermarktung autonomer End-to-End-IT-Lösungen erhält die Endpunkt-Technologie von TeamViewer Zugang zur globalen Kundenbasis von ServiceNow. Gleichzeitig schafft die Partnerschaft die Grundlage für zusätzliche Integrationen, neue Anwendungsfelder und weiteres Wachstum. Während ServiceNow Unternehmens-Workflows und Systeme orchestriert, sorgt TeamViewer direkt an den Endpunkten für Transparenz und Handlungsfähigkeit. Gemeinsam schließen beide Unternehmen die Lücke zwischen Erkennung und Behebung von Problemen und ermöglichen so autonome IT-Prozesse End-to-End. Führende Marktposition durch Analysten bestätigt TeamViewer DEX wurde erneut als Leader im Gartner® Magic Quadrant™ for Digital Employee Experience Management Tools ausgezeichnet. Kurz darauf folgte die Einstufung als Leader im IDC MarketScape: Worldwide Digital Employee Experience 2026 Vendor Assessment – zwei bedeutende Anerkennungen führender Branchenanalysten innerhalb eines Monats. Im Juli positionierte PAC TeamViewer Frontline im 2026 PAC Innovation Radar: Digital Platforms for Connected Workers als einzige Best-in-Class-Lösung. Zudem stufte Frost & Sullivan die Lösung im Bericht Frost Radar™: Augmented Connected Worker, AR-Centric Platforms, 2026 als Marktführer unter AR-zentrierten Plattformen ein. Darüber hinaus erhielt TeamViewer DEX Ende Mai die FedRAMP-Auszeichnung „In Process“, unterstützt durch das U.S. Department of Veterans Affairs. Dies markiert einen wichtigen Meilenstein auf dem Weg in den US-amerikanischen öffentlichen Sektor sowie weitere regulierte Märkte. Finanz-Highlights Hohe Profitabilität im zweiten Quartal 2026 trotz vorübergehender Wachstumsdämpfer Das Umsatzwachstum im zweiten Quartal wurde durch erwartete und angekündigte Faktoren gebremst, die das Geschäft vorübergehend belasteten. Der Umsatz im ersten Halbjahr 2026 belief sich auf 365,9 € Mio. Auf Pro-forma-Basis entsprach dies einem Rückgang von 0,9 % cc ggü. VJ, während auf IFRS-Basis ein Wachstum von +4 % cc ggü. VJ verzeichnet wurde. Gleichzeitig blieb die Profitabilität mit einer bereinigten EBITDA-Marge von 43,2 % auf einem hohen Niveau. Dabei verbesserten sich die zugrunde liegenden operativen Frühindikatoren im Verlauf des Quartals kontinuierlich: die positive Entwicklung im DEX-Geschäft, die beschleunigte Einführung von TeamViewer ONE, das Wachstum des Enterprise ARR, eine starke Enterprise Net Revenue Retention (NRR) sowie eine Stabilisierung der Kundenabwanderung im SMB-Segment. Diese Faktoren führten zu einer sukzessiven Verbesserung des Wachstums im zweiten Quartal und stärken das Vertrauen in die erwartete Wachstumsbeschleunigung in der zweiten Jahreshälfte 2026. ARR- und Umsatzentwicklung in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) Q2 2026 Q2 2025

pro forma ? in % ? in % cc Enterprise Umsatz 58,6 58,7 -0,1 % +2,8 % ARR1 235,5 227,1 +3,7 % +8,3 % Enterprise NRR (cc)1 94 % 98 % Enterprise NRR (cc)1 bereinigt um Netto-Upsell von SMB 98 % 103 % SMB Umsatz 124,1 132,0 -6,0 % -3,2 % ARR1 501,4 532,0 -5,8 % -3,6 % Gesamt Umsatz 182,7 190,7 -4,1 % -1,4 % ARR1 736,8 759,1 -2,9 % -0,1 % NRR (cc)1 93 % 97 % Anzahl der Kunden (Stichtag) (in Tausend)1 611,9 656,4 -7 % Umsatz nach Region EMEA 100,4 99,8 +0,6 % +1,0 % AMERICAS 64,7 72,7 -10,9 % -5,6 % APAC 17,6 18,2 -3,3 % +2,7 %

1 Die Vergleichszahlen und Wachstumsraten für Q2 2025 sind nicht pro forma. In Q2 2026 blieb der ARR mit 736,8 Mio. EUR weitgehend stabil (-0,1 % cc ggü. VJ). Die Dynamik im Enterprise-Geschäft hat sich im zweiten Quartal weiter verstärkt. Der Enterprise-ARR wuchs um +8,3 % cc ggü. VJ. Wachstumstreiber waren insbesondere Neukundengewinne, vor allem in der Region Americas, eine intensivere Nutzung unserer Lösungen durch Bestandskunden sowie die weitere Stärkung unseres Go-to-Market-Modells. Getragen von der erfolgreichen Trendwende im DEX-Geschäft und der starken Nachfrage nach TeamViewer ONE legte der ARR im Enterprise-Segment (>200.000 € ARR) um +11 % cc ggü. VJ. zu. Die Enterprise-NRR (cc) verbesserte sich gegenüber dem Vorquartal um 1,4 Prozentpunkte auf 94 % (Q1 2026: 93 %; Q2 2025: 98 %[2]), was insbesondere auf eine stärkere Kundenbindung und die zunehmende Verbreitung von TeamViewer ONE zurückzuführen ist. Bereinigt um den Netto-Upsell von 10,7 Mio. EUR (QoQ: +0,2 Mio. EUR) aus dem SMB- in den Enterprise-Bereich lag die Enterprise-NRR (cc) bei 98 % (Q2 2025: 103 %2). Die Gesamtanzahl der Enterprise-Kunden stieg auf 5.311 zum Ende von Q2 2026. Der SMB-ARR sank um 3,6 % cc ggü. VJ auf 501,4 Mio. EUR, im Einklang mit den internen Erwartungen. Die strategische Kurskorrektur im SMB-Segment belastete kurzfristig vor allem kleinere Kunden: Der SMB-ARR < 1.500 EUR ging um 7,0 % cc ggü. VJ zurück. Größere SMB-Accounts verzeichneten dagegen weiterhin Wachstum; der SMB-ARR > 1.500 EUR blieb konstant mit -0,2 % cc ggü. VJ. Die Anzahl der SMB-Kunden belief sich zum Ende von Q2 2026 auf 607.000. In Q2 2026 sank der Umsatz um 1,4 % cc ggü. VJ2 auf 182,7 Mio. EUR (Q2 2025: 190,7 Mio. EUR). Wechselkursbewegungen belasteten den ausgewiesenen Umsatz im Quartal mit einem negativen Währungseffekt von 2,8 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr – hauptsächlich bedingt durch den US-Dollar. Der durchschnittliche EUR/USD-Wechselkurs in Q2 2026 betrug 1,16, verglichen mit 1,13 in Q2 2025. Der SMB-Umsatz sank um 3,2 % cc ggü. VJ2 auf 124,1 Mio. EUR (Q2 2025: 132,0 Mio. EUR). Der Enterprise-Umsatz stieg im Jahresvergleich2 (+2,8 % cc) und erreichte 58,6 Mio. EUR (Q2 2025: 58,7 Mio. EUR). In Q2 2026 erzielten EMEA und APAC ein Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahr2 (währungsbereinigt). EMEA erzielte einen Anstieg von +1,0 % cc ggü. VJ2 und erreichte einen Umsatz von 100,4 Mio. EUR (Q2 2025: 99,8 Mio. EUR). Die Region APAC wuchs um +2,7 % cc ggü. VJ2 auf 17,6 Mio. EUR (Q2 2025: 18,2 Mio. EUR). Der Umsatz in der Region AMERICAS sank um 5,6 % cc ggü. VJ2 auf 64,7 Mio. EUR (Q2 2025: 72,7 Mio. EUR). Ursächlich hierfür waren bereits kommunizierte Abwanderungseffekte, die das DEX-Geschäft vorübergehend belasteten. Bereinigtes EBITDA In Q2 2026 belief sich das bereinigte EBITDA auf 78,9 Mio. EUR, was einem Rückgang von 6,0 % ggü. VJ2 entspricht (Q2 2025: 84,0 Mio. EUR). Die Entwicklung spiegelt vor allem niedrigere Umsätze sowie einen negativen Währungseffekt von 5,4 Prozentpunkten im Quartal wider. Die Auswirkungen wurden teilweise durch eine weiterhin konsequente Kostendisziplin aufgefangen. In Q2 2026 sanken die laufenden Gesamtkosten um 2,7 % ggü. VJ2 auf 103,8 Mio. EUR (Q2 2025: 106,7 Mio. EUR). Die bereinigte EBITDA-Marge blieb mit 43,2 % auf einem hohen Niveau und lag damit -1 pp ggü. VJ2 (Q2 2025: 44,1 %). Ohne die negativen Auswirkungen von Währungseffekten hätte die bereinigte EBITDA-Marge 44,4 % betragen. Die im Zusammenhang mit der 1E-Akquisition im EBITDA erfassten aufwandswirksamen Bereinigungen beliefen sich auf 0,8 Mio. EUR und erfassen laufende Systemintegrationen. Die Umsatzkosten (COGS) sanken um 2,0 % ggü. VJ2 auf 15,1 Mio. EUR (Q2 2025: 15,4 Mio. EUR), was auf geringere variable Kosten im Einklang mit der Umsatzentwicklung und niedrigere Implementierungskosten im Zusammenhang mit dem Frontline-Produkt zurückzuführen ist. Die Vertriebskosten stiegen um +5,4 % ggü. VJ[3] auf 32,0 Mio. EUR (Q2 2025: 30,4 Mio. EUR). Der Anstieg reflektiert Investitionen in die Neukundengewinnung und die nachhaltige Bindung von Bestandskunden. Der Anteil der Vertriebskosten am Umsatz betrug 18 %3 (Q2 2025: 16 %). Die Marketingkosten sanken um 28 % ggü. VJ3 auf 22,3 Mio. EUR (Q2 2025: 30,7 Mio. EUR), was insbesondere auf das hohe Investitionsniveau im Vorjahresquartal zurückzuführen ist. Wie bereits kommuniziert, wurden die Marketingaktivitäten gegenüber dem ersten Quartal 2026 wieder verstärkt, um Markenaufbau und Nachfragegenerierung gezielt zu unterstützen. Die Kosten für Forschung und Entwicklung (F&E) stiegen um +12 % ggü. VJ3 auf 24,0 Mio. EUR (Q2 2025: 21,4 Mio. EUR), was die anhaltenden Investitionen in Produktinnovationen, KI-Funktionen sowie den Ausbau der integrierten Plattform widerspiegelt. Die F&E-Kosten entsprachen 13 %3 des Umsatzes (Q2 2025: 11 %). Die allgemeinen Verwaltungskosten stiegen um 4,4 % ggü. VJ3 auf 9,7 Mio. EUR (Q2 2025: 9,3 Mio. EUR), was vor allem auf zeitliche Effekte zwischen den Quartalen zurückzuführen ist. Sonstige Aufwendungen beliefen sich auf 0,7 Mio. EUR (Q2 2025: Plus von 0,6 Mio. EUR). Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere geringere positive Effekte aus Derivaten. Bereinigtes Konzernergebnis In Q2 2026 stieg das Konzernergebnis um +33 % ggü. VJ auf 30,1 Mio. EUR (Q2 2025: 22,6 Mio. EUR). Die gesamten Zinsaufwendungen beliefen sich in Q2 2026 auf 10,0 Mio. EUR, was einer Reduzierung von 0,5 Mio. EUR ggü. VJ entspricht und auf die niedrigere Nettoverschuldung zurückzuführen ist. Das bereinigte Konzernergebnis sank im Jahresvergleich3 um 4,2 % und lag bei 42,5 Mio. EUR (Q2 2025: 44,3 Mio. EUR). Der bereinigte Gewinn pro Aktie (unverwässert) nahm im Jahresvergleich3 um 4,7 % ab und lag bei 0,27 EUR (Q2 2025: 0,28 EUR). Finanzlage In Q2 2026 belief sich der Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit auf 57,6 Mio. EUR, was einem Rückgang von -20 % ggü. VJ entspricht. Der Cashflow aus Investitionstätigkeiten betrug -5,5 Mio. EUR. Der Cashflow aus Finanzierungstätigkeiten belief sich auf -45,3 Mio. EUR und umfasst hauptsächlich Schuldenrückzahlungen in Höhe von 55 Mio. EUR, Erlöse aus neuen Kreditaufnahmen in Höhe von 25,0 Mio. EUR sowie damit verbundene Zinszahlungen in Höhe von 11,4 Mio. EUR. Die Zahlungsmittel und -äquivalente beliefen sich infolgedessen zum Ende von Q2 2026 auf 39,6 Mio. EUR. Bereinigt um die akquisitionsbezogenen Kosten für 1E belief sich der Levered Free Cash Flow (FCFE) in Q2 2026 auf 40,8 Mio. EUR, was einem Rückgang von 31 % ggü. VJ[4] entspricht. Diese Entwicklung ist auf einen schwächeren Netto-Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit vor Steuern (-21 % ggü. VJ) zurückzuführen, der durch ein geringeres Umsatzwachstum sowie weniger mehrjährige Verträge mit Vorauszahlungen belastet wurde. Dem standen geringere Ausgaben für Ertragsteuern und Leasingzahlungen teilweise entgegen. Die Nettoverschuldung belief sich zum Ende von Q2 2026 auf 832,8 Mio. EUR, was einer Verbesserung von 37,2 Mio. EUR gegenüber 870,0 Mio. EUR zum 31. März 2026 entspricht. Mit einem Netto-Verschuldungsgrad von 2,5x (Nettoverschuldung/bereinigtes Pro-forma-EBITDA LTM) liegt TeamViewer weiter auf Kurs, bis Ende 2026 das interne Ziel von rund 2,3x zu erreichen. Prognose für das Gesamtjahr erneut bestätigt TeamViewer bestätigt die Prognose für das Gesamtjahr 2026 und erwartet weiterhin eine Wachstumsbeschleunigung im Jahresverlauf, da temporär bremsende Umsatzeffekte abnehmen und die kommerzielle Dynamik rund um TeamViewer ONE und KI in der zweiten Jahreshälfte 2026 weiter zunimmt. Für das Gesamtjahr 2026 erwartet TeamViewer: ein Umsatzwachstum (währungsbereinigt) zwischen 0 % und 3 % (gegenüber einem Pro-forma-Umsatz von 767,5 Mio. EUR im Geschäftsjahr 2025); und eine bereinigte EBITDA-Marge von rund 43 %. FY 2025

Pro Forma FY 2026

Prognose Umsatzwachstum

(währungsbereinigt ggü. Pro-forma-Umsatz FY 2025) 767,5 Mio. EUR 0 % - 3 %

(währungsbereinigt)1,2 Bereinigte EBITDA-Marge

(inklusive Währungseffekten) 44% ~ 43 % 1 Das währungsbereinigte Umsatzwachstum gegenüber dem IFRS-Umsatz 2025 (746,8 Mio. EUR) fällt höher aus als das währungsbereinigte Umsatzwachstum gegenüber dem Pro-forma-Umsatz 2025 (767,5 Mio. EUR).

2 Währungsbereinigtes Wachstum bei einem durchschnittlichen Wechselkurs von 1,13 USD pro EUR für das FY 2025. Während die Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 währungsbereinigt ausgewiesen wird, wird erwartet, dass der tatsächlich ausgewiesene Umsatz durch Wechselkursschwankungen beeinflusst wird. Der erwartete gesamte Wechselkurseinfluss auf die Umsatzwachstumsprognose für das Geschäftsjahr 2026 in konstanten Währungen beträgt minus 2,4 Prozentpunkte und wird hauptsächlich durch den US-Dollar verursacht. Dies setzt sich aus den tatsächlichen Wechselkurseffekten des ersten Halbjahres 2026 sowie den erwarteten Auswirkungen für das zweite Halbjahr 2026 auf Basis der Stichtagskurse zum 30. Juni 2026, sowie den zeitversetzt wirksamen Wechselkurseffekten infolge des zentralisierten Rechnungsstellungsmodells von TeamViewer zusammen. TeamViewer wird in jeder Quartalsergebnispräsentation die erwarteten Auswirkungen der Währungsschwankungen auf das Umsatzwachstum darlegen. Zusätzlich wird TeamViewer die weiteren erwarteten Währungseffekte offenlegen, die aus der Auflösung historischer, abgegrenzter Umsätze entstehen, um eine systematische Über- bzw. Unterschätzung von Währungseffekten im berichteten Umsatz zu vermeiden. Das zentrale Rechnungsstellungsmodell des Unternehmens sowie die IFRS-Bilanzierung führen dazu, dass abgegrenzte Umsätze zum Rechnungsstellungszeitpunkt mit einem festen Wechselkurs bewertet werden – weshalb sich Währungseinflüsse ergeben, sobald diese historischen Abgrenzungen zu Umsatz werden. ### Webcast Oliver Steil (CEO), Michael Wilkens (CFO) und Mark Banfield (CRO) werden am 28. Juli 2026 um 9:00 Uhr MESZ in einer Telefonkonferenz für Analysten und Investoren über die Q2 2026-Ergebnisse sprechen. Der Audio-Webcast kann über https://www.webcast-eqs.com/login/teamviewer-2026-q2 verfolgt werden. Eine Aufzeichnung wird auf der Investor Relations Website unter https://ir.teamviewer.com/de/publikationen/finanzergebnisse verfügbar sein. Die begleitende Präsentation steht dort ebenfalls zum Download bereit. Über TeamViewer TeamViewer (XETRA: TMV) behebt IT-Probleme, bevor sie die Produktivität beeinträchtigen. In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz die Zahl der Endgeräte, Anwendungen und digitalen Agenten rasant wachsen lässt, verschafft TeamViewer Unternehmen wieder die Kontrolle: Die Plattform erkennt in Echtzeit, wenn etwas nicht rund läuft, behebt viele Probleme eigenständig und holt die Expertise von IT-Teams ein, wenn menschliches Urteilsvermögen gefragt ist. Mit der Plattform TeamViewer ONE vereint das Unternehmen Endpoint Management, Digital Employee Experience (DEX) sowie agentenbasierten Remote Support und treibt so den Wandel hin zum Autonomous Endpoint Management (AEM) voran. Die Plattform baut auf einem einzigartigen Datenschatz auf: Millionen von Problemlösungen erfahrener IT-Experten, die mit KI erfasst und ausgewertet wurden. Auf dieser Grundlage kann sie Probleme selbstständig beheben – und lernt mit jedem gelösten Fall weiter dazu. Mehr als 600.000 Kunden, von mittelständischen Unternehmen bis zu den größten Konzernen der Welt, vertrauen auf TeamViewer, um ihre digitalen und physischen Betriebsabläufe zuverlässig am Laufen zu halten. Weitere Informationen finden Sie unter www.teamviewer.com. Kontakt Investor Relations Presse Bisera Grubesic

Vice President Investor Relations

E-Mail: ir@teamviewer.com



Maximilian Hofmann

Director Communications

E-Mail: press@teamviewer.com Wichtiger Hinweis Bestimmte Aussagen in dieser Meldung können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Diese Aussagen basieren auf Annahmen, die zu dem Zeitpunkt, an dem sie getroffen wurden, für angemessen erachtet werden, und unterliegen wesentlichen Risiken und Unsicherheiten, einschließlich derjenigen Risiken und Unsicherheiten, die in den Offenlegungen von TeamViewer beschrieben sind. Sie sollten sich nicht auf zukunftsgerichtete Aussagen als Vorhersagen von künftigen Ereignissen verlassen. TeamViewers tatsächliche Ergebnisse können von den in diesen Mitteilungen enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen aufgrund mehrerer Faktoren wesentlich und nachteilig abweichen, unter anderem aufgrund von Risiken aus makroökonomischen Entwicklungen, externem Betrug, mangelnder Innovationskraft, unangemessener Datensicherheit und Änderungen im Wettbewerbsniveau. Im Falle neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderweitiger Umstände ist das Unternehmen nicht verpflichtet, und beabsichtigt auch nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren. Alle Zahlen in dieser Mitteilung sind ungeprüft. Prozentuale Veränderungen und Summen, die in Tabellen in diesem Dokument dargestellt werden, werden im Allgemeinen auf Basis ungerundeter Zahlen berechnet. Daher kann es vorkommen, dass sich die in den Tabellen angegebenen nicht genau zu den angegebenen Gesamtsummen addieren lassen und dass die prozentualen Veränderungen nicht die Veränderungen auf Basis gerundeter Zahlen widerspiegeln. Dieses Dokument enthält alternative Leistungsindikatoren (APM), die nicht nach IFRS definiert sind. Die APM (non-IFRS) sind zu den im IFRS-Konzernabschluss enthaltenen Kennzahlen überleitbar und sollten nicht isoliert, sondern nur als vervollständigende Information zur Beurteilung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage betrachtet werden. TeamViewer ist der Auffassung, dass diese Kennzahlen ein tiefergehendes Verständnis über die Geschäftsentwicklung des Unternehmens vermitteln. TeamViewer hat jeden der folgenden APMs wie folgt definiert: Bereinigtes EBITDA ist definiert als das operative Ergebnis (EBIT) nach IFRS zuzüglich Abschreibungen auf materielles und immaterielles Anlagevermögen (EBITDA), bereinigt um bestimmte, durch den Vorstand in Abstimmung mit dem Aufsichtsrat definierte Geschäftsvorfälle (Erträge und Aufwendungen). Zu bereinigende Geschäftsvorfälle beinhalten Aufwendungen aus aktienbasierten Vergütungsmodellen und sonstige wesentliche Sondereffekte, die gesondert dargestellt werden, um die zugrunde liegende operative Leistung des Unternehmens zu zeigen. Bereinigte EBITDA-Marge ist definiert als das Bereinigte EBITDA ausgedrückt als Prozentsatz der Umsatzerlöse. Billings stellen den Wert (netto) der Güter und Dienstleistungen dar, die den Kunden innerhalb einer Periode fakturiert werden und einen Vertrag im Sinne des IFRS 15 darstellen. Annual Recurring Revenue (ARR) beschreibt den jährlich wiederkehrenden Umsatz für alle aktiven Abonnements am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Er wird berechnet, indem der Tagesumsatz aus Abonnements am Ende des Berichtszeitraums mit 365 Tagen (bzw. 366 Tagen in Schaltjahren) multipliziert wird. Der Tagesumsatz aus Abonnements ermittelt sich aus dem Gesamtwert der aktiven Verträge geteilt durch die Vertragsdauer in Tagen. Das Ende des Berichtszeitraums ist definiert als der letzte Kalendertag des jeweiligen Zeitraums. Retained ARR ist definiert als ARR am Ende des Berichtszeitraums von Kunden, die am Ende des Vorjahresberichtszeitraums bereits Kunden waren. Net Retention Rate (NRR) (cc) ist definiert als Retained ARR (währungsbereinigt) am Ende des Berichtszeitraums geteilt durch die Gesamt-ARR am Ende des Berichtszeitraums des Vorjahres. Anzahl der Kunden ist die Gesamtzahl der zahlenden Kunden mit einem aktiven Abonnement zum jeweiligen Berichtszeitpunkt. SMB-Kunden sind Kunden mit einem ARR über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von unter 10.000 EUR am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Überschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Enterprise-Kunden sind Kunden mit einem ARR über alle Produkte und Dienstleistungen hinweg von mindestens 10.000 EUR am Ende des jeweiligen Berichtszeitraums. Bei Unterschreiten dieser Schwelle wird eine Neuzuordnung vorgenommen. Kunden-Churn-Rate gibt den Prozentsatz der Kunden an, die in den letzten zwölf Monaten nicht gehalten werden konnten. Sie wird berechnet als 100 % minus der Anzahl der Kunden, die in den letzten zwölf Monaten gehalten werden konnten (keine Neukunden), geteilt durch die Gesamtzahl der Kunden vor zwölf Monaten. Average Selling Price (ASP) beschreibt den durchschnittlichen Verkaufspreis. Er wird berechnet, indem der gesamte ARR durch die Gesamtzahl der Kunden zum jeweiligen Berichtszeitpunkt geteilt wird. Nettofinanzverbindlichkeiten sind definiert als zinstragende kurz- und langfristige Finanzverbindlichkeiten (ohne weitere Finanzverbindlichkeiten) abzüglich von Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten. Netto-Verschuldungsgrad setzt die Nettofinanzverbindlichkeiten ins Verhältnis zum bereinigten EBITDA des vorangegangenen Zwölf-Monats-Zeitraums (LTM). Levered Free Cash Flow (FCFE) ist definiert als Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit abzüglich Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (exkl. M&A), Tilgungszahlungen für Leasingverbindlichkeiten und bezahlter Zinsen für Finanzverbindlichkeiten und Leasingverbindlichkeiten. Cash Conversion entspricht dem prozentualen Anteil des Levered Free Cash Flows (FCFE) am Bereinigten EBITDA. Bereinigtes Konzernergebnis ist definiert als das Konzernergebnis, bereinigt um bestimmte Erträge und Aufwendungen. Dies sind: Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen, Abschreibungen im Zusammenhang mit Unternehmenszusammenschlüssen, sonstige Sondereffekte und damit zusammenhängende Ertragsteuern. Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) wird entsprechend dem Gewinn pro Aktie (unverwässert) berechnet, wobei als Berechnungsgrundlage anstelle des Konzernergebnisses das Bereinigte Konzernergebnis herangezogen wird. Währungsbereinigt (cc) bezeichnet Vergleichsangaben, bei denen die Auswirkungen von Wechselkursschwankungen zwischen verschiedenen Zeiträumen bereinigt wurden. „Pro forma“ bezieht sich auf die TeamViewer-Konzernkennzahlen, einschließlich der 1E-Kennzahlen vor Abschluss der Akquisition (basierend auf der ungeprüften Einschätzung des Managements zum Zeitpunkt der Übernahme) sowie einer Bereinigung negativer Effekte aus der M&A-Transaktion auf den Umsatz („Haircut“) nach dem Abschluss der Transaktion. Pro-forma-Zahlen dienen ausschließlich Vergleichszwecken und sollten zusammen mit den Finanzberichten betrachtet werden. Sie sind nicht unbedingt ein Indikator für die Ergebnisse, die erzielt worden wären, wenn die Transaktion zu einem anderen Zeitpunkt stattgefunden hätte. 6M 2026 Ergebnisse auf einen Blick (Konzern, ungeprüft) in Mio. EUR (sofern nicht anders angegeben) 6M 2026 6M 2025 ? % ? in % cc Annual Recurring Revenue (ARR) 736,8 759,1 -2,9 % -0,1 % Umsatz1 365,9 380,9 -3,9 % -0,9 % Bruttoergebnis vom Umsatz1,2 335,9 349,3 -4 % Bruttomarge1,2 92 % 92 % 0 pp Bereinigtes EBITDA1 161,9 165,6 -2 % Bereinigte EBITDA-Marge1 44 % 43 % +1 pp EBITDA 145,7 144,4 +1 % EBIT 119,1 117,1 +2 % Konzernergebnis 64,3 52,2 +23 % Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien (in Mio.) 157,8 157,0 +1 % Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR) 0,41 0,33 +22 % Bereinigtes Konzernergebnis1 87,7 90,0 -2 % Bereinigter Gewinn pro Aktie (unverwässert) (in EUR)1 0,56 0,57 -3 % Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit 99,3 110,4 -10 % Free Cash Flow (FCFE)3 64,6 104,0 -38 % Netto-Finanzverbindlichkeiten 832,8 991,7 -16 % 1 Die Vergleichszahlen für 6M 2025 sind pro forma. Die Wachstumsrate bezieht sich auf die pro forma Vergleichszahlen für 6M 2025.

2 Das in dieser Tabelle ausgewiesene Bruttoergebnis vom Umsatz basiert auf wiederkehrenden Kosten und weicht daher vom in der GuV ausgewiesenen Bruttoergebnis vom Umsatz ab.

3 Im Berichtsjahr bereinigt um Effekte aus der 1E-Akquisition. Im Vorjahr bereinigt um Effekte aus der 1E-Akquisition und Rechtsstreitigkeiten. Konzern Gewinn- und Verlustrechnung (IFRS, ungeprüft) in TEUR Q2 2026 Q2 2025 6M 2026 6M 2025 Umsatzerlöse 182.750 185.629 365.918 364.382 Umsatzkosten (24.877) (24.681) (49.281) (49.199) Bruttoergebnis vom Umsatz 157.873 160.947 316.636 315.183 Forschungs- und Entwicklungskosten (26.593) (24.744) (52.108) (47.912) Marketingkosten (23.180) (32.143) (42.123) (59.487) Vertriebskosten (35.629) (34.093) (70.382) (67.071) Verwaltungskosten (12.860) (13.026) (25.749) (31.265) Wertminderungsaufwand auf Forderungen

aus Lieferungen und Leistungen (1.696) (1.919) (3.798) (4.989) Sonstige Erträge 1.058 9.149 1.813 15.110 Sonstige Ausgaben (1.685) (267) (5.145) (2.479) Operativer Gewinn 57.289 63.905 119.146 117.090 Finanzerträge 134 108 231 242 Finanzaufwendungen (9.967) (10.433) (19.485) (19.198) Anteil am Gewinn/Verlust von

assoziierten Unternehmen (1.594) (984) (2.442) (3.165) Währungsaufwendungen (674) (16.069) (2.147) (14.415) Gewinn vor Ertragsteuern 45.188 36.528 95.304 80.554 Ertragsteuern (15.085) (13.913) (31.010) (28.309) Konzernergebnis 30.102 22.615 64.294 52.245 Unverwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien

(in tsd. Stück) 157.795 156.966 157.795 156.966 Unverwässerter Gewinn je Aktie (in € pro Aktie) 0,19 0,14 0,41 0,33 Verwässerte Anzahl der ausstehenden Aktien

(in tsd. Stück) 158.378 157.974 158.307 158.057 Verwässerter Gewinn je Aktie (in € pro Aktie) 0,19 0,14 0,41 0,33 Konzernbilanz Aktiva (IFRS, ungeprüft) in TEUR 30. Juni 2026 31. Dezember 2025 Langfristige Vermögenswerte Geschäfts- oder Firmenwert 1.128.396 1.115.457 Immaterielle Vermögenswerte 331.184 343.866 Sachanlagen 43.656 44.905 Finanzielle Vermögenswerte 7.506 5.640 Anteile an assoziierten Unternehmen 11.511 13.763 Sonstige Vermögenswerte 30.547 27.524 Aktive latente Steuern 1.987 905 Summe Langfristige Vermögenswerte 1.554.787 1.552.061 Kurzfristige Vermögenswerte Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 21.557 27.531 Sonstige Vermögenswerte 45.084 35.404 Steuerforderungen 2.024 8.424 Finanzielle Vermögenswerte 7.691 10.796 Zahlungsmittel- und äquivalente 39.603 41.569 Summe kurzfristige Vermögenswerte 115.958 123.724 Summe Aktiva 1.670.745 1.675.784 Konzernbilanz Passiva (IFRS, ungeprüft) in TEUR 30. Juni 2026 31. Dezember 2025 Eigenkapital Gezeichnetes Kapital 163.500 163.500 Kapitalrücklage (10.626) (3.874) Gewinnrücklage 210.435 146.141 Cashflow Hedge 1.274 (146) Währungsumrechnungsrücklage (38.298) (55.060) Rücklage eigene Aktien (76.583) (85.682) Den Aktionären der TeamViewer SE

zustehendes Eigenkapital 249.702 164.879 Langfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 988 737 Finanzverbindlichkeiten 640.925 549.879 Abgegrenzte Umsatzerlöse 31.228 37.080 Abgegrenzte und sonstige Verbindlichkeiten 859 904 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten — 209 Passive latente Steuern 80.865 79.635 Summe Langfristige Verbindlichkeiten 754.865 668.443 Kurzfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen 3.042 1.768 Finanzverbindlichkeiten 231.473 393.087 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 9.911 11.150 Abgegrenzte Umsatzerlöse 344.771 346.931 Abgegrenzte Schulden und sonstige Verbindlichkeiten 51.944 67.645 Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 11.274 10.869 Steuerverbindlichkeiten 13.763 11.012 Summe Kurzfristige Verbindlichkeiten 666.178 842.462 Summe Verbindlichkeiten 1.421.043 1.510.905 Summe Passiva 1.670.745 1.675.784 Konzern-Kapitalflussrechnung (IFRS, ungeprüft) in TEUR Q2 2026 Q2 2025 6M 2026 6M 2025 Gewinn vor Ertragsteuern 45.188 36.528 95.304 80.554 Abschreibung und Wertminderung von Anlagevermögen 13.267 13.966 26.510 27.338 Erhöhung/(Verminderung) von Rückstellungen 1.277 (279) 1.525 (8.593) Nicht operative (Gewinne)/Verluste aus der Währungsumrechnung (150) 807 (191) 1.075 Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen mit Ausgleich durch Eigenkapitalinstrumente 1.289 5.168 2.346 9.432 Netto-Finanzierungskosten 11.427 11.309 21.696 22.121 Veränderungen der abgegrenzten Einnahmen (11.868) 6.414 (8.012) 37.480 Veränderungen des sonstigen Nettoumlaufvermögens und Sonstiges 5.884 10.050 (17.630) (38.779) Gezahlte Ertragsteuern (8.697) (11.802) (22.208) (20.231) Cashflow aus der operativen Geschäftstätigkeit 57.618 72.159 99.339 110.397 Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte (2.251) (2.757) (3.256) (3.751) Auszahlungen für Finanzanlagen (2.000) — (2.000) (480) Auszahlungen für Akquisitionen (1.274) (15.317) (1.274) (682.500) Cashflow aus Investitionstätigkeit (5.525) (18.074) (6.530) (686.730) Rückzahlung von Fremdmitteln (55.000) (130.000) (281.000) (130.000) Einnahmen aus Fremdmitteln 25.000 — 220.000 720.000 Auszahlungen für den Tilgungsanteil von Leasingverbindlichkeiten (3.895) (5.279) (10.877) (6.783) Gezahlte Zinsen für Fremdmittel und Leasingverbindlichkeiten (11.435) (10.653) (23.386) (19.638) Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (45.330) (145.932) (95.264) 563.579 Veränderung der Zahlungsmittel und -äquivalente 6.763 (91.847) (2.455) (12.754) Wechselkursbedingte Veränderungen 248 (1.483) 489 (1.996) Zahlungsmittel und -äquivalente am Periodenanfang 32.592 133.845 41.569 55.265 Zahlungsmittel und -äquivalente am Periodenende 39.603 40.515 39.603 40.515 [1] Die Umsatzwachstumsrate ggü. VJ wird mit dem vergleichbaren Pro-forma-Umsatz von Q2 2025 in Höhe von 190,7 Mio. EUR verglichen. [2] Die Vergleichszahlen für Q2 2025 sind pro forma ausgewiesen. [3] Die Vergleichszahlen für Q2 2025 sind pro forma ausgewiesen. [4] Bereinigt um Effekte aus der 1E-Akquisition.

28.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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