EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

technotrans erhält Rekordauftrag für High-End-Laserkühlungen



26.11.2026 / 11:15 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



technotrans erhält Rekordauftrag für High-End-Laserkühlungen Bislang größter Serienauftrag für High-End-Laserkühlungen

Auftragsvolumen im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich

Order unterstreicht erfolgreiche Umsetzung der Wachstumsstrategie Ready for Growth Sassenberg, 26. November 2026 – technotrans hat die bislang größte Order zur Lieferung von in Serie gefertigten High-End-Laserkühlungen gewonnen. Das Auftragsvolumen liegt im hohen einstelligen Millionen-Euro-Bereich und wird voraussichtlich überwiegend im Geschäftsjahr 2027 umsatzwirksam. Der Rekordauftrag unterstreicht die technologische Leistungsfähigkeit von technotrans bei anspruchsvollen Thermomanagement-Anwendungen sowie die Kompetenz in der industriellen Serienfertigung. Mit diesem Erfolg stärkt technotrans seine Position in einem technologisch anspruchsvollen Wachstumsmarkt und treibt die Umsetzung der Konzernstrategie Ready for Growth konsequent voran. „Dieser Rekordauftrag ist ein konkreter Beleg für unsere Technologiekompetenz und unsere Stärke in der industriellen Serienfertigung. Er zeigt, dass wir technologisches Know-how erfolgreich in skalierbares Seriengeschäft überführen können. Damit sichern wir uns zusätzliche Umsatzbeiträge und setzen einen weiteren wichtigen Baustein unserer Wachstumsstrategie Ready for Growth um“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. Hochpräzise Kühlung für High-End-Laser

Der zuverlässige Betrieb von Hochleistungslasern erfordert eine hochpräzise Temperaturregelung innerhalb enger Toleranzgrenzen. technotrans entwickelt hierfür anwendungsspezifische Kühllösungen und verbindet technologische Präzision mit der Qualität und Prozesssicherheit einer industriellen Serienfertigung. Die von technotrans entwickelten und gefertigten Systeme kommen bei anspruchsvollen Produktionsprozessen einer High-Tech-Schlüsselindustrie zum Einsatz. Ready for Growth: Wachstumspfad weiter untermauert

Mit der Konzernstrategie Ready for Growth verfolgt technotrans das Ziel, seine Marktposition in attraktiven technologischen Anwendungsfeldern weiter auszubauen und profitabel zu wachsen. Der Rekordauftrag verdeutlicht, wie technotrans auf Basis seiner technologischen Kompetenz und skalierbarer Serienfertigung zusätzliche Wachstumspotenziale erschließt und die Umsatzbasis stärkt. Bis 2030 strebt technotrans einen Konzernumsatz von mehr als 350 Mio. € und eine EBIT-Marge von 9 % bis 12 % an. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Energy Management (inklusive Elektromobilität , High-Power-Ladestationen und Datacenter), Healthcare & Analytics, Plastics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. €. Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Vice President Group Communications

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de

26.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News