EQS-News: technotrans gewinnt Bahn-Großauftrag für Batteriekühlung

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technotrans gewinnt Bahn-Großauftrag für Batteriekühlung



08.04.2026 / 10:00 CET/CEST

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technotrans gewinnt Bahn-Großauftrag für Batteriekühlung

Potenzielles Abrufvolumen im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

Lieferung von Batteriethermomanagementsystemen (BTMS) für Schienenfahrzeuge

Bedeutender Auftrag zur Skalierung des Fokusmarkts Energy Management im Rahmen der Wachstumsstrategie Ready for Growth

Langfristig angelegte Serienperspektive stärkt Planbarkeit und Qualität der Umsätze

Sassenberg, 8. April 2026 – technotrans hat einen Großauftrag im Bahnbereich gewonnen. Das potenzielle Abrufvolumen liegt im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Geliefert werden leistungsfähige Batteriethermomanagementsysteme für einen internationalen Kunden aus dem Schienenfahrzeugsektor. Der Auftrag stellt einen wichtigen Fortschritt bei der Umsetzung der Wachstumsstrategie Ready for Growth dar und stärkt die Position von technotrans in einem attraktiven Zukunftsmarkt.

„Der Auftrag unterstreicht unsere technologische Kompetenz im Thermomanagement und zeigt, dass wir gezielt von der zunehmenden Elektrifizierung im Mobilitätssektor profitieren“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. „Gleichzeitig erhöhen wir die Visibilität zukünftiger Umsätze und treiben die Umsetzung unserer Wachstumsstrategie konsequent voran.“

Wachstumstreiber Dekarbonisierung im Schienenverkehr

Mit den beauftragten Systemen sorgt technotrans für die präzise Temperaturregelung von Batteriesystemen in Schienenfahrzeugen. Leistungsfähiges Thermomanagement ist entscheidend für Effizienz, Lebensdauer und Betriebssicherheit moderner elektrischer Antriebssysteme und gewinnt im Zuge der Dekarbonisierung des Verkehrssektors zunehmend an Bedeutung.

Der Auftrag ist dem Fokusmarkt Energy Management zuzuordnen, der im Rahmen der Konzernstrategie Ready for Growth als zentraler Wachstumstreiber definiert wurde. Insbesondere Anwendungen in der Elektromobilität entwickeln sich dynamisch und bieten nachhaltiges Marktpotenzial.

Positive Effekte auf Umsatzqualität und Planbarkeit

Serienprojekte im Bahnbereich zeichnen sich durch langfristige Laufzeiten und hohe Stückzahlen aus. Entsprechend trägt der Auftrag zu einer verbesserten Planbarkeit und Stabilität der Umsätze bei. Gleichzeitig unterstützt er die strategischen Ziele von technotrans, die Ergebnisqualität weiter zu steigern und nachhaltige Cashflows zu generieren. Der Auftrag zahlt damit unmittelbar auf die Kapitalmarkt-Story des Unternehmens ein.

Strategie Ready for Growth gewinnt an Traktion

Mit der Strategie Ready for Growth fokussiert sich technotrans auf globale Megatrends wie Elektrifizierung, Dekarbonisierung, Digitalisierung , Künstliche Intelligenz und medizinischen Fortschritt. Ziel ist es, den Konzern konsequent auf profitables Wachstum auszurichten und den Unternehmenswert nachhaltig zu steigern.

Der nun gewonnene Großauftrag bestätigt die strategische Ausrichtung und zeigt, dass technotrans seine Marktchancen erfolgreich in konkrete Geschäftsabschlüsse überführt.

„Wir sehen eine anhaltend hohe Nachfrage nach effizienten Thermomanagementlösungen in wachstumsstarken Märkten. Mit unserer klaren strategischen Positionierung und technologischen Stärke sind wir hervorragend aufgestellt, um diese Dynamik weiter zu nutzen“, so Michael Finger.

Weitere Informationen unter: www.technotrans.de

Über die technotrans SE:

Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Ready for Growth hat technotrans die 4 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics und Print definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.440 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 244,0 Mio. € .

Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen.