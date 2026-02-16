technotrans Aktie
WKN DE: A0XYGA / ISIN: DE000A0XYGA7
|
16.02.2026 07:00:03
EQS-News: technotrans steigert auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität deutlich und übertrifft ROCE-Prognose
|
EQS-News: technotrans SE
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis
technotrans steigert auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität deutlich und übertrifft ROCE-Prognose
Sassenberg, 16. Februar 2026 – Der technotrans-Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen seine Profitabilität deutlich gesteigert.
Die vorläufige EBIT-Marge erhöhte sich von 5,2 % auf 7,1 % und lag damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 7,0 % bis 9,0 %. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die positive Entwicklung des Neugeschäfts und die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung.
Die nachhaltige Ergebnisverbesserung zeigt sich auch in der Kapitalrendite: Mit einem vorläufigen Return on Capital Employed (ROCE) von 16,8 % übertraf technotrans sowohl den Vorjahreswert von 11,8 % als auch die Prognose von 13,0 % bis 16,0 % deutlich.
Der vorläufige Konzernumsatz stieg um 2,5 % auf 244,0 Mio. € und lag damit marginal unter der Prognosebandbreite von 245 bis 265 Mio. €. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer unerwarteten Kundenzurückhaltung am Ende des Geschäftsjahres.
„Im Geschäftsjahr 2025 haben wir unsere Profitabilität deutlich gesteigert und die Strategie Future Ready 2025 erfolgreich abgeschlossen. technotrans ist nun optimal aufgestellt, um das Wachstum im Rahmen unserer neuen Strategie Ready for Growth 2030 zu beschleunigen“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE.
Der Jahres- und Konzernabschluss der technotrans SE für das Geschäftsjahr 2025 wird am 24. März 2026 veröffentlicht.
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
Hinweis
16.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|technotrans SE
|Robert-Linnemann-Str. 17
|48336 Sassenberg
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)2583 - 301 - 1000
|Fax:
|+49 (0)2583 - 301 - 1030
|E-Mail:
|info@technotrans.de
|Internet:
|http://www.technotrans.de
|ISIN:
|DE000A0XYGA7
|WKN:
|A0XYGA
|Börsen:
|Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2276374
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2276374 16.02.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu technotrans SE
Analysen zu technotrans SE
Aktien in diesem Artikel
|technotrans SE
|30,60
|-5,85%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schlussendlich fester -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street in Feiertagspause -- Märkte in Fernost letztlich uneins - Feiertag in Shanghai
Der heimische Aktienmarkt legte zu, während das deutsche Börsenbarometer abwärts tendierte. An den US-Börsen findet zum Wochenbeginn kein Handel statt. Die wichtigsten asiatischen Indizes stiegen uneinheitlich in die neue Handelswoche ein.