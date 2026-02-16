EQS-News: technotrans steigert auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität deutlich und übertrifft ROCE-Prognose

EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

technotrans steigert auf Basis vorläufiger Zahlen im Geschäftsjahr 2025 die Profitabilität deutlich und übertrifft ROCE-Prognose EBIT-Marge verbessert sich deutlich auf 7,1 % (Vorjahr: 5,2 %)

ROCE steigt um 5 Prozentpunkte auf 16,8 % und übertrifft Guidance und Vorjahreswert

Konzernumsatz von 244,0 Mio. € liegt 2,5 % über dem Vorjahreswert und marginal unter der Prognosebandbreite

Aufsichtsrat verlängert die Bestellung von Michael Finger als Vorstandsvorsitzenden bis zum 31. Dezember 2030 Sassenberg, 16. Februar 2026 – Der technotrans-Konzern hat im Geschäftsjahr 2025 auf Basis vorläufiger, noch nicht testierter Zahlen seine Profitabilität deutlich gesteigert. Die vorläufige EBIT-Marge erhöhte sich von 5,2 % auf 7,1 % und lag damit innerhalb der prognostizierten Bandbreite von 7,0 % bis 9,0 %. Ausschlaggebend hierfür waren insbesondere die positive Entwicklung des Neugeschäfts und die konsequente Umsetzung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung . Die nachhaltige Ergebnisverbesserung zeigt sich auch in der Kapitalrendite: Mit einem vorläufigen Return on Capital Employed (ROCE) von 16,8 % übertraf technotrans sowohl den Vorjahreswert von 11,8 % als auch die Prognose von 13,0 % bis 16,0 % deutlich. Der vorläufige Konzernumsatz stieg um 2,5 % auf 244,0 Mio. € und lag damit marginal unter der Prognosebandbreite von 245 bis 265 Mio. €. Die Abweichung resultiert im Wesentlichen aus einer unerwarteten Kundenzurückhaltung am Ende des Geschäftsjahres. „Im Geschäftsjahr 2025 haben wir unsere Profitabilität deutlich gesteigert und die Strategie Future Ready 2025 erfolgreich abgeschlossen. technotrans ist nun optimal aufgestellt, um das Wachstum im Rahmen unserer neuen Strategie Ready for Growth 2030 zu beschleunigen“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. Der Jahres- und Konzernabschluss der technotrans SE für das Geschäftsjahr 2025 wird am 24. März 2026 veröffentlicht. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität , High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €. Hinweis

Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

