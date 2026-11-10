technotrans Aktie
WKN DE: A0XYGA / ISIN: DE000A0XYGA7
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10.11.2026 07:00:03
EQS-News: technotrans steigert Umsatz im 3. Quartal deutlich und erzielt in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2026 eine EBIT-Marge von 7,2 %
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EQS-News: technotrans SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
technotrans steigert Umsatz im 3. Quartal deutlich und erzielt in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2026 eine EBIT-Marge von 7,2 %
Sassenberg, 10. November 2026 – Der technotrans-Konzern hat Umsatz und Profitabilität im Jahresverlauf wie angekündigt schrittweise gesteigert. Im 3. Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorquartal von 58,4 Mio. € auf 62,4 Mio. €, während die EBIT-Marge von 7,1 % auf 7,4 % zulegte. Nach 9 Monaten lag der Konzernumsatz bei 175,7 Mio. € (Vorjahr: 183,5 Mio. €). Trotz eines Umsatzrückgangs von 4,2 % erhöhte sich die EBIT-Marge auf 7,2 % (Vorjahr: 7,0 %). Das EBIT blieb mit 12,6 Mio. € nahezu auf Vorjahresniveau von 12,8 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie betrug 1,12 € (Vorjahr: 1,15 €). Der auf ein Allzeithoch von 103 Mio. € gestiegene Auftragsbestand und das Book-to-Bill-Ratio von 1,2 stützen die Wachstumsperspektive.
„Die zunehmende Quartalsprofitabilität zeigt, dass unsere strategischen Maßnahmen greifen. Zugleich bringen uns die Großaufträge für Datacenter-Flüssigkeitskühlungen und kompakte Temperiergeräte in Plastics bei der Umsetzung von Ready for Growth nachhaltig voran“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. „Damit schaffen wir zusätzliche Umsatz- und Skalierungspotenziale.“
Auftragserfolge verbreitern die Wachstumsbasis
In Print und Plastics zeichnete sich die erwartete Stabilisierung ab. Die Umsätze lagen mit 56,6 Mio. € beziehungsweise 40,1 Mio. € noch um 8 % beziehungsweise 15 % unter dem Vorjahr. Im Fokusmarkt Plastics gewann technotrans einen langfristigen Großserienauftrag für kompakte Temperiergeräte für Hightech-Anwendungen mit einem jährlichen Umsatzpotenzial im unteren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Spürbare Umsatzbeiträge hieraus werden ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet.
EBIT des Segments Technology steigt trotz Umsatzrückgang
Positiver Cashflow und solide Kapitalstruktur
Umsatzprognose präzisiert; Margen- und Cashflow-Ziele bestätigt
Angesichts des bisherigen Geschäftsverlaufs und der weiterhin anspruchsvollen Marktbedingungen konkretisiert der Vorstand die Umsatzprognose für 2026 auf den unteren Bereich der ursprünglichen Bandbreite von 240 bis 260 Mio. €. Unverändert erwartet technotrans eine EBIT-Marge von 6,5 % bis 8,5 % sowie einen Free Cashflow von leicht über 10 Mio. €.
„Unsere Auftragserfolge erweitern die Perspektiven für künftiges Wachstum. Mit Ready for Growth wollen wir dieses Potenzial nutzen und somit bei zunehmendem Konzernumsatz unsere Ertragskraft nachhaltig steigern“, betont Michael Finger.
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
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10.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|technotrans SE
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|ISIN:
|DE000A0XYGA7
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|5299003IANGEF3R55G44
|EQS News ID:
|2431044
|Ende der Mitteilung
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2431044 10.11.2026 CET/CEST
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