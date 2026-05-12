technotrans Aktie
WKN DE: A0XYGA / ISIN: DE000A0XYGA7
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12.05.2026 07:03:05
EQS-News: technotrans verbessert EBIT-Marge im 1. Quartal 2026 trotz anspruchsvollem Marktumfeld und bestätigt Prognose
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EQS-News: technotrans SE
/ Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung
technotrans verbessert EBIT-Marge im 1. Quartal 2026 trotz anspruchsvollem Marktumfeld und bestätigt Prognose
Sassenberg, 12. Mai 2026 – Der technotrans-Konzern ist erwartungsgemäß mit hoher Ertragsqualität in das neue Geschäftsjahr gestartet. In einem von zunehmenden Herausforderungen geprägten Marktumfeld erzielte der Thermomanagement-Spezialist einen Konzernumsatz von 54,9 Mio. € (Vorjahr: 60,1 Mio. €). Trotz des konjunkturbedingt geringeren Umsatzvolumens verbesserte technotrans die EBIT-Marge auf 7,0 % (Vorjahr: 6,7 %). Das operative Konzernergebnis (EBIT) lag mit 3,8 Mio. € nur leicht unter dem starken Vorjahreswert von 4,0 Mio. €. Das Ergebnis je Aktie erreichte 0,35 € (Vorjahr: 0,37 €). Der Auftragsbestand erhöhte sich zum Stichtag auf 84 Mio. € (31.12.2025: 79 Mio. €) und die Book-to-Bill-Ratio lag bei 1,1. Beides unterstreicht die robuste Marktposition von technotrans und unterstützt die erwartete Nachfragebelebung im weiteren Jahresverlauf.
„technotrans hat im 1. Quartal 2026 seine Ertragsqualität trotz eines spürbar eingetrübten geopolitischen und konjunkturellen Umfelds verbessert. Unsere klare strategische Ausrichtung, operative Disziplin und das resiliente, diversifizierte Geschäftsmodell zeigen Wirkung“, sagt Michael Finger, Vorstandsvorsitzender der technotrans SE. „Mit dem Start unserer neuen Strategie Ready for Growth richten wir technotrans konsequent auf profitables Wachstum, höhere Cashflow-Generierung und strukturell attraktive Zukunftsmärkte aus.“
Energy Management und Healthcare & Analytics bestätigen strategische Bedeutung
Auch Healthcare & Analytics zeigte eine positive Entwicklung. Eine robuste Nachfrage nach Systemen für die Medizintechnik sowie nach Lösungen für die Halbleiterproduktion führte zu einem Umsatzanstieg um 3 % auf 8,2 Mio. € (Vorjahr: 8,0 Mio. €). Damit bestätigt der Fokusmarkt seine Bedeutung als technologisch anspruchsvolles Wachstumsfeld innerhalb des Portfolios. Die Fokusmärkte Print und Plastics starteten erwartungsgemäß verhalten in das Geschäftsjahr. Print war insbesondere in Europa und in den USA von Investitionszurückhaltung, Unsicherheiten im Zusammenhang mit der US-Zollpolitik sowie Währungseffekten belastet. Plastics blieb durch das schwache konjunkturelle Umfeld geprägt; erste Anzeichen einer Aufhellung sind auf Basis der aktuellen positiven Auftragslage erkennbar.
Profitabilität steigt trotz geringerem Umsatzvolumen
Solide Bilanz und deutlich verbesserter Free Cashflow
Strategie Ready for Growth: profitable Skalierung bis 2030
Prognose für 2026 bestätigt
„Das Umsatzvolumen im 1. Quartal entsprach angesichts der schwierigen Rahmenbedingungen unseren Erwartungen. Positiv bewerten wir vor allem die verbesserte Ergebnisqualität und die strategischen Fortschritte in unseren Wachstumsmärkten“, betont Michael Finger. „Wir werden unseren strategischen Weg unter den derzeit schwierigen Rahmenbedingungen konsequent und unaufgeregt weitergehen und technotrans mit seiner Kernkompetenz Thermomanagement auf zukünftiges Wachstum ausrichten."
Weitere Informationen unter: www.technotrans.de
Über die technotrans SE:
Hinweis
12.05.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
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|technotrans SE
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|48336 Sassenberg
|Deutschland
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|Fax:
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|E-Mail:
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|ISIN:
|DE000A0XYGA7
|WKN:
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|EQS News ID:
|2325556
|Ende der Mitteilung
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2325556 12.05.2026 CET/CEST
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