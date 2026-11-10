freenet Aktie
WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
|
10.11.2026 17:45:03
EQS-News: Telefónica Deutschland and freenet lay the foundation for another ten years of partnership
|
EQS-News: freenet AG
/ Key word(s): Agreement
Telefónica Deutschland and freenet lay the foundation for another ten years of partnership
Büdelsdorf, 10 November 2026 – freenet AG [ISIN DE000A0Z2ZZ5] and Telefónica Deutschland have today signed a detailed term sheet for a new long-term partnership. The key points agreed therein are intended to continue the successful partnership between the two companies for a further ten years and lay the foundations for joint growth in the German mobile communications market.
Following intensive and constructive negotiations, both companies have thus agreed on the material commercial and strategic terms of their future partnership. The aim is to further develop the partnership and combine the respective strengths of Telefónica Deutschland and freenet even more effectively.
“We are delighted that, after many months of intensive negotiations, we have agreed on improved terms for both parties. This is a genuine long-term win-win and sets the course for a sustainable shared future. Telefónica Deutschland’s network is constantly improving and provides us with an excellent foundation for effective marketing. We therefore see considerable potential to grow together and to further expand our partnership in the coming years,” commented Robin Harries, CEO of freenet AG.
By signing the detailed term sheet, Telefónica Deutschland and freenet have reached an important milestone in continuing their long-standing partnership.
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10.11.2026 CET/CEST Dissemination of a Corporate News, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
|Language:
|English
|Company:
|freenet AG
|Hollerstraße 126
|24782 Buedelsdorf
|Germany
|E-mail:
|ir@freenet.ag
|Internet:
|www.freenet.ag
|ISIN:
|DE000A0Z2ZZ5, DE000A1KQXU0
|WKN:
|A0Z2ZZ , A1KQXU
|Indices:
|MDAX, TecDAX
|Listed:
|Regulated Market in Frankfurt (Prime Standard); Regulated Unofficial Market in Dusseldorf, Hamburg, Hanover, Munich, Stuttgart, Tradegate BSX; Luxembourg Stock Exchange
|LEI Code:
|5299003GLDODCVP8DO20
|EQS News ID:
|2432058
|End of News
|EQS News Service
|
2432058 10.11.2026 CET/CEST
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17:45
|EQS-News: Telefónica Deutschland und freenet legen neuen Grundstein für weitere zehn Jahre Partnerschaft (EQS Group)
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17:45
|EQS-News: Telefónica Deutschland and freenet lay the foundation for another ten years of partnership (EQS Group)
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15:58
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX am Nachmittag in Grün (finanzen.at)
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15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: MDAX bewegt sich am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
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12:26
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at)
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12:26
|Börse Frankfurt in Grün: TecDAX steigt am Mittag (finanzen.at)
Analysen zu freenet AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|05.10.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|17.08.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|17.08.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|13.08.26
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.08.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|04.11.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|29.09.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|13.08.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|23,62
|0,94%
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