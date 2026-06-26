The Naga Group Aktie
WKN DE: A41YCM / ISIN: DE000A41YCM0
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26.06.2026 07:30:03
EQS-News: THE NAGA GROUP AG BESTÄTIGT UMSATZERLÖSE FÜR GESCHÄFTSJAHR 2025 UND MELDET HÖHER ALS ERWARTETES EBITDA
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EQS-News: The Naga Group AG
/ Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresbericht
THE NAGA GROUP AG BESTÄTIGT UMSATZERLÖSE FÜR GESCHÄFTSJAHR 2025 UND MELDET HÖHER ALS ERWARTETES EBITDA
Das Geschäftsjahr 2025 markierte den Abschluss der operativen Transformation von NAGA nach der Fusion mit der ehemaligen CAPEX Group. Im Verlauf des Jahres schloss die Gesellschaft die Integration von Plattformen, Prozessen und Teams ab, optimierte ihr Betriebsmodell und reduzierte ihre Kostenbasis, während sie gleichzeitig weiter in künftiges Wachstum investierte.
Die Marketinginvestitionen wurden um 15,6 % erhöht und führten zu einem Anstieg der neu finanzierten Konten um 37,5 %, während die Kosten der Kundenakquisition um 16,5 % gesenkt werden konnten. Gleichzeitig trug die vollständige Integration der ehemaligen CAPEX Group zu einer strukturell niedrigeren operativen Kostenbasis bei und schuf damit die Grundlage für eine künftig verbesserte Profitabilität.
Die positiven Effekte dieser Maßnahmen spiegeln sich bereits in der Geschäftsentwicklung des Jahres 2026 wider. Wie bereits mit den vorläufigen Ergebnissen für das erste Quartal 2026 berichtet, erzielte NAGA erstmals in der Unternehmensgeschichte ein profitables erstes Quartal mit einem Konzernergebnis von EUR 0,5 Mio. (Q1 2025: EUR -1,7 Mio.). Das EBITDA stieg auf EUR 2,3 Mio. (Q1 2025: EUR 1,0 Mio.), während sich die EBITDA-Marge auf 15,8 % (Q1 2025: 6,1 %) verbesserte.
Die verbesserte Profitabilität ist Ausdruck eines effizienteren Betriebsmodells, einer strukturell niedrigeren Kostenbasis sowie eines steigenden operativen Hebels. Darüber hinaus baut NAGA den Einsatz KI-gestützter Technologien in den Bereichen Marketing, Kundenservice und interner Prozesse kontinuierlich aus und verbessert dadurch die Skalierbarkeit sowie die Umsetzungsgeschwindigkeit innerhalb der gesamten Organisation.
In den vergangenen Monaten hat NAGA die Grundlage für künftiges Wachstum durch weitere operative Verbesserungen, den verstärkten Einsatz KI-gestützter Technologien sowie die erfolgreiche Zulassung seiner europäischen Krypto-Aktivitäten nach der europäischen Verordnung über Kryptowerte (MiCA) weiter gestärkt. Gemeinsam verbessern diese Entwicklungen die operativen, technologischen und regulatorischen Fähigkeiten der Gesellschaft und stärken zugleich das SuperApp-Ökosystem, das Investieren, Social Trading, Zahlungsdienste und Krypto-Dienstleistungen auf einer einzigen Plattform vereint.
Der vollständige Geschäftsbericht 2025 der The NAGA Group AG ist verfügbar unter https://group.naga.com/de/investor-relations/financial-reports.
NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.
The NAGA Group AG
26.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
|Deutschland
|E-Mail:
|info@naga.com
|Internet:
|www.naga.com
|ISIN:
|DE000A41YCM0
|WKN:
|A41YCM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2354050
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2354050 26.06.2026 CET/CEST
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