The Naga Group Aktie
WKN DE: A41YCM / ISIN: DE000A41YCM0
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05.08.2026 07:30:05
EQS-News: THE NAGA GROUP AG ERZIELT ERSTES PROFITABLES ERSTES HALBJAHR DER UNTERNEHMENSGESCHICHTE UND BESTÄTIGT MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN DIE WIRKSAMKEIT DER STRATEGISCHEN NEUAUSRICHTUNG
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EQS-News: The Naga Group AG
/ Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Halbjahresergebnis
THE NAGA GROUP AG ERZIELT ERSTES PROFITABLES ERSTES HALBJAHR DER UNTERNEHMENSGESCHICHTE UND BESTÄTIGT MIT VORLÄUFIGEN ZAHLEN DIE WIRKSAMKEIT DER STRATEGISCHEN NEUAUSRICHTUNG
Die verbesserte Profitabilität zeigt sich unmittelbar im EBITDA: Währungsbereinigt stieg es gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 64 % auf EUR 4,9 Mio.; die EBITDA-Marge erhöhte sich auf 17,1 %. Auf berichteter Basis erhöhte sich das EBITDA um 47 % auf EUR 4,4 Mio. (H1 2025: EUR 3,0 Mio.), während sich die EBITDA-Marge auf 15,9 % verbesserte (H1 2025: 9,3 %). Das Periodenergebnis verbesserte sich von minus EUR 2,6 Mio. auf plus EUR 0,9 Mio.
Die strategische Fokussierung auf effizientere und stärker kontrollierbare Vertriebskanäle zeigte im ersten Halbjahr Wirkung. Die Marketing- und Branding-Aufwendungen wurden gegenüber dem 1. Halbjahr 2025 um 25 % auf EUR 11,2 Mio. reduziert; die Marketingquote sank von 46,5 % auf 40,5 %. Darüber hinaus gingen die Kosten für Personal, Technologie und den laufenden Betrieb um 20 % auf EUR 8,8 Mio. zurück. Diese Maßnahmen unterstreichen die Wirksamkeit des schlankeren, KI-gestützten Betriebsmodells.
Der währungsbereinigte Konzernumsatz belief sich im ersten Halbjahr auf EUR 28,6 Mio. und lag damit 12 % unter dem Vorjahreswert. Auf berichteter Basis betrug der Konzernumsatz EUR 27,7 Mio. nach EUR 32,3 Mio. im Vorjahreszeitraum. Die Umsatzentwicklung steht im Einklang mit der bewussten Priorisierung des langfristigen Kundenwerts gegenüber reinem Akquisitionsvolumen. Der Anteil der über eigene, stärker kontrollierbare Kanäle erzielten Umsätze stieg von 36 % auf 53 %.
Zugleich stieg der Customer Lifetime Value um 32 % auf EUR 2.757 je Kunde, während die Kosten für die Kundengewinnung mit EUR 1.117 nahezu stabil blieben (H1 2025: EUR 1.099). Damit entsprach der langfristige Kundenwert dem 2,5-Fachen der Kundengewinnungskosten, nach dem 2,2-Fachen im Vorjahr.
Auf Grundlage der Entwicklung im ersten Halbjahr hält NAGA unverändert an der Prognose für das Geschäftsjahr 2026 fest. Das Unternehmen erwartet weiterhin einen Konzernumsatz von EUR 68 Mio. bis EUR 75 Mio. sowie ein EBITDA von EUR 10 Mio. bis EUR 15 Mio.
CEO Octavian Patrascu wird die vorläufigen Ergebnisse für das erste Halbjahr 2026 heute, am 5. August 2026, um 15:00 Uhr MESZ im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.
Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig zur Teilnahme am Earnings Webcast/Call unter:
Diese Mitteilung enthält Nicht-IFRS-Kennzahlen. Bei diesen Kennzahlen handelt es sich um alternative Leistungskennzahlen gemäß der Definition der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde („ESMA“). Sie werden von der Geschäftsleitung zur Leistungsmessung, für die strategische Planung und Prognosen verwendet und können von bestimmten Investoren, Wertpapieranalysten und anderen Marktteilnehmern als zusätzliche Messgrößen für die operative und finanzielle Leistung herangezogen werden. Nicht-IFRS-Kennzahlen sind möglicherweise nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar und haben Einschränkungen als Analyseinstrumente. Sie sind kein Ersatz für die Analyse der nach IFRS ausgewiesenen Betriebsergebnisse und keine Alternative zu Leistungs- oder Liquiditätskennzahlen nach IFRS.
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NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.
The NAGA Group AG
05.08.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
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|The NAGA Group AG
|Suhrenkamp 59
|22335 Hamburg
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|E-Mail:
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|Internet:
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|DE000A41YCM0
|WKN:
|A41YCM
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
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|529900H6SZC36ZDAUU68
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|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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