EQS-News: The NAGA Group AG: NAGA-Gruppe startet profitabel in das Jahr 2023

NAGA-Gruppe startet profitabel in das Jahr 2023 Hamburg, 09. Februar 2023 Die NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Betreiber des Neobrokers NAGA, der Kryptowahrungsplattform NAGAX und der Neobanking-App NAGA Pay, gibt für das aktuelle Jahr ein Year-to-Date Trading Update bekannt. Im bisherigen Jahresverlauf erwirtschaftete NAGA einen Konzernumsatz von fast EUR 6 Mio., während die Ausgaben bei rund EUR 4,5 Mio. gehalten wurden. Nach einer Umstrukturierung im Sommer 2022 hat NAGA seine Kostenbasis im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt am Jahresanfang 2023 um mehr als 65 % gesenkt, während die Anzahl der Neukunden15 % über dem Vorjahresniveau liegt. Die Anzahl der aktiven Nutzer auf 3-Monats-Sicht befindet sich auf einem Allzeithoch ebenso wie die monatliche Handelsaktivität. Der Copy-Trading-Anteil liegt bei 55 %, während die Kundeneinlagen 2023 im Vergleich zum gleichen Zeitraum 2022 um 50 % und die durchschnittlichen Einlagen pro Neukunde um 75 % gestiegen sind. Die NAGA-Gruppe arbeitet weiter an der Verbesserung ihrer Marketingeffizienz durch die Entwicklung weiterer Automatisierungs- und Business-Intelligence-Technologien sowie an der Vorbereitung der Expansion in den südostasiatischen und lateinamerikanischen Raum mit ihrer neu gegründeten und beaufsichtigten Tochtergesellschaft NAGA Capital. "Wir freuen uns zu sehen, dass unsere Restrukturierungaktivitäten greifen, bewertet CEO und Gründer der NAGA Group AG, Benjamin Bilski, die zu Jahresbeginn erzielten Erfolge. Die Wachstumsrate der neuen Nutzer konnten wir aufrechterhalten und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten deutlich senken. Unsere Akquisitionskosten pro Nutzer haben sich um über 75 % verbessert und der Wert pro Nutzer ist im direkten Jahresvergleich um weitere 13 % gestiegen. Wir optimieren weiter unseren laufenden Betrieb und bereiten gerade mehr Geschäft in den Schwellenländern mittels NAGA Capital vor, welches wir als wichtigen Gewinntreiber im Jahr 2023 sehen".

NAGA Trading Update Webinar findet heute um 14 Uhr statt Die aktuelle Performance und weitere KPIs werden von Bilski in den monatlichen Webcasts weiter erläutert. Heute um 14 Uhr findet ein Trading Update statt, für das sich Interessierte unter https://group.naga.com/trading-updates kostenlos anmelden können. Im Anschluss stellt NAGA hier auch eine Aufzeichnung des Webinars zur Verfügung. ###

Über NAGA

NAGA ist ein innovatives Fintech-Unternehmen, das mit seiner sozialen Handelsplattform persönliche Finanzgeschäfte und Investitionen nahtlos miteinander verbindet. Die unternehmenseigene Plattform bietet eine Reihe von Produkten an, die vom Aktienhandel, über Kapitalanlagen und Krypto-Währungen bis hin zu einer physischen VISA Karte reichen. Zusätzlich ermöglicht die Plattform einen Austausch mit anderen Händlern, liefert relevante Informationen im Feed sowie Autokopierfunktionen für die Trades erfolgreicher Mitglieder. NAGA ist eine synergistische Gesamtlösung, die leicht zugänglich und inklusiv ist. Sie liefert eine verbesserte Grundlage, um zu handeln, zu investieren, sich zu vernetzen, zu verdienen und zu bezahlen. Dies gilt sowohl für Fiat- als auch für Krypto-Produkte.



