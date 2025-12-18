The Naga Group Aktie

WKN DE: A41YCM / ISIN: DE000A41YCM0

18.12.2025 16:30:23

EQS-News: The NAGA Group: Research Updates von Warburg und SMC mit aktualisierten Kurszielen nach Prognoseanpassung und Reverse Stock Split

EQS-News: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Research Update
The NAGA Group: Research Updates von Warburg und SMC mit aktualisierten Kurszielen nach Prognoseanpassung und Reverse Stock Split

18.12.2025 / 16:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The NAGA Group: Research Updates von Warburg und SMC mit aktualisierten Kurszielen von bis zu EUR 11,30 nach Prognoseanpassung und Reverse Stock Split
 

  SMC Warburg
Empfehlung SPEKULATIVES KAUFEN
(KAUFEN)		 KAUFEN
(unverändert)
Kursziel (in EUR) 11,30
(14,00)		 11,19
(12,00)
Aufwärtspotenzial (Schlusskurs EUR 3,17) 257 % 253 %


Hamburg, 18. Dezember 2025 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0) wird in aktuellen Research Updates von SMC und Warburg mit Kurszielen von bis zu EUR 11,30 zum Kaufen empfohlen. Auf Basis des Xetra-Schlusskurses von EUR 3,17 am 17. Dezember 2025 ergibt sich daraus ein Aufwärtspotenzial von bis zu rund 257 %.

Die aktualisierten Bewertungen basieren auf der am 5. Dezember angepassten Prognose sowie auf der aktuellen Aktienstruktur nach dem am 11. Dezember 2025 angekündigten Reverse Stock Split im Verhältnis 1:10. Die Analysten heben insbesondere die Anpassung der Kursziele infolge der anhaltend niedrigen Börsenvolatilität und der damit verbundenen geringeren Handelsaktivitäten im CFD-Geschäft hervor. Unverändert sehen sie zugleich die Grundlage für eine Rückkehr auf einen dynamischen Wachstumspfad ab 2026, getragen durch den Ausbau der Nutzerbasis, steigende Marketingaktivitäten und die Weiterentwicklung der Plattform NAGA One.

Klicken Sie hier, um auf die Research Updates zuzugreifen.

Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech-Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.

Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG
Michael Milonas
Mitgründer und stellvertretender CEO
ir@naga.com


18.12.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A41YCM0
WKN: A41YCM
Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange
EQS News ID: 2248622

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2248622  18.12.2025 CET/CEST

