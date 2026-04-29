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WKN DE: A41YCM / ISIN: DE000A41YCM0

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29.04.2026 12:00:03

EQS-News: The NAGA Group: SMC Research bestätigt Empfehlung „Speculative Buy“ und Kursziel EUR 9,50

EQS-News: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Research Update
The NAGA Group: SMC Research bestätigt Empfehlung „Speculative Buy“ und Kursziel EUR 9,50

29.04.2026 / 12:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The NAGA Group: SMC Research bestätigt Empfehlung „Speculative Buy“ und Kursziel EUR 9,50
 

  SMC
Empfehlung Speculative Buy
(unverändert)
Kursziel (in EUR) 9,50
(unverändert)
Aufwärtspotenzial (Schlusskurs EUR 4,18) 127 %


Hamburg, 29. April 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0) wird im aktuellen Research-Update von SMC Research weiterhin mit „Speculative Buy“ eingestuft. Das Kursziel bleibt unverändert bei EUR 9,50. Basierend auf einem Xetra-Schlusskurs von EUR 4,18 am 28. April 2026 wird der Aktie ein Aufwärtspotenzial von 127% zugeschrieben.

Die Analysten heben insbesondere die Fortschritte bei der Profitabilität sowie die zunehmende operative Effizienz hervor. Treiber sind vor allem Maßnahmen im Zuge der Integration, eine optimierte Kostenstruktur und der verstärkte Einsatz von Künstlicher Intelligenz. Zudem werden die laufenden Produktinitiativen und der Ausbau von Partnerschaften als wichtige Impulse für die weitere Geschäftsentwicklung gesehen.

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Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.

Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG
Jeremy Schlachter
CFO
ir@naga.com


29.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A41YCM0
WKN: A41YCM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2317808

 
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2317808  29.04.2026 CET/CEST

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