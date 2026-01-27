EQS-News: The NAGA Group veröffentlicht am 12. Februar 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 – Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag

EQS-News: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Sonstiges

The NAGA Group veröffentlicht am 12. Februar 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 – Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag



27.01.2026 / 15:00 CET/CEST

Hamburg, 27. Januar 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A161NR7), Anbieter der All-in-One-Finanz-SuperApp NAGA, lädt Investoren und Analysten herzlich zu einem Earnings Webcast/Call mit dem Vorstand am 12. Februar 2026 um 15:00 Uhr MEZ ein. Der Webcast/Call findet im Anschluss an die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 am selben Tag statt.



Earnings Call

CEO Octavian Patrascu und CFO Jeremy Schlachter werden die vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2025 im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig zur Teilnahme am Earnings Webcast/Call unter: The NAGA Group – Earnings Call: Vorläufige FY 2025 Ergebnisse.



Über NAGA

NAGA ist ein führendes deutsches Fintech -Unternehmen, das eine SuperApp anbietet, mit dem Ziel, Social Trading, Investitionen in Aktien, Kryptowährungen und Neo-Banking in einer einheitlichen Plattform zu vereinen, die von seiner eigenen fortschrittlichen Technologie angetrieben wird. NAGA ist in über 100 Ländern mit 9 lokalen Büros tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen für Fiat- und Kryptowährungen an. Die Plattform verfügt über eine physische VISA-Karte mit Fiat- und automatischer Kryptowährungsumrechnung sowie Cashback, dynamische soziale Feeds und fortschrittliche Autokopierfunktionen, die es den Nutzern ermöglichen, die Strategien erfolgreicher Händler zu replizieren. NAGA wurde für eine globale Gemeinschaft entwickelt und bietet ein integratives und effizientes Finanzökosystem für persönliche Finanzen und Handel.



Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG

Jeremy Schlachter

CFO

ir@naga.com