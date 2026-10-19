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19.10.2026 11:00:03

EQS-News: The NAGA Group veröffentlicht am 22. Oktober 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 – Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag

EQS-News: The Naga Group AG / Schlagwort(e): Konferenz/Quartalsergebnis
The NAGA Group veröffentlicht am 22. Oktober 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 – Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag

19.10.2026 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

The NAGA Group veröffentlicht am 22. Oktober 2026 die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 – Einladung zum Earnings Webcast/Call am selben Tag

Hamburg, 19. Oktober 2026 – The NAGA Group AG (XETRA: N4G, ISIN: DE000A41YCM0), die Multi-Asset-Fintech-Gruppe hinter der NAGA-SuperApp „Naga One“, lädt Investoren und Analysten herzlich zu einem Earnings Webcast/Call am 22. Oktober 2026 um 15:00 Uhr MESZ ein. Der Webcast/Call findet im Anschluss an die Veröffentlichung der vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 am selben Tag statt.

Earnings Call

CEO Octavian Patrascu wird die vorläufigen Ergebnisse für das 3. Quartal 2026 im Rahmen einer Webcast-Präsentation erläutern. Der Webcast/Call wird in englischer Sprache abgehalten.

Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig zur Teilnahme am Earnings Webcast/Call unter:

The NAGA Group – Earnings Call: Vorläufige Q3 2026 Ergebnisse.

Über NAGA

NAGA ist eine börsennotierte deutsche Fintech-Gruppe und betreibt eine Multi-Asset-SuperApp, die Trading, Aktien- und ETF-Investments, Krypto, Social Trading und Neo-Banking auf einer Plattform vereint. Angetrieben durch proprietäre Technologie und fortschrittliche Social-Features einschließlich Autocopy-Trading bedient NAGA eine globale Community von über 2,5 Millionen registrierten Nutzern in mehr als 100 Ländern, unterstützt durch 10 lokale Standorte und mehrere regulatorische Lizenzen. Die Plattform umfasst eine integrierte VISA-Karte mit Fiat- und Krypto-Konvertierung, dynamische Social Feeds sowie ein umfassendes Produktangebot mit dem Ziel, Finanzmärkte für alle zugänglich zu machen.

Investor-Relations-Kontakt

The NAGA Group AG
Octavian Patrascu
CEO
ir@naga.com


19.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: The NAGA Group AG
Suhrenkamp 59
22335 Hamburg
Deutschland
E-Mail: info@naga.com
Internet: www.naga.com
ISIN: DE000A41YCM0
WKN: A41YCM
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900H6SZC36ZDAUU68
EQS News ID: 2417388

 
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2417388  19.10.2026 CET/CEST

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