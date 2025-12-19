EQS-News: The Payments Group Holding erhöht Anteil an AuctionTech, der führenden Plattform für digitale Angebotsverfahren im Immobilienverkauf, auf 35%

EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Wandlung von Wandeldarlehen in Gesellschaftsanteile der AuctionTech

Für Gesamtjahr 2025 Umsatzwachstum von 40% und für 2H25 von 60% erwartet

Exit-Perspektive für 2027

Frankfurt am Main, 19. Dezember 2025 – Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, wird ihren Anteil an ihrem Portfoliounternehmen AuctionTech durch Wandlung von Wandeldarlehen in Höhe von ursprünglich 0,6 Mio. EUR bzw. mit Zins und Wandelprämie in Höhe von 1,2 Mio. EUR im Januar 2026 auf geschätzt 35% erhöhen.

AuctionTech ist ein in Berlin ansässiger Softwareanbieter für dynamische Marktpreisfindung von Immobilien und Betreiber von PropNow.com, der führenden Plattform für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen hat sich im Jahr 2025 sehr dynamisch entwickelt und erwartet für 2025 ein Umsatzwachstum von rund 40%gegenüber 2024 sowie im zweiten Halbjahr 2025 ein Wachstum von rund 60% gegenüber dem Vergleichszeitraum

PropNow ist mit seiner Plattform für das digitale Management von Kaufangeboten und Angebotsverfahren Marktführer in Europa. Die Plattform bietet eine SaaS-basierte White-Label Lösung, die nahtlos in nahezu alle gängigen Makler-Softwaresysteme integriert ist, und ermöglicht Profi-Maklern durch Automatisierungen rund 30% Zeitersparnis.

Über PropNow wurden bislang mehr als 9.000 Verfahren mit einem Transaktionsvolumen von deutlich über 2 Mrd. Euro und über 100.000 teilnehmenden Interessenten erfolgreich durchgeführt. Mit PropNow erzielen Immobilienmakler und professionelle Verkäufer bis zu 50% schnellere Verkaufsabschlüsse und im Durchschnitt rund 18% höhere Verkaufspreise sowie eine höhere Kundenzufriedenheit dank maximaler Transparenz und effizienten Prozessablaufs.

PropNow ist bereits in zehn europäischen Ländern aktiv und bietet seine digitale Angebotsplattform in sieben Sprachen an. Sie arbeitet im Bereich „Digital Bidding“ eng mit den weltweit größten Maklerfirmen zusammen.

Christoph Gerlinger, CEO von The Payments Group Holding, Lead-Investor und größter Gesellschafter von AuctionTech, ergänzt: „Wir freuen uns sehr über die dynamische Entwicklung unserer größten Beteiligung im VC-Heritage-Portfolio.“





Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft und ein Venture Capital-Anbieter mit Sitz in Frankfurt am Main.

Im August 2024 hat die PGH einen Kaufvertrag über den Erwerb von vier PayTech-Unternehmen unterzeichnet, dessen Bedingungen derzeit nachverhandelt werden mit dem Ziel, nach dem Eintreten bestimmter aufschiebender Bedingungen in Q1 2026 das Closing durchzuführen. Nach Vollzug der Transaktion wird die PGH eine Gruppe aus vier operativen PayTech-Unternehmen bilden:

Funanga AG, Campamocha Ltd. mit ihren 100%igen Tochtergesellschaften TBWS Ltd. und Calida Financial Ltd. sowie Surfer Rosa Ltd. bilden eine wachstumsstarke, vertikal integrierte eMoney-PayTech-Unternehmensgruppe – The Payments Group (TPG). TPG bietet eigene geschlossene und offene (Marken- und White-Label-)Prepaid-Zahlungsdienste für Hunderte von Online-Händlern weltweit an. Die Synergie zwischen diesen Unternehmen positioniert die TPG als künftigen Marktführer in den Bereichen Embedded Financial Products und Prepaidlösungen. Die Calida Financial Ltd. ist das regulierte Unternehmen innerhalb der TPG, nachdem sie im August 2024 eine E-Geld-Lizenz von der maltesischen Finanzaufsicht (MFSA) erhalten hat. Diese Lizenz erlaubt es Calida Financial Ltd. innovative E-Geld-Dienstleistungen und -Produkte in ganz Europa anzubieten.

TPG beschäftigt über 50 Mitarbeiter und ist global tätig. Kunden von TPG nutzen die mehr als 550.000 POS-Bargeldzahlstellen sowie das globale Online-Prepaid-Kartennetzwerk zur Abwicklung von Bargeld - und bargeldlosen Online-Zahlungen.

Des Weiteren betreibt die PGH mit ihrer künftig 25%igen Beteiligung German AI Projects GmbH gemeinsam mit AI-Experten einen auf AI fokussierten Company Builder namens ‚Softmax AI‘. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



