EQS-News: The Payments Group Holding – Neues Research sieht erhebliches Kurspotenzial – Kursziel beim Vierfachen des aktuellen Aktienkurses

Frankfurt am Main, 21. Januar 2026 – mwb Research bewertet die Aktie der The Payments Group Holding (PGH), einer 2012 gegründeten und im August 2024 umfirmierten Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, mit „Speculative BUY“ und einem Kursziel von 1,24 Euro. Daraus ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von über 300% gegenüber dem aktuellen Aktienkurs.

Im Interview mit dem Börsenradio vom 16. Januar 2026 erläuterte CEO und Gründer Christoph Gerlinger die strategische Neuausrichtung der PGH.

Derzeit bietet die PGH ihren Aktionären bis zum 27. Januar 2026 im Verhältnis 500 Aktien zu 100 Euro Nennwert den Bezug einer mit einem Zinskupon von 10 % ausgestatteten Wandelanleihe mit Laufzeit von drei Jahren zum Kurs von 100 % an (Basisinformationsblatt). Die Anleihe wird girosammelverwahrt und im Freiverkehr notiert werden. Die PGH beabsichtigt, die Anleihe vollständig aus dem Tilgungserlös ihrer am 31. Dezember 2027 fälligen und mit 9 % p.a. verzinsten Darlehensforderung gegen die SGT Capital LLC in Höhe von 4,0 Mio. Euro inklusive aufgelaufenem Zins zu tilgen. Etwaige nicht bezogene Teilschuldverschreibungen werden im Anschluss an die Bezugsfrist bei institutionellen Anlegern privat platziert.





Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder, die in ihren Pressemitteilungen vom 13. Dezember 2025 und 16. Januar 2026 vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf AI fokussierten Company Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit AI-Experten, an dem sie mit 25 % beteiligt ist und die hieraus hervorgehenden Ausgründungen. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100 %ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



Weitere Informationen: www.tpgholding.com.

