EQS-News: The Payments Group Holding treibt strategische Initiativen erfolgreich voran

EQS-News: The Payments Group Holding GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

The Payments Group Holding treibt strategische Initiativen erfolgreich voran



27.03.2026 / 11:19 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





+++ Pressemitteilung +++



The Payments Group Holding treibt

strategische Initiativen erfolgreich voran

Weiterentwicklung der Kernbeteiligungen und neuen Wachstumsfelder

Aufnahme von Gesprächen mit der SGT Capital-Gruppe zur Beilegung von Streitigkeiten

Erwarteter Rücktritt von der 2024 vereinbarten Akquisition der The Payments Group zum 30. März 2026

Frankfurt am Main, 27. März 2026 – Die The Payments Group Holding (PGH), eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main, informiert über den aktuellen Stand ihrer wesentlichen strategischen Initiativen. Diese bestehen aus der Realisierung ihrer Vermögenswerte und den am 13. Dezember 2025 vorgestellten neuen Opportunitäten und Geschäftsfeldern.

Im Mittelpunkt der Vermögenswerte stehen die 35 % Beteiligung an der stark wachsenden AuctionTech sowie Forderungen gegenüber der SGT Capital-Gruppe in Höhe von 5,9 Mio.Euro. AuctionTech ist mit ihrer SaaS-basierten White-Label-Lösung PropNow für digitale Bieter- und Angebotsverfahren im Immobilienmarkt europäischer Marktführer und bereitet aktuell die Umsetzung einer aussichtsreichen Wachstumsinitiative im globalen High-End-Luxusimmobiliensegment vor, die das zukünftige Skalierungs- und Wertsteigerungspotenzial weiter erhöhen.

Am 20. Februar und 16. März 2026 fanden zum ersten Mal seit der Trennung der PGH von der SGT Capital-Gruppe vor zwei Jahren vorbereitende Gespräche statt, um für beide Seiten akzeptable Lösungen zu finden. Weitere Gespräche sollen kurz nach Ostern folgen. Es wurde ferner vereinbart, bis zum Erreichen von Lösungen Stillschweigen zu wahren.

Die von der PGH im Jahr 2026 verfolgten neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder umfassen aussichtsreiche Vorhaben in den Bereichen Künstliche Intelligenz und BioTech .

Cognicare AI ist eine Ausgründung aus der Beteiligung der PGH am Company Builder Softmax AI. Das Unternehmen bietet bereits erprobte und stark nachgefragte Anwendungen für die wachsende Zahl von Senioren-Pflegeeinrichtungen an. Die PGH ist daran mittelbar mit 18 % beteiligt. Dank sehr erfolgreich laufender Kundengewinnung erwartet Cognicare AI 2026 ein dynamisches Wachstum, das zeitnah einen Break-even ermöglichen dürfte. Ab 2027 rechnet das Unternehmen mit Millionenumsätzen und hohen EBITDA-Margen. Die Softmax AI beabsichtigt im Jahr 2026 mehrere weitere Ausgründungen. Dazu gehört ein Computer-Vision-Tool für das Bauingenieurwesen zur effizienten Begutachtung und Dokumentation von Bauwerken, insbesondere der Verkehrsinfrastruktur. Zusätzlich befindet sich eine Reihe von EdTech-Anwendungen für berufliche Schulungen, Weiterbildungen und Bewerbungstrainings in Entwicklung. Hinzu kommt eine KI-Sprachbox für Kinder, die natürliche Dialoge mit ihnen führt, geduldig und kenntnisreich ihre unzähligen Fragen beantwortet und auf diese Weise vielfältiges Wissen sowie Fremdsprachen spielerisch vermittelt. Die PGH geht davon aus, ihren mittelbaren Anteil an solchen Ausgründungen sukzessive erhöhen zu können.

Im BioTech-Bereich erwartet die PGH weiterhin, in den kommenden Monaten Zugang zu einer außergewöhnlich attraktiven Beteiligungsmöglichkeit in der Frühphase zu erhalten, die in ihrer Pressemitteilung vom 16. Januar 2026 vorgestellt wurde.

Wie spätestens seit ihrer Pressemeldung vom 3. Januar 2026 erwartet, ist die PGH von der 2024 vereinbarten Akquisition der The Payments Group-Unternehmen zum 30. März 2026 zurückgetreten. Folglich wird sie ihrer Hauptversammlung im Sommer 2026 eine Umfirmierung vorschlagen. Damit entfällt die geplante Übertragung von 19 bis 23 Millionen Stück eigenen Aktien an die Verkäufer und die vorherige Platzierung von weiteren einigen Millionen eigenen Aktien zur Finanzierung einer Barkomponente der Transaktion endgültig. Die PGH wird somit bis auf weiteres an ihren 34.901.800 eigene Aktien festhalten. Der NAV pro Aktie einschließlich nicht bilanzierter Werte auf Basis der derzeit ausstehenden 11.400.000 Aktien dürfte nach Ansicht der PGH in der Größenordnung von 1,50 Euro liegen und damit deutlich höher als der aktuelle Aktienkurs.

Die von der PGH im Januar 2026 ausgegebene 10 % Wandelanleihe 2026/29 (ISIN DE000A460PY4) notiert derweil an der Börse Hamburg zu einem Kurs von 101 %.

Über The Payments Group Holding

Die The Payments Group Holding (PGH) ist eine 2012 gegründete und im August 2024 umfirmierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Frankfurt am Main und fokussiert sich auf bestehende Vermögenswerte und die neuen Opportunitäten und Geschäftsfelder, die in ihren Pressemitteilungen vom 13. Dezember 2025 und 16. Januar 2026 vorgestellt wurden, darunter den Betrieb eines auf AI fokussierten Company Builders namens Softmax AI GmbH gemeinsam mit AI-Experten, an dem sie mit 25 % beteiligt ist und die hieraus hervorgehenden Ausgründungen. Daneben hält die PGH aus ihrer Historie als ein führender deutscher Venture Capital-Anbieter unter der Marke German Startups Group ein Heritage VC-Portfolio an Minderheitsbeteiligungen an teils aussichtsreichen deutschen Startups über ihre 100%ige Tochtergesellschaft German Startups Group VC GmbH.



Weitere Informationen: www.tpgholding.com.

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