The Platform Group Aktie
WKN DE: A40ZW8 / ISIN: DE000A40ZW88
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22.04.2026 07:56:03
EQS-News: The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt
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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Jahresbericht
The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt
Düsseldorf, 22. April 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), einem führenden Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt heute die finalen, testierten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bekannt. Angesichts einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung, starkem organischen Wachstum sowie planmäßigen Akquisitionen hat die TPG das Jahr 2025 mit deutlichen Zuwächsen bei Warenvolumen (GMV), Umsatz und operativem Ergebnis (EBITDA) abgeschlossen und die im Jahresverlauf angehobenen Prognosen vollumfänglich erreicht.
Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im Jahr 2025 auf EUR 1.303 Mio. (Vorjahr: EUR 903 Mio.). Der Nettoumsatz erhöhte sich signifikant auf EUR 728,1 Mio. (Vorjahr: EUR 524,6 Mio.). Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung sowie der vollen Wirkung des umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms verzeichnete die TPG eine überproportionale Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 55,0 Mio. (Vorjahr: EUR 33,3 Mio.). Das berichtete EBITDA stieg auf EUR 71,2 Mio. (Vorjahr: EUR 55,6 Mio.). Das Konzernergebnis stieg entsprechend auf EUR 46,5 Mio., was zu einem deutlich erhöhten Ergebnis je Aktie von EUR 2,26 (Vorjahr: EUR 1,60) führte.
Strikte Kapitalallokation und Ausweitung des Portfolios
Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group: „Wir haben im Jahr 2025 unsere Ziele vollumfänglich erreicht. Das organische Wachstum unserer Plattformen war durchgehend stark, wodurch wir uns erfolgreich von der allgemein schwachen Branchenentwicklung im Handel abkoppeln konnten. Dass unser bereinigtes EBITDA deutlich schneller gewachsen ist als der Umsatz, belegt die hohe Skalierbarkeit unserer Softwarelösungen. Durch unsere strikte Kapitalallokation haben wir unsere Profitabilität und Bilanzqualität gestärkt.“
Cashflow und Verschuldung
Ziel der The Platform Group ist es weiterhin, einen hohen operativen Cashflow zu generieren. Der operative CashFlow betrug im Jahr 2025 59,7 Mio. Euro. Akquirierte Unternehmen sind dabei ein wichtiger Faktor, da die Akquisitionsstrategie der The Platform Group darauf abstellt, dass ertragreiche Unternehmen erworben und effizient integriert werden.
Bestätigung der Prognose für 2026
Der Vorstand der The Platform Group bestätigt diese Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 vollumfänglich.
Die Prognose wird angepasst, sobald der Vollzug der jeweiligen M&A-Transaktionen veröffentlicht wird. Darüber hinaus wurde die geplante Übernahme der AEP GmbH im Rahmen einer zusätzlichen Pro-forma-Prognose berücksichtigt (pro-forma GMV: EUR 3,2 Mrd., pro-forma Nettoumsatz: EUR 2,0 Mrd., pro-forma bereinigtes EBITDA: EUR 90 - 100 Mio.), die nach Erfüllung der entsprechenden Closing-Bedingungen gemäß Kaufvertrag Anwendung findet.
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Übersicht wesentliche finanzielle Kennzahlen (IFRS)
Der Geschäftsbericht für das Jahr 2025 wurde heute veröffentlicht und ist auf der Unternehmenswebsite unter folgendem Link verfügbar: Financial Reports - The Platform Group
The Platform Group SE & Co. KGaA:
The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.
Kontakt:
Investor Relations
22.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
|E-Mail:
|ir@the-platform-group.com
|Internet:
|https://the-platform-group.com/
|ISIN:
|DE000A40ZW88
|WKN:
|A40ZW8
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|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
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