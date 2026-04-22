EQS-News: The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt

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The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt



22.04.2026 / 07:56 CET/CEST

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The Platform Group erfüllt Jahresprognose 2025 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniswachstum - Guidance für 2026 vollumfänglich bestätigt

GMV steigt um 44% auf EUR 1.303 Mio. (2024: EUR 903 Mio.)

Umsatz wächst um 39% auf EUR 728 Mio. (2024: EUR 525 Mio.)

Bereinigtes EBITDA erhöht sich um 65% auf EUR 55,0 Mio. (2024: EUR 33,3 Mio.)

Steigerung der Partnerzahl auf 16.610

Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wird vollumfänglich bestätigt

Düsseldorf, 22. April 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), einem führenden Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt heute die finalen, testierten Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 bekannt. Angesichts einer anhaltend positiven Geschäftsentwicklung, starkem organischen Wachstum sowie planmäßigen Akquisitionen hat die TPG das Jahr 2025 mit deutlichen Zuwächsen bei Warenvolumen (GMV), Umsatz und operativem Ergebnis (EBITDA) abgeschlossen und die im Jahresverlauf angehobenen Prognosen vollumfänglich erreicht.

Das Bruttowarenvolumen (GMV) stieg im Jahr 2025 auf EUR 1.303 Mio. (Vorjahr: EUR 903 Mio.). Der Nettoumsatz erhöhte sich signifikant auf EUR 728,1 Mio. (Vorjahr: EUR 524,6 Mio.). Aufgrund der positiven Ertragsentwicklung sowie der vollen Wirkung des umgesetzten Kosten- und Effizienzprogramms verzeichnete die TPG eine überproportionale Steigerung des bereinigten EBITDA auf EUR 55,0 Mio. (Vorjahr: EUR 33,3 Mio.). Das berichtete EBITDA stieg auf EUR 71,2 Mio. (Vorjahr: EUR 55,6 Mio.). Das Konzernergebnis stieg entsprechend auf EUR 46,5 Mio., was zu einem deutlich erhöhten Ergebnis je Aktie von EUR 2,26 (Vorjahr: EUR 1,60) führte.

Strikte Kapitalallokation und Ausweitung des Portfolios

Im Rahmen des aktiven Portfoliomanagements hat die TPG im Jahr 2025 die klare strategische Entscheidung getroffen, Profitabilität strikt vor reines Wachstum zu stellen. Infolgedessen trennte sich die Gruppe von drei kleineren Beteiligungen und schloss den Bereich Autoabonnements. Gleichzeitig wurden elf strategische Akquisitionen erfolgreich umgesetzt und das Portfolio um das fünfte Segment „Optics & Hearing“ erweitert. Die Anzahl der angebundenen Partner stieg zum Jahresende auf 16.610 an (Vorjahr: 13.521), die Zahl der aktiven Kunden wuchs auf 7,2 Mio. (Vorjahr: 5,1 Mio.).

Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group: „Wir haben im Jahr 2025 unsere Ziele vollumfänglich erreicht. Das organische Wachstum unserer Plattformen war durchgehend stark, wodurch wir uns erfolgreich von der allgemein schwachen Branchenentwicklung im Handel abkoppeln konnten. Dass unser bereinigtes EBITDA deutlich schneller gewachsen ist als der Umsatz, belegt die hohe Skalierbarkeit unserer Softwarelösungen. Durch unsere strikte Kapitalallokation haben wir unsere Profitabilität und Bilanzqualität gestärkt.“

Cashflow und Verschuldung

Die Eigenkapitalquote stieg zum Bilanzstichtag signifikant auf 48,4 % (Vorjahr: 41,8 %). Trotz der hohen Akquisitionstätigkeit lag der Verschuldungsgrad (definiert als bereinigtes EBITDA im Verhältnis zur Netto-Finanzverschuldung ohne Leasingverbindlichkeiten) bei 2,1 und damit im konservativen Zielkorridor von 1,5 bis 2,3.

Ziel der The Platform Group ist es weiterhin, einen hohen operativen Cashflow zu generieren. Der operative CashFlow betrug im Jahr 2025 59,7 Mio. Euro. Akquirierte Unternehmen sind dabei ein wichtiger Faktor, da die Akquisitionsstrategie der The Platform Group darauf abstellt, dass ertragreiche Unternehmen erworben und effizient integriert werden.

Bestätigung der Prognose für 2026

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 wurde bereits im Januar 2026 veröffentlicht. Demnach strebt die Gesellschaft ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,7 Mrd., einen Nettoumsatz von EUR 1,0 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA in einer Bandbreite von EUR 70 Mio. bis EUR 80 Mio. an.

Der Vorstand der The Platform Group bestätigt diese Prognose für das laufende Geschäftsjahr 2026 vollumfänglich.

Die Prognose wird angepasst, sobald der Vollzug der jeweiligen M&A-Transaktionen veröffentlicht wird. Darüber hinaus wurde die geplante Übernahme der AEP GmbH im Rahmen einer zusätzlichen Pro-forma-Prognose berücksichtigt (pro-forma GMV: EUR 3,2 Mrd., pro-forma Nettoumsatz: EUR 2,0 Mrd., pro-forma bereinigtes EBITDA: EUR 90 - 100 Mio.), die nach Erfüllung der entsprechenden Closing-Bedingungen gemäß Kaufvertrag Anwendung findet.

Nächste Investorentelefonkonferenz

Der nächste Earnings Call findet anlässlich der Veröffentlichung der Zahlen für das erste Quartal 2026 am 27. Mai 2026 statt.

Übersicht wesentliche finanzielle Kennzahlen (IFRS)

in TEUR 2025 % 2024 % 2023 GMV 1.303.281 44,3% 903.230 30,3% 693.438 GESAMT NETTOUMSATZ 728.087 38,8% 524.642 21,4% 432.201 - davon CONSUMER GOODS 458.281 54,7% 296.231 17,7% 251.703 - davon FREIGHT GOODS 113.005 22,2% 92.494 52,8% 60.527 - davon INDUSTRIAL GOODS 76.456 7,0% 71.444 17,4% 60.880 - davon PHARMA & RETAIL GOODS 69.722 8,1% 64.473 9,4% 59.090 - davon OPTICS & HEARING 10.623 EBITDA 71.222 28,0% 55.625 19,0% 46.752 EBITDA (bereinigt) 55.002 65,3% 33.267 52,0% 21.893 EBITDA-Marge 9,78% -0,82 PP 10,60% -0,22 PP 10,82% EBITDA-Marge (bereinigt) 7,55% 1,22 PP 6,33% 1,26 PP 5,07% Konzernergebnis 46.515 42,1% 32.744 23,7% 26.478 Ergebnis je Aktie (in €) 2,26 41,3% 1,60 8,1% 1,48 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 59.715 3,0% 57.988 -44,3% 104.094 Cashflow aus Investitionstätigkeit -63.437 12,2% -56.528 24,4% -74.785 Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -4.534 -134,7% 13.070 150,5% -25.875

Der Geschäftsbericht für das Jahr 2025 wurde heute veröffentlicht und ist auf der Unternehmenswebsite unter folgendem Link verfügbar: Financial Reports - The Platform Group

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

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