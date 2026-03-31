EQS-News: The Platform Group erhält Freigabe vom Bundeskartellamt für AEP-Erwerb

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Sonstiges

The Platform Group erhält Freigabe vom Bundeskartellamt für AEP-Erwerb



31.03.2026 / 15:40 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group erhält Freigabe vom Bundeskartellamt für AEP-Erwerb

Düsseldorf, 31. März 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“) gibt bekannt, dass das Bundeskartellamt der geplanten Übernahme der AEP GmbH, Alzenau, zugestimmt hat. Damit ist die regulatorische Vorgabe gemäß Kaufvertrag erfüllt.



Fortgeschrittene Finanzierungsstruktur für nachhaltiges Wachstum

Nach Abschluss der regulatorischen Genehmigungsphase erfolgt nun die Bearbeitung der verbliebenen, umfassenden Kaufvertragsinhalte und vertraglichen Abschlussbedingungen, welche zwischen den Parteien vereinbart wurden. Mit einem Abschluss dieser wird bis Ende Mai 2026 gerechnet.

Neben den o.g. Prozessen wird einhergehend die Finanzierung der Übernahme sowie die Umsetzung dieser vorangetrieben. Die Finanzierung der Übernahme basiert auf einem klar definierten und diversifizierten Finanzierungskonzept, das Eigenmittel sowie Fremdkapital kombiniert. Die Entwicklung dieser robusten Finanzierungsstruktur ist bereits weit fortgeschritten, der Vorstand prüft derzeit die vorliegenden Optionen mit größter Sorgfalt, um eine optimale und langfristige Finanzierung zu gewährleisten. Die Finanzierung wird dabei sowohl auf Ebene der AEP als auch auf Ebene der Erwerbsgesellschaft umgesetzt. Die Finanzierung sieht dabei einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren vor, entsprechende Finanzierungsstrukturen werden für diesen Zeitraum vorbereitet. Der Vorstand der Gesellschaft ist zuversichtlich, die finale Finanzierungsstruktur mit Abschluss der o.g. vertraglichen Abschlussbedingungen per Mai 2026 zu kommunizieren.

The Platform Group SE & Co. KGaA: The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.



Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com