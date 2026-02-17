The Platform Group Aktie
WKN DE: A40ZW8 / ISIN: DE000A40ZW88
|
17.02.2026 12:20:03
EQS-News: The Platform Group erweitert Führungsstruktur
|
EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Personalie
The Platform Group erweitert Führungsstruktur
Düsseldorf, 17.02.2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt die Erweiterung der C-Level Führungsebene bekannt. Nathalie Richert, bislang Head of Investor Relations, wurde zum Mitglied der C-Level-Ebene ernannt und hat zusätzlich den Bereich Personal/HR übernommen. Christoph Hies, seit über sechs Jahren im Unternehmen, wurde zum Chief Marketing Officer (CMO) ernannt und verantwortet nun gruppenweit die Marketing-Aktivitäten.
Christoph Wilhelmy (COO), Sven Schumann (CPM), Bjoern Minnier (M&A/Finance) und Sven Hülsenbeck (CTO), Frederic von Borries (CPO) sowie Dr. Dominik Benner (CEO) bleiben unverändert Teil des Führungsteams der TPG.
Nathalie Richert, neue Leitung HR und IR von The Platform Group: „Ich freue mich sehr, diese neue Verantwortung zu übernehmen. Unsere Gruppe wird zeitnah auf über 2.000 Mitarbeiter wachsen, so dass dem Bereich HR eine zentrale Rolle zukommt. Gleichzeitig freue ich mich darauf, unsere Entwicklungen im Bereich Investor Relations weiter voranzutreiben.“
Christoph Hies, neuer Chief Marketing Officer (CMO) von The Platform Group: „Seit sechs Jahren bringen wir die Marketing-Aktivitäten bei der TPG aktiv voran. Inzwischen bestehen über 26 Branchen, in denen wir aktiv sind und unseren Marketing-Ansatz verfolgen. Ich freue mich, künftig auf der Führungsebene der TPG unsere Bereiche im Marketing noch besser zusammenzuführen und bei neuen Akquisitionen den erfolgreichen Ansatz stringent zu verfolgen.“
Einhergehend mit der Entwicklung wird die Internationalisierung weiter vorangetrieben. Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group: „Wir setzen um, was wir angekündigt haben: Wir treiben die Internationalisierung wie bereits in 2025 angekündigt konsequent voran, stärken gezielt unser Führungsteam und arbeiten daran, das Jahr 2026 zu einem sehr erfolgreichen Jahr zu machen. Die aktuelle Entwicklung im ersten Quartal stimmt uns positiv, dieses Ziel zu erreichen.“
