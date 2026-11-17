The Platform Group Aktie
WKN DE: A40ZW8 / ISIN: DE000A40ZW88
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17.11.2026 09:25:43
EQS-News: The Platform Group plant außerordentliche Hauptversammlung: Kapitalherabsetzung 10:1 und Kapitalerhöhung
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EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA
/ Schlagwort(e): Sonstiges/Hauptversammlung
The Platform Group plant außerordentliche Hauptversammlung: Kapitalherabsetzung 10:1 und Kapitalerhöhung
• Kapitalherabsetzung im Verhältnis 10:1: Zusammenlegung von je zehn Namensaktien zu einer Namensaktie; die Anzahl der derzeit ausstehenden Aktien würde sich rechnerisch von 26.333.950 auf 2.633.395 reduzieren.
• Gemischte Kapitalerhöhung im Umfang von bis zu EUR 60.000.000,00 gegen Bar- und/oder Sacheinlage: Die geplante Kapitalerhöhung soll aus einer Barkapitalerhöhung unter Gewährung von Bezugsrechten für die Aktionäre sowie einer Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen bestehen. Im Rahmen der Sachkapitalerhöhung ist vorgesehen, dass ausschließlich der bestehende Großaktionär bzw. verbundene Unternehmen dessen der Gesellschaft bestehende Darlehensforderungen, welche bisher in einem niedrigen zweistelligen Millionenbetrag gewährt wurden, gegen die Gesellschaft als Sacheinlage einbringt und hierfür neue Aktien erhält. Die übrigen Aktionäre sollen die Möglichkeit erhalten, sich im Rahmen der Barkapitalerhöhung durch Ausübung ihrer Bezugsrechte an der Kapitalmaßnahme zu beteiligen.
• Durch die Einbringung der Darlehensforderungen sollen bestehende Finanzverbindlichkeiten der Gesellschaft reduziert und die Eigenkapitalbasis gestärkt werden. Die Barkapitalerhöhung soll der Gesellschaft zusätzlich neue liquide Mittel zuführen.
• Die Gesellschaft weist darauf hin, dass der endgültige Umfang und die konkrete Ausgestaltung der Kapitalerhöhung - insbesondere das Verhältnis von Barkapitalerhöhung und Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage, der Ausgabekurs sowie die ggf. einzubringenden Sacheinlagen - von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft nach entsprechender Beschlussfassung der Hauptversammlung und zum Zeitpunkt der Ausübung der erteilten Ermächtigung festgelegt werden.
Verwendung der Mittel
„Mit den geplanten Kapitalmaßnahmen schaffen wir die Grundlage, um das Wachstum unserer Plattformen weiter auszubauen und gleichzeitig unsere Verschuldung deutlich zu reduzieren. Die Struktur als Angebotskapital für alle Aktionäre gibt allen die Möglichkeit, an der weiteren Entwicklung der Gesellschaft zu partizipieren. Und es zeigt, dass der Großaktionär hinter der Gesellschaft steht“, so Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group.
Auswirkungen für Aktionäre
Nähere Informationen zur außerordentlichen Hauptversammlung, zur Tagesordnung und zu den Teilnahmebedingungen enthält die noch gesondert zu veröffentlichende Einladung.
The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 17.800 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.
Kontakt:
17.11.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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|Deutsch
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|The Platform Group SE & Co. KGaA
|Schloss Elbroich, Am Falder 4
|40589 Düsseldorf
|Deutschland
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|ISIN:
|DE000A40ZW88
|WKN:
|A40ZW8
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Oslo
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|391200T7OHCG8YPRQW61
|EQS News ID:
|2436564
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|EQS News-Service
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