EQS-News: The Platform Group setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort - organisches Wachstum stärkt Profitabilität und Cashflow

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The Platform Group setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort - organisches Wachstum stärkt Profitabilität und Cashflow



20.08.2026 / 08:15 CET/CEST

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The Platform Group setzt profitablen Wachstumskurs im ersten Halbjahr 2026 fort - organisches Wachstum stärkt Profitabilität und Cashflow

GMV steigt um 20,9 % auf EUR 788,6 Mio. (H1 2025: EUR 652,1 Mio.)

Umsatzwachstum um 22,7 % auf EUR 421,0 Mio. (H1 2025: EUR 343,0 Mio.)

EBITDA (bereinigt) erhöht sich um 22,5 % auf EUR 40,8 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.)

EBITDA (berichtet) steigt auf EUR 45,4 Mio. (H1 2025: EUR 43,7 Mio.)

Konzernergebnis erreicht EUR 33,5 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.) - Ergebnis je Aktie EUR 1,34 (H1 2025: EUR 1,55)

Operativer Cashflow wächst um 16,3 % auf EUR 26,8 Mio.

17.683 Partner und 8,4 Mio. aktive Kunden bilden Grundlage für weiteres Wachstum

Bestätigung der Prognose für Geschäftsjahr 2026: GMV von EUR 1,7 Mrd., Nettoumsatz von EUR 1,0 Mrd. sowie bereinigtes EBITDA zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio.

Düsseldorf, 20. August 2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, hat im ersten Halbjahr 2026 den profitablen Wachstumskurs erfolgreich fortgesetzt und die operative Ertragskraft gesteigert. Das Bruttowarenvolumen (GMV) erhöhte sich um 20,9 % auf EUR 788,6 Mio. (H1 2025: EUR 652,1 Mio.), während der Nettoumsatz um 22,7 % auf EUR 421,0 Mio. (H1 2025: EUR 343,0 Mio.) anstieg. Mit einem bereinigten EBITDA von EUR 40,8 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.) erzielte die TPG das höchste operative Halbjahresergebnis ihrer Unternehmensgeschichte. Das berichtete EBITDA stieg auf EUR 45,4 Mio. (H1 2025: EUR 43,7 Mio.). Das Konzernergebnis betrug EUR 33,5 Mio. (H1 2025: EUR 33,3 Mio.). Die Verbesserung der operativen Profitabilität spiegelte sich unmittelbar im Cashflow wider. Der operative Cashflow erhöhte sich um 16,3 % auf EUR 26,8 Mio. (H1 2025: EUR 23,0 Mio.), während der Finanzierungs-Cashflow mit EUR -11 Mio. negativ war (H1 2025: EUR 0,6 Mio.), dies vor dem Hintergrund der Reduktion der Verschuldung. Der Ergebnisanstieg auf EUR 33,5 Mio. basiert im Wesentlichen auf einer verbesserten operativen Entwicklung der bestehenden Plattformen sowie den Effekten des Kostensenkungs- und Effizienzprogramms, Sondereffekte wie Kaufpreisallokationen sind im Gegensatz zum Vorjahr von untergeordneter Bedeutung, da weniger M&A-Transaktionen umgesetzt wurden.

Das Wachstum im ersten Halbjahr 2026 war überwiegend organisch geprägt. Damit hat die TPG ihr kommuniziertes Ziel im Berichtszeitraum erreicht, einen stärkeren Fokus auf die operative Weiterentwicklung des bestehenden Geschäfts zu legen. Die organische Entwicklung wurde dabei sowohl durch Wachstumsinitiativen als auch Effizienzprogramme vorangetrieben.

Die Anzahl aktiver Kunden (LTM) erhöhte sich auf 8,4 Mio. (H1 2025: 6,2 Mio.), die Zahl der Bestellungen stieg auf 6,2 Mio. (H1 2025: 5,3 Mio.) und der durchschnittliche Warenkorb verbesserte sich auf EUR 129 (H1 2025: EUR 124). Diese Entwicklung unterstreicht die hohe Attraktivität der Plattformen sowie die Skalierbarkeit des Geschäftsmodells.

Im Berichtszeitraum wurden zwei Add-on Akquisitionen erfolgreich abgeschlossen, die das Portfolio in den Segmenten Consumer Goods sowie Optics & Hearing gezielt ergänzen. Die zu Jahresbeginn angekündigte Übernahme der AEP GmbH befindet sich weiterhin in der Umsetzung, beide Vertragsparteien arbeiten planmäßig an der Erfüllung der kaufvertraglichen Voraussetzungen. Nach dem Bilanzstichtag wurde darüber hinaus eine weitere Add-on Akquisition mit der Übernahme der Vermögenswerte der Cocoli GmbH bekannt gegeben. Die Übernahme wird das Profil der TPG im Bereich Freight Goods stärken und darüber hinaus angrenzende Kundensegmente in den bereits bestehenden Möbelplattformen erschließen. Vier der fünf Segmente der TPG haben sich positiv im Berichtszeitraum entwickelt, das Segment Freight Goods verzeichnete einen Rückgang bei Umsatz und Gewinn. Entsprechende Maßnahmen wurden hierzu bereits eingeleitet.



Dr. Dominik Benner, CEO der The Platform Group: „2026 ist für uns das Jahr der operativen Skalierung. Wir wachsen primär organisch, steigern unsere Profitabilität und generieren gute Cashflows. Dadurch reduzieren wir die Verschuldung und schaffen gleichzeitig finanziellen Spielraum für künftige Investitionen. Auch werden wir ein bis zwei Unternehmen im Portfolio veräußern und uns von Unternehmen trennen, wenn sie keinen Gewinn machen. Akquisitionen bleiben Bestandteil unserer Strategie und stehen im Einklang mit unserer disziplinierten Kapitalallokation.



Finanzielle Kennzahlen in Mio. EUR H1 2026 H1 2025 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 788,6 652,1 20,9% Nettoumsatz 421,0 343,0 22,7% Sonstige betriebliche Erträge 8,8 13,0 -32,3% Bruttomarge 34,1% 36,5% -2,4% Marketingkostenquote 5,8% 6,0% -3,3% Vertriebskostenquote 7,2% 7,8% -7,7% Personalkostenquote 4,5% 5,0% -10,0% EBITDA berichtet 45,4 43,7 3,9% EBITDA bereinigt 40,8 33,3 22,5% Nettoergebnis 33,5 33,3 0,5% Ergebnis je Aktie (EUR) 1,34 1,55 -13,5%

Nicht-finanzielle Kennzahlen H1 2026 H1 2025 ? Anzahl der Bestellungen (Mio.) 6,2 5,3 17,0% Durchschnittlicher Bestellwert (EUR) 129 124 4,0% Aktive Kunden (LTM, Mio.) 8,4 6,2 35,5% Anzahl der Mitarbeiter 1.541 1.287 19,7% Anzahl der Partner 17.683 15.781 12,1%

Konzern-Segmentberichterstattung Segment Consumer Goods in EUR Mio. H1 2026 H1 2025 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 570,6 456,0 25,1% Nettoumsatz 281,1 217,2 29,4% EBITDA berichtet 32,0 30,2 6,0% EBITDA bereinigt 29,0 23,4 23,8% Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 859 804 6,8% Segment Freight Goods in EUR Mio. H1 2026 H1 2025 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 72,7 74,9 -3,10% Nettoumsatz 51,6 54,3 -5,0% EBITDA berichtet 3,1 4,7 -34,0% EBITDA bereinigt 4,0 4,9 -19,2% Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 172 158 8,9% Segment Industrial Goods in EUR Mio. H1 2026 H1 2025 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 77,0 73,2 5,1% Nettoumsatz 40,6 38,4 5,6% EBITDA berichtet 2,2 1,7 29,2% EBITDA bereinigt 2,4 1,7 41,3% Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 168 179 -6,1% Segment Pharma & Retail Goods in EUR Mio. H1 2026 H1 2025 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 56,9 47,9 18,9% Nettoumsatz 38,2 33,0 15,6% EBITDA berichtet 4,0 7,1 -43,9% EBITDA bereinigt 3,3 3,2 3,2% Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 163 146 11,6% Segment Optics & Hearing in EUR Mio. H1 2026 H1 2025 ? Bruttowarenvolumen (GMV) 11,4 – – Nettoumsatz 9,5 – – EBITDA berichtet 4,1 – – EBITDA bereinigt 2,2 – – Anzahl der Mitarbeiter (Stichtag) 179 – –



Cashflow, Kapitalallokation und Verschuldung

TPG setzt ihre starke operative Cashflow-Entwicklung im ersten Halbjahr 2026 fort. Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit stieg um 16,3 % auf EUR 26,8 Mio. (H1 2025: EUR 23,0 Mio.) und spiegelt die verbesserte operative Ertragskraft sowie den konsequenten Fokus auf Profitabilität wider.

Die erwirtschaftete Liquidität bildet die Grundlage für die Wachstumsstrategie der Gruppe. Im Mittelpunkt stehen Investitionen in das organische Geschäft, die Weiterentwicklung der Plattformen und Softwarelösungen sowie selektive, wertsteigernde Akquisitionen. Die TPG verfolgt dabei unverändert das Ziel, organisches Wachstum und Akquisitionen in einem ausgewogenen Verhältnis miteinander zu verbinden.

Nach aktueller Planung wird der Verschuldungsgrad (Nettofinanzverschuldung im Verhältnis zum bereinigten EBITDA, ohne Leasingverbindlichkeiten) im zweiten Halbjahr 2026 auf deutlich unter 2,0x zurückgeführt. Hierzu tragen insbesondere die Tilgung von Finanzverbindlichkeiten bei.

Bestätigung der Prognose 2026

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen operativen Entwicklung bestätigt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2026. Erwartet werden weiterhin ein Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,7 Mrd., ein Nettoumsatz von EUR 1,0 Mrd. sowie ein bereinigtes EBITDA zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio.

Die Prognose basiert auf der positiven Entwicklung des operativen Geschäfts, der konsequenten Umsetzung des Effizienzprogramms sowie der daraus resultierenden Verbesserung von Profitabilität und operativem Cashflow. Mit der erwarteten Reduzierung des Verschuldungsgrads auf deutlich unter 2,0x EBITDA verbessert die TPG ihre finanzielle Flexibilität und schafft zusätzlichen Spielraum für die Umsetzung ihrer Wachstumsstrategie sowie selektive Akquisitionen.

Webcast/Telefonkonferenz

TPG wird die ungeprüften Ergebnisse des ersten Halbjahres 2026 heute, am 20. August 2026, um 10.30 Uhr, in einer Webcast-Präsentation erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Eine Registrierung für die Teilnahme ist unter folgendem Link möglich: AIRTIME

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 17.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

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Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR

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