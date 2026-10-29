EQS-News: The Platform Group stärkt Wachstumsbasis durch neue Servicegesellschaften, zentralen Einkauf, weitere Akquisitionen - Bestätigung der Prognose

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The Platform Group stärkt Wachstumsbasis durch neue Servicegesellschaften, zentralen Einkauf, weitere Akquisitionen - Bestätigung der Prognose



29.10.2026 / 11:45 CET/CEST

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The Platform Group stärkt Wachstumsbasis durch neue Servicegesellschaften, zentralen Einkauf, weitere Akquisitionen - Bestätigung der Prognose

Düsseldorf, 29. Oktober 2026. Der Vorstand der The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, setzt ihre strategische Weiterentwicklung mit einem klaren Fokus auf organisches Wachstum, operative Effizienz und gezielte Akquisitionen fort. Wesentliche Maßnahmen sind die gesellschaftsrechtliche Neuaufstellung der bisherigen Shared-Service-Aktivitäten, die Umsetzung einer zentralen Wareneinkaufsgesellschaft sowie die weitere Optimierung und Erweiterung des Beteiligungsportfolios.

Mit diesen Maßnahmen verfolgt TPG das Ziel, zusätzliche Umsatz- und Ertragspotenziale zu erschließen, gruppenweite Synergien konsequenter zu nutzen und die langfristige Profitabilität weiter zu stärken.

Eigenständige Servicegesellschaften erschließen zusätzliche externe Wachstumspotenziale

The Platform Group hat die bislang innerhalb der The Platform Group GmbH & Co. KG, Wiesbaden, gebündelten Shared-Service-Aktivitäten gesellschaftsrechtlich neu strukturiert und in eigenständige Gesellschaften überführt. Die Gesellschaften treten mit eigenen Markenauftritten am Markt auf und sollen das bereits bestehende Geschäft mit externen Kunden gezielt ausbauen. Ziel ist es, den Umsatzanteil von externen Kunden in den kommenden zwei Jahren auf über 50% auszuweiten.

Die Neuaufstellung umfasst fünf spezialisierte Dienstleistungsgesellschaften:

DIALOGistic: Human Resources, Payroll und Buchhaltung

Human Resources, Payroll und Buchhaltung Scale More: Marketing und digitale Wachstumsstrategien

Marketing und digitale Wachstumsstrategien Digital Experience Leaders: IT-Dienstleistungen und digitale Transformation

IT-Dienstleistungen und digitale Transformation Marketplace Solutions X: Marketplace-Management und E-Commerce-Dienstleistungen

Marketplace-Management und E-Commerce-Dienstleistungen Orlop AI: KI-Dienstleistungen und Prozessautomatisierung

„Wir haben eine hohe Nachfrage von Händlern und Geschäftspartnern, die über die letzten zwei Jahre Leistungen wie Marketing oder Software und inzwischen auch KI-Lösungen angefragt haben. Nun haben wir eigenständige Gesellschaften etabliert, damit ein individueller Marktauftritt erfolgen kann und wir High Potentials mit Fachwissen gezielt rekrutieren“, so Sven Schumann, Chief Portfolio Manager der TPG.

Die Gesellschaften verfügen über umfassendes operatives Know-how aus der Betreuung der Beteiligungsunternehmen sowie Drittkunden. Dieses Wissen, bestehende Technologien und etablierte Prozesse bilden die Grundlage für den Ausbau des externen Dienstleistungsgeschäfts. Bereits heute betreuen die Gesellschaften eine relevante Anzahl Kunden außerhalb des Konzerns.

Mit der eigenständigen Marktpositionierung verfolgt TPG das Ziel, vorhandene Ressourcen besser auszulasten, zusätzliche wiederkehrende Umsätze zu generieren und die Skalierbarkeit der Dienstleistungsangebote zu erhöhen. Gleichzeitig werden die Gesellschaften weiterhin Dienstleistungen für die Beteiligungsunternehmen der Gruppe erbringen.

Die Neuausrichtung schafft damit zusätzliche organische Wachstumsmöglichkeiten und stärkt die wirtschaftliche Nutzung bereits vorhandener Kompetenzen innerhalb der Unternehmensgruppe. Darüber hinaus wird daran gearbeitet, durch gezielte M&A-Maßnahmen auch die Dienstleistungsgesellschaften auszubauen.

Zentrale Wareneinkaufsgesellschaft in Umsetzung

Ein weiterer Bestandteil der strategischen Weiterentwicklung ist die bereits eingeleitete Gründung einer eigenständigen Wareneinkaufsgesellschaft. Ziel ist es, Einkaufsvolumina innerhalb der Unternehmensgruppe stärker zu bündeln, Lieferantenbeziehungen zentral zu steuern und zusätzliche Skaleneffekte zu realisieren.

Durch die neue Struktur sollen insbesondere Einkaufskonditionen verbessert, Beschaffungsprozesse effizienter gestaltet und die Transparenz über Einkaufsvolumina und Warenbestände erhöht werden. Darüber hinaus erwartet TPG Potenziale zur Reduzierung der Kapitalbindung und zur nachhaltigen Verbesserung der operativen Margen.

Die zentrale Einkaufsgesellschaft soll damit einen weiteren Beitrag zur Standardisierung und Effizienzsteigerung innerhalb des Konzerns leisten.

Weitere Akquisitionen im Geschäftsjahr 2026 geplant

The Platform Group setzt ihre Buy-and-Build-Strategie fort und plant für das verbleibende Geschäftsjahr 2026 weitere Akquisitionen im Rahmen der bestehenden Prognose. Im Fokus stehen insbesondere Unternehmen aus den Bereichen digitales Marketing und Social Commerce, Plattformen im Bereich Luxusgüter sowie digitale Plattform- und Softwarelösungen.

Mit den geplanten Übernahmen verfolgt TPG das Ziel, ihre Marktposition in den fünf strategisch relevanten Segmenten der TPG auszubauen, zusätzliche Umsatz- und Ertragspotenziale zu erschließen und Synergien innerhalb des bestehenden Plattformökosystems zu realisieren.

Die Transaktionsvorhaben befinden sich in unterschiedlichen Phasen der Vorbereitung und Verhandlung. Ein Abschluss steht jeweils unter dem Vorbehalt der entsprechenden wirtschaftlichen, rechtlichen und vertraglichen Voraussetzungen.

Bündelung der Aktivitäten im Möbel- und Luxusbereich

Im Möbelbereich verfügt die TPG über zwei Plattformen, welche seit Jahren bestehen. Im Rahmen der strategischen Neuorganisation des Segment Freight Goods wurde veranlasst, dass künftig alle Möbelaktivitäten in der Gesellschaft Möbelfirst GmbH mit Sitz in Bonn gebündelt sind. Dies betrifft sowohl die Aktivitäten der Plattform Cocoli wie auch die Angebote der früheren Plattform 99Rooms. Die frühere Tochtergesellschaft Digitec Living Brands GmbH, Berlin, wird daher nicht fortgeführt und im Rahmen des laufenden Insolvenzverfahrens liquidiert.

Im Bereich des eigenen Warenhandels für Luxusprodukte wurde durch den Vorstand strategisch entschieden, den Bereich Eigenhandel nicht fortzuführen, konsequent auf Plattformaktivitäten zu setzen und die verbliebenen Restaktivitäten in Form der Gesellschaft BCR Online-Warenhandels GmbH, Offenbach am Main, zu veräußern. Die Veräußerung erfolgte am 13.10.2026 an einen Erwerber mit Sitz in Deutschland. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart.

Beide Vorgänge haben keine wirtschaftlichen Auswirkungen auf die TPG und deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, ebenso nicht auf deren operative Entwicklung. Unabhängig davon setzt The Platform Group ihre konsequente Portfoliooptimierung mit Fokus auf profitable und skalierbare Geschäftsmodelle fort.

Prognose 2026 und Ausblick

Die Gründung der Servicegesellschaften und deren Marktpositionierung, die Bündelung des Wareneinkaufs sowie die Fortsetzung der Akquisitionsstrategie sollen zusätzliche Wachstums- und Effizienzpotenziale erschließen. TPG verfolgt damit weiterhin das Ziel, ihr Plattformökosystem gezielt auszubauen, bestehende Geschäftsmodelle weiterzuentwickeln und die langfristige Ertragskraft der Unternehmensgruppe zu stärken.

The Platform Group bestätigt ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 mit einem erwarteten Bruttowarenvolumen (GMV) von EUR 1,7 Mrd., einem Nettoumsatz von EUR 1,0 Mrd. und einem bereinigten EBITDA zwischen EUR 70 Mio. und EUR 80 Mio.

Die Prognose für das Geschäftsjahr 2027 wird voraussichtlich Ende Januar 2027 veröffentlicht.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations & HR

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