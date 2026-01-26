EQS-News: The Platform Group: Umsatz 2025 steigt um 39 % auf 728 Mio. EUR, operatives Ergebnis deutlich erhöht, positiver Ausblick

EQS-News: The Platform Group SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose

The Platform Group: Umsatz 2025 steigt um 39 % auf 728 Mio. EUR, operatives Ergebnis deutlich erhöht, positiver Ausblick



26.01.2026 / 08:54 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





The Platform Group: Umsatz 2025 steigt um 39 % auf 728 Mio. EUR, operatives Ergebnis deutlich erhöht, positiver Ausblick

The Platform Group liefert erneut starkes Wachstum und erfüllt die bereits zweimal angehobene Jahresprognose 2025

Basierend auf den vorläufigen, ungeprüften Ergebnissen belief sich das GMV 2025 auf rund EUR 1,3 Mrd. (+44 % gegenüber dem Vorjahr)

Vorläufiger Umsatz von EUR 728 Mio., liegt in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors (EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio.) und entspricht einer Steigerung von +38,8 % gegenüber dem Vorjahr

Überproportionale Steigerung des operativen Ergebnisses. Bereinigtes EBITDA steigt auf EUR 55 Mio. (+65,3 % gegenüber dem Vorjahr)

Bereinigte EBITDA-Marge erhöht sich auf 7,6 % (Vorjahr: 6,3 %)

Erwarteter Nettogewinn bei EUR 46,5 Mio. (Vorjahr: EUR 32,7 Mio.), entsprechend einem EPS von EUR 2,26 (Vorjahr: EUR 1,60)

Net Debt Leverage sinkt auf 2,2x (Vorjahr: 2,6x) und liegt im Zielkorridor

Operative Skalierung durch Anzahl angebundener Partner weiter gesteigert auf 16.610 und übertrifft die Jahresplanung von 16.500

Positiver Ausblick 2026: Management erwartet fortgesetztes Wachstum bei weiterer Margenverbesserung

Düsseldorf, 26.01.2026. The Platform Group SE & Co. KGaA (ISIN DE000A40ZW88, WKN A40ZW8, „TPG“), ein führendes Software-Unternehmen für Plattformlösungen, gibt vorläufige und ungeprüfte Informationen für das Geschäftsjahr 2025 bekannt. TPG blickt demnach auf das erfolgreichste Geschäftsjahr der Firmengeschichte zurück, sowohl bei Umsatz wie auch Ertrag. TPG erfüllt die eigene Prognose für das Geschäftsjahr 2025, nachdem diese im Jahresverlauf zweimal angehoben worden war, zuletzt 31.7.2025. Treiber der positiven Entwicklung waren ein starkes organisches Wachstum, die weitere Erhöhung der Partnerzahl, eine gestiegene Zahl aktiver Kunden sowie der Beitrag der im Berichtszeitraum akquirierten Gesellschaften.

Nach vorläufigen Zahlen stieg das Bruttowarenvolumen (GMV) im Geschäftsjahr 2025 gegenüber dem Vorjahr um +44 % auf EUR 1,3 Mrd. (Vorjahr: EUR 903 Mio.) und lag damit auf der Höhe der bereits erhöhten Prognose. Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um +38,8 % auf EUR 728 Mio. und bewegte sich in der oberen Hälfte des prognostizierten Korridors von EUR 715 Mio. bis EUR 735 Mio.

In Bezug auf die Profitabilität erzielte TPG nach vorläufigen Zahlen ein bereinigtes EBITDA von EUR 55 Mio., was einem Anstieg von +65,3 % gegenüber dem Vorjahr entspricht und im Rahmen der erhöhten Prognose von EUR 54 Mio. bis EUR 58 Mio. liegt. Die bereinigte EBITDA-Marge verbesserte sich auf 7,6 % (Vorjahr: 6,3 %) und unterstreicht die zunehmende operative Skalierung des Geschäftsmodels.

Der Nettogewinn stieg von EUR 32,7 Mio. auf EUR 46,5 Mio. (+42,2 %). Der Gewinn je Aktie (EPS) belief sich auf EUR 2,26 (Vorjahr: EUR 1,60), was einem Abstieg von +41,3 % entspricht. Der Net Debt Leverage (Nettoverschuldung zu bereinigtem EBITDA) betrug nach vorläufigen Zahlen 2,2 (Vorjahr: 2,6) und hat sich damit weiter verbessert. Zum Stichtag 31. Dezember 2025 beschäftigte der Konzern 1.507 Mitarbeiter.

Dr. Dominik Benner, CEO von The Platform Group: „Als wir in das Jahr 2025 gestartet sind, waren wir in unserer Prognose bewusst vorsichtig. Das Geschäftsjahr hat sich jedoch besser entwickelt als erwartet, sodass wir die Prognose zweimal angehoben haben. Die vorläufigen Zahlen 2025 bestätigen, dass unser Geschäftsmodell gut aufgestellt ist, die starke Nischenfokussierung in zahlreichen Branchen sich auszahlt und die neu erworbenen Unternehmen erfolgreich integriert werden. Alle Segmente konnten sowohl im Umsatz als auch im Ergebnis zulegen. Für 2026 bleiben wir ambitioniert und sehen uns gut aufgestellt, um weitere Wachstumschancen konsequent zu nutzen. Hier werden wir zeitnah aktiv sein.“

The Platform Group wird den Geschäftsbericht für das Geschäftsjahr 2025 am 22. April 2026 veröffentlichen.

Webcast/Telefonkonferenz

Dr. Dominik Benner, Bjoern Minnier und Nathalie Richert werden am 27. Januar 2026 um 09:30 Uhr MESZ in einer Webcast-Präsentation die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2025, den Ausblick 2026 sowie aktuelle strategische Entwicklungen näher erläutern. Die Präsentation wird in englischer Sprache abgehalten. Bitte registrieren Sie sich rechtzeitig für die Teilnahme auf der Airtime Platform.

The Platform Group SE & Co. KGaA:

The Platform Group SE & Co. KGaA ist ein europaweit tätiges Softwareunternehmen, welches durch eigene Plattformlösungen in 26 Branchen aktiv ist. Zum Partnernetzwerk der Gruppe zählen mehr als 16.600 Partner, die über die Plattformlösungen sowohl B2B- als auch B2C-Kunden adressieren. Zu den Branchen gehören unter anderem das Luxury-Portfolio, Optics & Hearing, Möbelhandel, Maschinenhandel, Dentaltechnik sowie Elektronik. Die Gruppe hat europaweit 19 Standorte, Sitz des Unternehmens ist Düsseldorf. Im Jahr 2025 wurde nach vorläufigen Zahlen ein Umsatz von 728 Mio. Euro bei einem operativen Ergebnis (EBITDA bereinigt) von 55 Mio. Euro realisiert.

Kontakt:

Investor Relations

Nathalie Richert, Head of Investor Relations

ir@the-platform-group.com

Schloss Elbroich | Am Falder 4 | 40589 Düsseldorf | Deutschland

corporate.the-platform-group.com