EQS-News: The Social Chain AG: Neuer CEO Kofler setzt Fokus auf Omnichannel Commerce mit den eigenen Marken

The Social Chain AG: Neuer CEO Kofler setzt Fokus auf Omnichannel Commerce mit den eigenen Marken

Neuer CEO Dr. Georg Kofler setzt auf Kernkompetenz Omnichannel Commerce und implementiert erste Maßnahmen

The Social Chain AG trennt sich vom internationalen Agenturgeschäft mit Drittkunden

Fokussierung der Social Media Expertise auf eigene Produkte und Marken

Berlin, den 3. Februar 2023. Der neue CEO der Social Chain AG, Dr. Georg Kofler, stellt erste strategische Weichen und setzt auf eigene Marken und innovative Produkte im Omnichannel Commerce. Im Zuge dieser Neuausrichtung trennt sich die Social Chain AG vom internationalen Agenturgeschäft mit Drittkunden. Wir fokussieren unsere Ressourcen künftig auf profitables Wachstum im zukunftsträchtigen Sektor des Omnichannel Commerce, so Kofler. Die Social Chain AG verkauft ihre internationalen Social Chain Agenturen in Manchester und New York an Brave Bison, eine börsennotierte Medien-, Marketing- und Technologie-Firma aus London. Die Zukunft der Social Chain AG liegt im skalierbaren Omnichannel Commerce Die Social Chain Agenturen in Manchester und New York haben in den vergangenen Jahren zahlreiche und vielfach ausgezeichnete Werbekampagnen für große Marken anderer Unternehmen gestaltet. Wir trennen uns von diesem klassischen Agenturgeschäft, da wir unsere Social-Media-Expertise künftig auf eigene Marken und Produkte konzentrieren werden, fasst Dr. Kofler zusammen. Die internationalen Social Chain Agencies haben sich gut entwickelt. Als wir die Agenturen übernommen haben, beschäftigten sie 20 Mitarbeitende, heute sind es mehr als 120 Angestellte. Wir freuen uns sehr, dass wir mit Brave Bison einen idealen Geschäftspartner und Käufer gefunden haben, der den Social Chain Agenturen eine fruchtbare und inspirierende neue Heimat bietet. In ihrer Zukunftsstrategie setzt die Social Chain AG unter dem neuen CEO Dr. Georg Kofler auf umfassenden Omnichannel Commerce: Wir vermarkten unsere eigenen innovativen Produkte mit individuellen Vertriebsstrategien über alle verfügbaren Kanäle. Dazu zählen der stationäre Handel, digitale Marktplätze, eigene Webshops und alle Formen des Social Commerce und digitalen Marketings. Neue Aufsichtsratsvorsitzende der Social Chain AG: Henrike Luszick Die Berufung von Dr. Georg Kofler zum CEO am 24. Januar 2023 führte zu einer Neuordnung des Aufsichtsrates der Social Chain AG. Henrike Luszick übernimmt Dr. Georg Koflers vorherige Rolle und wird Aufsichtsratsvorsitzende. Luszick ist Gründerin und CEO von Bridgemaker, einem Corporate Venture Builder. Neu im Aufsichtsrat ist der Berliner Unternehmer Sebastian Stietzel. Weiterhin im Aufsichtsrat ist Henning Giesecke, der als stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender bestätigt wurde. Kontakt:

Sarah Pust | Investor Relations

press@socialchain.de



