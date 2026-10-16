Binect Aktie
WKN DE: A3H213 / ISIN: DE000A3H2135
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16.10.2026 13:25:13
EQS-News: Thomas Rickert neuer Aufsichtsratsvorsitzender
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EQS-News: maxx26 AG
/ Schlagwort(e): Personalie/Aktienrückkauf
maxx26 AG: Thomas Rickert neuer Aufsichtsratsvorsitzender
Nachdem wie berichtet am 1. Oktober 2026 das Closing der Transaktion erfolgt ist, befindet sich die maxx26 AG in der Erstellung des Quartalsabschlusses zum 30. September 2026, d.h. des Abschlusses zum Stichtag des Vollzugs. Dieser Abschluss bildet die Grundlage für die erste Phase des geplanten Aktienrückkaufprogramms und ist entscheidend für die finale Festlegung des Rückkaufpreises. Die Vorbereitungen für die Umsetzung des Programms laufen bereits; die Gesellschaft geht davon aus, Ende Oktober die Details bekanntgeben und Anfang November das Rückkaufangebot starten zu können.
16.10.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|maxx26 AG
|Brunnenweg 17
|64331 Weiterstadt
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)6151 9067-0
|Fax:
|+49 (0)6151 9067-295
|E-Mail:
|investoren@maxx26.com
|Internet:
|www.maxx26.com
|ISIN:
|DE000A3H2135
|WKN:
|A3H213
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Tradegate BSX
|LEI Code:
|391200TRTWKYMYOFJB55
|EQS News ID:
|2417334
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2417334 16.10.2026 CET/CEST
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