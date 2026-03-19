Tick Trading Software Aktiengesellschaft Aktie
WKN DE: A35JS9 / ISIN: DE000A35JS99
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19.03.2026 15:15:14
EQS-News: tick Trading Software AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein
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EQS-News: tick Trading Software AG
/ Schlagwort(e): Jahresbericht/Hauptversammlung
tick Trading Software AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein
Düsseldorf, den 19.03.2026 - Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99, Symbol: TBX0) hat ihren Geschäftsbericht 2024/2025 veröffentlicht und lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein.
Die ordentliche Hauptversammlung findet am 28. April 2026, um 11:00 Uhr, im „Ernst-Schneider-Saal",
Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, statt. Alle relevanten Informationen und die vollständige Einladung sind sowohl im Bundesanzeiger veröffentlicht als auch auf der Unternehmenswebsite unter www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung verfügbar.
Der Geschäftsbericht 2024/2025 zum Download: www.tick-ts.de/investor-relations/zahlen-und-fakten
Über die tick Trading Software AG
Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert
19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|tick Trading Software AG
|Berliner Allee 59
|40212 Düsseldorf
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)211 781767-0
|Fax:
|+49 (0)211 781767-29
|E-Mail:
|info@tick-ts.de
|Internet:
|www.tick-ts.de
|ISIN:
|DE000A35JS99
|WKN:
|A35JS9
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2294678
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2294678 19.03.2026 CET/CEST
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