EQS-News: tick Trading Software AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein

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tick Trading Software AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein



19.03.2026 / 15:15 CET/CEST

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tick Trading Software AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein

Düsseldorf, den 19.03.2026 - Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99, Symbol: TBX0) hat ihren Geschäftsbericht 2024/2025 veröffentlicht und lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein.

Die ordentliche Hauptversammlung findet am 28. April 2026, um 11:00 Uhr, im „Ernst-Schneider-Saal",

Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, statt. Alle relevanten Informationen und die vollständige Einladung sind sowohl im Bundesanzeiger veröffentlicht als auch auf der Unternehmenswebsite unter www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung verfügbar.

Der Geschäftsbericht 2024/2025 zum Download: www.tick-ts.de/investor-relations/zahlen-und-fakten

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar.