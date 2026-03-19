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WKN DE: A35JS9 / ISIN: DE000A35JS99

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19.03.2026 15:15:14

EQS-News: tick Trading Software AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Hauptversammlung
tick Trading Software AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein

19.03.2026 / 15:15 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

tick Trading Software AG veröffentlicht Geschäftsbericht 2024/2025 und lädt zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein

Düsseldorf, den 19.03.2026 - Die tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99, Symbol: TBX0) hat ihren Geschäftsbericht 2024/2025 veröffentlicht und lädt alle Aktionärinnen und Aktionäre zur ordentlichen Hauptversammlung 2026 ein.

Die ordentliche Hauptversammlung findet am 28. April 2026, um 11:00 Uhr, im „Ernst-Schneider-Saal",

Ernst-Schneider-Platz 1, 40212 Düsseldorf, statt. Alle relevanten Informationen und die vollständige Einladung sind sowohl im Bundesanzeiger veröffentlicht als auch auf der Unternehmenswebsite unter www.tick-ts.de/investor-relations/hauptversammlung verfügbar.

Der Geschäftsbericht 2024/2025 zum Download: www.tick-ts.de/investor-relations/zahlen-und-fakten

Über die tick Trading Software AG
Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert
(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar.


19.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: tick Trading Software AG
Berliner Allee 59
40212 Düsseldorf
Deutschland
Telefon: +49 (0)211 781767-0
Fax: +49 (0)211 781767-29
E-Mail: info@tick-ts.de
Internet: www.tick-ts.de
ISIN: DE000A35JS99
WKN: A35JS9
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2294678

 
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2294678  19.03.2026 CET/CEST

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