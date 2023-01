EQS-News: tick Trading Software AG wird Mitglied im Kapitalmarkt KMU-Verband

EQS-News: Tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Sonstiges

tick Trading Software AG wird Mitglied im Kapitalmarkt KMU-Verband



12.01.2023 / 17:30 CET/CEST

Der Spezialist für Handelsplattformen tick Trading Software AG tritt dem Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. bei.

Düsseldorf/Frankfurt, 12. Januar 2023 Die tick Trading Software AG, der Düsseldorfer Spezialist für Plattformlösungen für den weltweiten Börsenhandel, tritt dem Interessenverband kapitalmarktorientierter kleiner und mittlerer Unternehmen e.V. (Kapitalmarkt KMU) als neues Mittglied bei. Das börsengelistete Unternehmen sieht in der Mitgliedschaft unter anderem die Möglichkeit, gemeinsam mit dem Verband die Interessen von Tech-Unternehmen in diesem Bereich besser durchsetzen zu können. Carsten Schölzki, CEO der tick Trading Software AG, sagt zum Verbandsbeitritt seines Unternehmens: Unsere Mitgliedschaft im Kapitalmarkt KMU Verband ist für uns auch ein Statement für die Notwendigkeit, dass die kleinen und mittleren Unternehmen, die einen großen Teil der deutschen Wirtschaft abbilden, mit einer Stimme sprechen sollten, um ihren Interessen Nachdruck zu verleihen. Er fügt hinzu: Wir erhoffen uns davon zudem Unterstützung bei der Verbesserung der Rahmenbedingungen für die Kapitalmarktfinanzierung. Grundsätzlich, aber speziell auch in Zeiten wie den aktuellen, in denen die Herausforderungen für Unternehmen enorm groß sind, ist ein Organ wichtig, dass ihnen die Kommunikation mit entscheidenden Stellen abnimmt, damit sie sich auf ihr Tagesgeschäft konzentrieren können. Unter anderem dank ihrer renommierten TradeBase MX Plattform-Lösung, die Unternehmen schnell und sicher mit den Börsen der Welt verbindet, gilt die tick Trading Software AG als einer der innovativsten Anbieter im Bereich der Handelslösungen. Vor dem Hintergrund ihrer 20-jährigen Unternehmensgeschichte kann sich die tick Trading Software AG zudem durchaus als Pionier im Fintech-Bereich bezeichnen. Zu den namhaften Kunden der Düsseldorfer gehören unter anderem HSBC, comdirect, Trade Republic, sino sowie Lang & Schwarz. Wir freuen uns sehr über die Mitgliedschaft von tick Trading Software, zeigt doch der Zuwachs um einen Anbieter von innovativen Technologielösungen das breite Spektrum des deutschen Mittelstands und damit auch des Verbands, erklärt Verbandspräsident Ingo Wegerich. Im Rahmen seines Engagements für kleine und mittlere Unternehmen tritt der Kapitalmarkt KMU Verband aktiv für die Belange des kapitalmarktorientierten Mittelstands im Dialog mit Politik, Gesetzgebungsorganen, den Aufsichtsbehörden, den Institutionen des Kapitalmarktes, den Interessenverbänden sowie der Öffentlichkeit ein, bevor Regeln und Gesetze verabschiedet sind. Über die tick Trading Software AG Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften. Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert (ISIN: DE000A0LA304, Kürzel: TBX) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar. Pressekontakt: newskontor Agentur für Kommunikation

