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30.06.2026 09:30:03

EQS-News: TIN INN Holding AG: Geschäftsbericht 2025 erscheint Mitte Juli 2026

EQS-News: TIN INN Holding AG / Schlagwort(e): Jahresbericht
TIN INN Holding AG: Geschäftsbericht 2025 erscheint Mitte Juli 2026

30.06.2026 / 09:30 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Wassenberg, 30. Juni 2026 — Die TIN INN Holding AG (Scale, Frankfurter Wertpapierbörse) gibt bekannt, dass die Veröffentlichung des geprüften Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2025 voraussichtlich Mitte Juli 2026 erfolgt.

Der Geschäftsbericht umfasst den nach IFRS aufgestellten Konzernabschluss. Die Konzernkonsolidierung und Abschlussprüfung befinden sich in der finalen Bearbeitung. Die abschließende Prüfung erfordert jedoch wegen der erstmaligen Konsolidierung nach IFRS mehr Zeit als ursprünglich angenommen. Die Gesellschaft hat die Deutsche Börse über den geänderten Veröffentlichungstermin informiert. Infolge des geänderten Veröffentlichungszeitraums verschiebt sich die Abhaltung der ordentlichen Hauptversammlung auf Ende August bzw. Anfang September. Der genaue Termin für die Hauptversammlung wird zeitnah bekannt gegeben.

Das Geschäftsjahr 2025 war für TIN INN von der Weiterentwicklung des vertikal integrierten Geschäftsmodells geprägt — von der industriellen, modularen Fertigung über den Immobilienbestand bis zum digitalisierten Hotelbetrieb. Im Mittelpunkt standen der Ausbau des Standortportfolios sowie die Fortführung der operativen Entwicklung an den bestehenden Standorten. Die Gesellschaft hat im Berichtszeitraum zugleich die Grundlagen für die weitere Skalierung des Modells und für den Ausbau der Finanzierungsstruktur gelegt.

Detaillierte Angaben zur Geschäfts-, Ertrags- und Finanzlage des Konzerns werden mit der Veröffentlichung des geprüften Geschäftsberichts zur Verfügung gestellt.

Über TIN INN

TIN INN ist eine vertikal integrierte Hospitality-Plattform mit industrieller Wertschöpfung: serielle Fertigung modularer Hotels aus recycelten Seecontainern, Immobilienbestand und vollständig digitalisierter, hochautomatisierter Hotelbetrieb. Der Fokus liegt auf strukturell attraktiven Mittelstädten.


30.06.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: TIN INN Holding AG
Forster Weg 40
41849 Wassenberg
Deutschland
ISIN: DE000A40ZTT8
WKN: A40ZTT
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, Tradegate BSX
EQS News ID: 2356262

 
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2356262  30.06.2026 CET/CEST

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