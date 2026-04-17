tokentus investment Aktie
WKN DE: A3CN9R / ISIN: DE000A3CN9R8
|
17.04.2026 14:30:04
EQS-News: tokentus investment AG: Grundsätze der Ab- und Zuschreibungen im Portfolio der tokentus
|
EQS-News: tokentus investment AG
/ Schlagwort(e): Sonstiges
Grundsätze der Ab- und Zuschreibungen im Portfolio der tokentus
Die tokentus investment AG ist ein Venture Capitalist in dem noch sehr jungen, innovativen und damit auch sehr volatilen Markt der Blockchain- und Krypto-Technologie. Vor diesem Hintergrund ist es um so wichtiger, die tatsächlichen wirtschaftlichen Werte ihrer Beteiligungen in Form von Equity, Wandeldarlehen oder Kryptos pflichtgemäß anzupassen an veränderte Verhältnisse und diese buchhalterisch entsprechend abzuschreiben bzw. Wertminderungen vorzunehmen oder wieder zuzuschreiben.
Die Abschreibung erfolgt buchhalterisch, wenn der beizulegende Wert (Fair Value bzw. anteiliger Eigenkapitalwert) dauerhaft unter dem Buchwert liegt. Was letztlich zu vollständigen Abschreibungen auf Null führt, wenn zum Beispiel eine Beteiligung Insolvenz angemeldet hat (oder ein entsprechendes Verfahren eingeleitet hat) oder liquidiert wurde, oder zu teilweise Abschreibungen führt bei anhaltenden Verlusten oder negativer Geschäftsentwicklung eines Beteiligungsunternehmens oder negativer Preisentwicklung bei Coins und Token (Kryptos). Im Umlaufvermögen gilt dies unabhängig davon, ob die Wertminderung voraussichtlich dauerhaft oder nur vorübergehend ist.
Ein Blick alleine auf die Marktkapitalisierung des Krypto-Marktes weist folgende Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 auf. Das Jahr begann mit einem Hoch von ca. 3,8 Billionen USD (Januar), fiel auf das Tief um 2,4 Mrd. USD, erholte sich stark bis zum All Time High im Oktober auf 4,4 Billionen USD und endete schließlich bei 3,0 Billionen USD.
Diese Schwankungsbreite des Marktes, in dem die tokentus investment AG als Investor aktiv ist, hat somit unmittelbaren und deutlichen Einfluss auf die Schwankung in der Bewertung des Portfolios, was zum einen vollständige und teilweise Abschreibungen notwendig macht, aber zum anderen auch das Potenzial auf zukünftige Zuschreibungen (in gesetzlich zulässiger Höhe) bieten kann.
Kontakt Investor Relations:
Oliver Michel
CEO der tokentus investment AG
Tel: +49 175 7222 351
oliver.michel@tokentus.com
17.04.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|tokentus investment AG
|Taunusanlage 8 c/o WeWork
|60329 Frankfurt
|Deutschland
|E-Mail:
|contact@tokentus.com
|Internet:
|www.tokentus.com
|ISIN:
|DE000A3CN9R8
|WKN:
|A3CN9R
|Börsen:
|Freiverkehr in Frankfurt, München (m:access)
|EQS News ID:
|2310572
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2310572 17.04.2026 CET/CEST
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu tokentus investment AG
Analysen zu tokentus investment AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|tokentus investment AG
|0,81
|1,26%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Lösung im Iran-Konflikt: US-Börsen letztich mit starken Gewinnen - teils neue Rekorde -- ATX und DAX gehen klar fester ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische sowie der deutsche Leitindex stiegen zum Wochenende klar an. Die Wall Street gewann am Freitag an Fahrt. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Freitag schwächer.